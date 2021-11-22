Агент Боженова прокомментировал слухи об интересе со стороны «Сочи»

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вчера, 19:34

Степан Левин, представитель защитника «Ростова» , который выступает на правах аренды за «Химки», прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Сочи».

«Ростов» досрочно возвращает Кирилла Боженова из «Химок» в зимнее трансферное окно, вероятнее всего, он проведет остаток сезона в «Ростове». Что касается интереса к нему со стороны других клубов, то это вопрос переговоров между ними и ФК «Ростов».

В нынешнем сезоне Боженов провёл 11 матчей за «Химки», не отметившись результативными действиями.