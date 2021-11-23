Петржела: «Думаю, „Зенит“ сегодня проиграет „Мальме“»

Бывший тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Хотелось бы, чтобы «Зенит» победил. Но, как мне кажется, они проиграют. Вот такое чувство посетило меня перед игрой. Это не связано с потерей Азмуна. Его отсутствие не проблема, не придаю этому значения. У «Зенита» достаточно качественный состав и без Сердара.

Если говорить о шансах «Зенита», я не верю, что они пройдут дальше в Лиге чемпионов. Лига Европы — вполне, но, повторюсь, не Лига чемпионов. В это я не верю.