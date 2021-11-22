Это'О: «Месси — лучший игрок в истории футбола»

Бывший футболист «Барселоны» считает нападающего ПСЖ лучшим футболистом в истории.

Месси всегда был очень спокойным парнем, но он также всегда проявлял высокие индивидуальные качества. Время меняет всех нас, разница в том, что оно улучшило Месси. Я люблю его, я не видел никого подобного ему. По этой причине я всегда говорю, что он лучший игрок в истории.

Сейчас он приспосабливается к своему новому клубу, и у него всё хорошо. Недавно я видел, как Лео жаловался на рефери, я думаю, что это было в матче против сборной Перу. Это парень, который мало говорит, который никогда не жалуется, так что если он жаловался, значит, должно быть, случилось что-то серьезное.

Лео для меня как младший брат, я видел, как он рос, и я очень его люблю. Но если я говорю о нем как о футболисте, я всегда должен говорить, что для меня он лучший в мире.