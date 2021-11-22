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Это'О: «Месси — лучший игрок в истории футбола»

вчера, 23:43

Бывший футболист «Барселоны» Самуэль Это'О считает нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Месси всегда был очень спокойным парнем, но он также всегда проявлял высокие индивидуальные качества. Время меняет всех нас, разница в том, что оно улучшило Месси. Я люблю его, я не видел никого подобного ему. По этой причине я всегда говорю, что он лучший игрок в истории.

Сейчас он приспосабливается к своему новому клубу, и у него всё хорошо. Недавно я видел, как Лео жаловался на рефери, я думаю, что это было в матче против сборной Перу. Это парень, который мало говорит, который никогда не жалуется, так что если он жаловался, значит, должно быть, случилось что-то серьезное.

Лео для меня как младший брат, я видел, как он рос, и я очень его люблю. Но если я говорю о нем как о футболисте, я всегда должен говорить, что для меня он лучший в мире.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:40
есть такое устойчивое мнение
амурец
амурец
сегодня в 09:56
всего лишь субъективное мнение пусть даже и очень хорошего футболиста
Elliadа
Elliadа
сегодня в 09:53
Это'О ошибается.Как месси может быть лучшим в истории без ЧМ? Да он даже в класико не забивал 3 года,в ЛЧ его позорили все подряд,особенно 2-8 не забудем.Лучшие -Пеле,Марадона,Рональдо,Роналдиньо и Роналду.А 1 гол за 3 месяца в фермерской лиге даже Дзюба забьет.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:39, ред.
Это'О: Меси Это Ого-го!...
Oplot
Oplot
сегодня в 09:24
Не только Самуэль ЭтоО так говорил,много кто уже.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:55
Один из...
ОПС
ОПС
сегодня в 05:21
Он наверное не про всех знает.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 02:23
Не лучший, а один из лучших
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:33
Всё это очень субъективное мнение.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:35
Лучший - не люблю это слово.
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
сегодня в 00:33
Ну для него он лучший , для другого Роналду, для третьего Рональдо, кто-то Пеле или Марадона,а кто-то Роналдиньо назовет.
протон
протон
сегодня в 00:23
Месси - исключительный игрок! Лучший в истории футбола!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:20
Лучший в истории футбола Месси, это скорее всего субъективная оценка Самуэля Это"О его любовь к Лионелю Месси говорит об этом. Но это ещё не означает что больше нет в истории футбола достойного футболиста, чтобы назвать его лучшим. Достаточно назвать одного из них это Эдсон Арантис ду Насименту ПЕЛЕ короля футбола, а также многих других великих футболистов которые становились чемпионами мира и их болельщики по праву могут считать лучшими в мире. Но в мировом футболе уже давно возведён на престол короля футбола ПЕЛЕ, трёхкратный чемпион мира и вряд ли кто-то может быть лучшим чем он. Удачи
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:50
Самуэль напомнил о себе в надежде на приглашение от Хави еще побегать за "Барселону".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:46
Ну это очень даже спорное заявление!
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