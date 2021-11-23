«Бавария» может сыграть в Киеве с «Динамо» без десяти игроков основы.

«Бавария» испытывает серьёзные проблемы с составом перед поединком с киевским «Динамо» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Мюнхенский клуб отправился в Киев без восьми своих футболистов. Защитник Дайо Упамекано дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек, а его коллеги по амплуа Никлас Зюле и Йосип Станишич сдали положительный тест на Covid-19. Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Эрик Чупо-Мотинг, Джамал Мусиала и Микаэль Кюйсанс отправились на карантин из-за контакта с заболевшими.
Кроме того, встречу с «Динамо» могут пропустить полузащитники Кингсли Коман и Марсель Забитцер, у них ушибы. Наставник Юлиан Нагельсманн сообщил, что решение по этим игрокам примут уже в день поединка.
...без десяти игроков основы.
...без десяти игроков основы.