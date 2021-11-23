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Осимхену провели операцию на лице. Он пропустит около трёх месяцев

вчера, 17:09

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил множественные переломы лица в матче с «Интером» (2:3) в 13-м туре Серии А.

Сегодня нигериец успешно перенёс операцию на лице. Врачи считают, что восстановление футболиста займёт около трёх месяцев.

В нынешнем сезоне 14 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 19:42
Да, жаль конечно, одно из главных открытий нынешнего сезона, потрясающую форму набрал. Здоровья!
Илья85
Илья85 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:58
С затылком Шкриньяра встретился
протон
протон
вчера в 18:15
Ну это правда капец! Я был в шоке от него! Бешеная скорость и мышление! Он играл как будто с читами, большое открытие! Жаль что так случилось, он уже бы уехал в этом сезоне в топовый клуб!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:10
Сильно его рожа не испортится.
FruttyPups
FruttyPups ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:21
Исправили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:19
Исправьте заголовок "на лицЕ."..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:18
Наполи проиграл миланскому «Интеру» со счетом 3:2 в воскресенье в игре Серии А. Виктор Осимхен, к сожалению, получил две травмы в столкновении с подопечными Симеоне Индзаги на стадионе Сан-Сиро.

Наполи предоставил свежую информацию о текущем статусе Осимхена на своих страницах в социальных сетях. Однако неаполитанцы не пожалели времени на его возвращение.

Осимхен ушел на 55-й минуте встречи. Осимхену провели операцию сегодня, он пропустит около трёх месяцев.

Скорейшего выздоровления Виктор!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:17
Это его отметелил кто-то или со штангой встретился?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:13
В какой то степени Спартаку повезло. Парень , конечно, классный. Он и за сб. Нигерии зажигает , будь здоров.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:10
Хорошо что операция прошла успешно. Здоровья Осимхену и скорейшего возвращения на поле!
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