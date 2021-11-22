Участие Лукаку и Хаверца в матче с «Ювентусом» находится под вопросом

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Я еще не уверен насчет Лукаку. У нас осталась еще одна тренировка до матча, вчера он тренировался в команде и выглядел нормально. Посмотрим на реакцию. Прямо сейчас он посетит врачей и физиотерапевтов, чтобы проанализировать его реакцию и сделать выводы относительно следующей тренировки.

С Жоржиньо всё в порядке. Нам пришлось снять Хаверца с игры, поскольку у него были проблемы с подколенным сухожилием. Он почувствовал некоторое напряжение в подколенных сухожилиях, поэтому мы заменили его, и у нас есть некоторые сомнения относительно его участия. Нам нужно проверить, сможет ли он тренироваться без проблем, так что это в той или иной степени находится под вопросом.

Вернер прекрасно себя чувствует, вчера он тренировался, он снова в команде, а Матео Ковачич всё еще отсутствует.