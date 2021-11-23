«Бавария» может сыграть в Киеве с «Динамо» без десяти игроков основы.

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сегодня, 00:22

«Бавария» испытывает серьёзные проблемы с составом перед поединком с киевским «Динамо» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб отправился в Киев без восьми своих футболистов. Защитник Дайо Упамекано дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек, а его коллеги по амплуа и сдали положительный тест на Covid-19. , , , и отправились на карантин из-за контакта с заболевшими.

Кроме того, встречу с «Динамо» могут пропустить полузащитники и , у них ушибы. Наставник сообщил, что решение по этим игрокам примут уже в день поединка.