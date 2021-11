«Барселона» готовится к поединку против «Бенфики». Дембеле и Дест в строю

Сегодня вечером «Барселона» примет на своём поле португальскую «Бенфику». В преддверии матча каталонский клуб получил усиление состава в качестве и Сержиньо Деста. Оба игрока восстановились от травм и готовы к поединку против «Бенфики».

‼ BREAKING NEWS



Dest and Dembélé declared fit and ready to play in #BarçaBenfica pic.twitter.com/CNNUOKnuWo