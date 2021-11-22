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Аллегри: «Без Лукаку „Челси“ играет быстрее и обороняется по-другому»

вчера, 22:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от завтрашнего поединка с «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов:

Завтра мы сразимся за первое место в группе с лидером АПЛ и действующим победителем Лиги чемпионов. Без Лукаку «Челси» играет быстрее и обороняется по-другому. Он – нападающий-ориентир.

Дибала? Не знаю, сколько минут он сможет провести на поле, но он тренируется и готов к встрече. На позиции форварда сыграет Мората или Кин, возможно, каждый проведёт по тайму.

Нам нужно улучшать реализацию, мы создаем хорошие моменты, но часто страдаем от нехватки последнего паса. Нужно сохранять спокойствие и не торопиться у ворот соперника.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 16:37
На счет реализации Аллегри точно как будто про Челси сказал)
Только вот у Челси и с последним пасом получается, только вот эти дикие промахи за... надоели)
ДСА
ДСА
сегодня в 06:36
Тут Ювентус явно не фаворит.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:45
Челси победит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:07, ред.
Одни из моих любимых команд завтра будут голеодорить . Посмотрим чем это противостояние закончится. И пусть победит сильнейший !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Посмотрим,что получится.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:59
Завтра и увидим, кто и как играет...
протон
протон
вчера в 22:56
Уважаю Ювентус, болею за Челси!
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