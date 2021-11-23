Осимхену провели операцию на лице. Он пропустит около трёх месяцев

1637676544

вчера, 17:09

Нападающий «Наполи» получил множественные переломы лица в матче с «Интером» (2:3) в 13-м туре Серии А.

Сегодня нигериец успешно перенёс операцию на лице. Врачи считают, что восстановление футболиста займёт около трёх месяцев.

В нынешнем сезоне 14 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи.