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Участие Лукаку и Хаверца в матче с «Ювентусом» находится под вопросом

вчера, 22:44
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Я еще не уверен насчет Лукаку. У нас осталась еще одна тренировка до матча, вчера он тренировался в команде и выглядел нормально. Посмотрим на реакцию. Прямо сейчас он посетит врачей и физиотерапевтов, чтобы проанализировать его реакцию и сделать выводы относительно следующей тренировки.

С Жоржиньо всё в порядке. Нам пришлось снять Хаверца с игры, поскольку у него были проблемы с подколенным сухожилием. Он почувствовал некоторое напряжение в подколенных сухожилиях, поэтому мы заменили его, и у нас есть некоторые сомнения относительно его участия. Нам нужно проверить, сможет ли он тренироваться без проблем, так что это в той или иной степени находится под вопросом.

Вернер прекрасно себя чувствует, вчера он тренировался, он снова в команде, а Матео Ковачич всё еще отсутствует.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:20
Это не самая важная игра, в группе всё ясно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 02:47
Все равно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:46
Это потеря для Челси!
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