«Барселона» готовится к поединку против «Бенфики». Дембеле и Дест в строю

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23 ноября 2021, 14:54

Сегодня вечером «Барселона» примет на своём поле португальскую «Бенфику». В преддверии матча каталонский клуб получил усиление состава в качестве и Сержиньо Деста. Оба игрока восстановились от травм и готовы к поединку против «Бенфики».