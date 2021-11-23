Сегодня вечером «Барселона» примет на своём поле португальскую «Бенфику». В преддверии матча каталонский клуб получил усиление состава в качестве Усмана Дембеле и Сержиньо Деста. Оба игрока восстановились от травм и готовы к поединку против «Бенфики».
‼ BREAKING NEWS— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2021
Dest and Dembélé declared fit and ready to play in #BarçaBenfica pic.twitter.com/CNNUOKnuWo
После плохого старта в группе с парой поражений 3:0 (0:3) от «Баварии» дома и «Бенфики» в Португалии, «Барса» воспользовалась графиком и выиграла обе игры у киевского «Динамо» и увидела, что «Бавария» дважды подряд обыграла «Бенфику», что поставило каталонских гигантов на второе место перед играми этой недели.
«Барселона» готовится к поединку против «Бенфики». Дембеле и Дест в строю. Это очень хорошо, особенно Дест нужен «Барсе» и Хави. Удачи Хави, удачи «Барселоне».
https://www.soccer.ru/news/1292870/havi
После плохого старта в группе с парой поражений 3:0 (0:3) от «Баварии» дома и «Бенфики» в Португалии, «Барса» воспользовалась графиком и выиграла обе игры у киевского «Динамо» и увидела, что «Бавария» дважды подряд обыграла «Бенфику», что поставило каталонских гигантов на второе место перед играми этой недели.
«Барселона» готовится к поединку против «Бенфики». Дембеле и Дест в строю. Это очень хорошо, особенно Дест нужен «Барсе» и Хави. Удачи Хави, удачи «Барселоне».
https://www.soccer.ru/news/1292870/havi