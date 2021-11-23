Осимхену провели операцию на лице. Он пропустит около трёх месяцев

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил множественные переломы лица в матче с «Интером» (2:3) в 13-м туре Серии А.
Сегодня нигериец успешно перенёс операцию на лице. Врачи считают, что восстановление футболиста займёт около трёх месяцев.
В нынешнем сезоне 14 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи.
Наполи предоставил свежую информацию о текущем статусе Осимхена на своих страницах в социальных сетях. Однако неаполитанцы не пожалели времени на его возвращение.
Осимхен ушел на 55-й минуте встречи. Осимхену провели операцию сегодня, он пропустит около трёх месяцев.
Скорейшего выздоровления Виктор!
Наполи предоставил свежую информацию о текущем статусе Осимхена на своих страницах в социальных сетях. Однако неаполитанцы не пожалели времени на его возвращение.
Осимхен ушел на 55-й минуте встречи. Осимхену провели операцию сегодня, он пропустит около трёх месяцев.
Скорейшего выздоровления Виктор!