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Агент Боженова прокомментировал слухи об интересе со стороны «Сочи»

вчера, 19:34

Степан Левин, представитель защитника «Ростова» Кирилла Боженова, который выступает на правах аренды за «Химки», прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Сочи».

«Ростов» досрочно возвращает Кирилла Боженова из «Химок» в зимнее трансферное окно, вероятнее всего, он проведет остаток сезона в «Ростове».

Что касается интереса к нему со стороны других клубов, то это вопрос переговоров между ними и ФК «Ростов».

В нынешнем сезоне Боженов провёл 11 матчей за «Химки», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:42
Сочи - отличный вариант: тепло и денежно.
alexgurzan
alexgurzan ответ sbk (раскрыть)
вчера в 19:40
Пересчитайте сами и убедитесь. Сделать это можно тут:
https://www.soccer.ru/user/1485383/fantasy
beefs
beefs
вчера в 19:39
Вот такова действительность, игрок клуба играет в аренде другого клуба...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:37
Пусть Сочи сначала вернёт в Ростов из аренды Данилу Прохина, а потом уже Боженовым интересуются
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