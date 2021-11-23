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Петржела: «Думаю, „Зенит“ сегодня проиграет „Мальме“»

вчера, 20:34
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Хотелось бы, чтобы «Зенит» победил. Но, как мне кажется, они проиграют. Вот такое чувство посетило меня перед игрой. Это не связано с потерей Азмуна. Его отсутствие не проблема, не придаю этому значения. У «Зенита» достаточно качественный состав и без Сердара.

Если говорить о шансах «Зенита», я не верю, что они пройдут дальше в Лиге чемпионов. Лига Европы — вполне, но, повторюсь, не Лига чемпионов. В это я не верю.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 08:45, ред.
Не далёк был от истины, но сейчас с Варом практически за любое касание дают пендали 🙄
112910415
112910415
сегодня в 06:41
чувствовал бывший тренер, как пойдёт игра
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:15
Каркать не надо,мы за победу.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:40
Всё бывает но объективно Зенит выше на голову...
Всем хорошего футбола...
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:33
Удивительно немного что он так высказался, ранее такого от него не наблюдал
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:29
Трудно проиграть когда у Мальмё половина состава выболо из за травм......вроде Петржела был тренером ....должен знать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:27, ред.
Второй раз за сегодняшний день на soccere Петржела пророчит поражение своей бывшей когда-то команде, но никаких аргументов в пользу такого исхода не приводит, а основывается лишь на своём внутреннем чутье. И тут же сам себе противоречит утверждая, что даже отсутствие сегодня на поле их лидера атак Азмуна не проблема и не придаёт этому значения, потому как у питерцев достаточно качественный состав и без Сердара. А то что нашему чемпиону весной не светит продолжение игр в 1/8 Лиги Чемпионов об этом уже ясно, как Божий день и без Властимила. Понятно, что на тёплый приём и радушие бесполезно нашим рассчитывать в Мальме, но заработать нужные турнирные очки в таблицу УЕФА вполне по силам. Удачи подопечным Семака в Швеции и без травм. Болейте за своих, а не против чужих.
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
вчера в 21:24
МИтрофанов ему контрамарку не дал.
beefs
beefs
вчера в 21:11
хвалил, хвалил, теперь пророчит проигрыш...
berda2003
berda2003
вчера в 21:09
сказываются его тренировки, наследие тяжёлое...
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 20:55
зенит вполне может проиграть, тоже ощущение такое же.
С нашими клубами без "веселухи" не обойтись... напортачат что нибудь
протон
протон
вчера в 20:44
тьфу тьфу. что вы говорите Петржелла. я поставил на Зенит сегодня
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:40
То есть,пенальти в исполнении Дзюбы не ждать??? Вот предатель,игроман проклятый...
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