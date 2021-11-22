Аллегри: «Без Лукаку „Челси“ играет быстрее и обороняется по-другому»

Наставник «Ювентуса» поделился ожиданиями от завтрашнего поединка с «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов:

Завтра мы сразимся за первое место в группе с лидером АПЛ и действующим победителем Лиги чемпионов. Без Лукаку «Челси» играет быстрее и обороняется по-другому. Он – нападающий-ориентир.

Дибала? Не знаю, сколько минут он сможет провести на поле, но он тренируется и готов к встрече. На позиции форварда сыграет Мората или Кин, возможно, каждый проведёт по тайму.

Нам нужно улучшать реализацию, мы создаем хорошие моменты, но часто страдаем от нехватки последнего паса. Нужно сохранять спокойствие и не торопиться у ворот соперника.