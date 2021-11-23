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«Бавария» может сыграть в Киеве с «Динамо» без десяти игроков основы

сегодня, 00:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч идет

«Бавария» испытывает серьёзные проблемы с составом перед поединком с киевским «Динамо» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб отправился в Киев без восьми своих футболистов. Защитник Дайо Упамекано дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек, а его коллеги по амплуа Никлас Зюле и Йосип Станишич сдали положительный тест на Covid-19. Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Эрик Чупо-Мотинг, Джамал Мусиала и Микаэль Кюйсанс отправились на карантин из-за контакта с заболевшими.

Кроме того, встречу с «Динамо» могут пропустить полузащитники Кингсли Коман и Марсель Забитцер, у них ушибы. Наставник Юлиан Нагельсманн сообщил, что решение по этим игрокам примут уже в день поединка.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:27
Значит разгрома не будет. Второй состав бавриии максимум три гола забьют
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 11:52
Тем хуже для Киева. От без исходности выйдет Лева и наколотит столько, сколько нужно для победы, не смотря на то, что она им и не важна.
112910415
112910415
сегодня в 10:44
это уже слишком ... победа не гарантирована !
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:05
И так справятся
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:36
Есть шанс у Киева э
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:07
Для "Баварии этот матч" - формальность, выход из группы обеспечен.
Schalke-04
Schalke-04
сегодня в 05:59
Удачи ДК!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:38
Но и урезанный состав слишком силён.
kmhb
kmhb
сегодня в 03:41
Это может быть еще хуже, выйдут те, кто захочет себя проявить и выкладываться будут, возможно, больше чем основа
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:47
Даже дублем Бавария все равно выиграет.
beefs
beefs
сегодня в 01:46
Это киевлянвам не поможет...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:34
Бавария уже вышла из группы
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:26
«Бавария» может сыграть в Киеве с «Динамо» без десяти игроков основы.

...без десяти игроков основы.
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