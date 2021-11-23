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Месси поддержал Кумана после увольнения из «Барселоны»

вчера, 12:48

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, перешедший этим летом в клуб из «Барселоны», поддержал бывшего наставника каталонцев Рональда Кумана:

Как я уже говорил, всегда легче всего обвинить тренера, и они также знают это, потому что это их профессия. Это было несправедливо по отношению к Куману, по отношению к Вальверде… Когда есть плохие результаты, проще всего указать на тренера, сменить его, а не игроков.

Куман прибыл в очень трудный момент для клуба, ушли важные игроки, но он смог провести через команду много молодых игроков.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:41
Сколько раз обмусолено, что он не мог остаться по законам Испании, а хейтеры будто не замечают этого и продолжают обвинять Лео в алчности🤦🏻‍♂️
Baggio R.
Baggio R. ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:41
Регламент Ла Лиги запрещает снижение зарплаты более чем в два раза от предыдущей. Месси же согласился на допустимые 50%, но руководство Барсы решило не подписывать контракт.
Ikarus74
Ikarus74 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:35
Эээ да вы батенька не разбираетесь в тонкостях финансовой стороны ЛаЛиги, хрен бы Алвес смог играть за 155 тыс евро в год, если бы играл за неё в прошлом году за 10 млн
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 15:53
Сказал про так было тяжело Куману, упомянул о Вальверде, а как же Сетьен?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:10, ред.
Куман в поддержке Месси не нуждается, тем более, что в контракте у Кумана есть пункт о выплате неустойки при досрочном расторжении контракта, и это хорошая поддержка....
А вот Месси мог бы поддержать "Барселону", не на словах, а на деле, если бы подписал контракт с командой, которую он так любит со слов самого же Месси, на таких финансовых условиях, которые подписал Дани Алвес, 155 тысяч евро в год, только вот почему-то не подписал и не помог....
Оказывается, что миллионы ПСЖ, Мессии больше любит, чем 155 тыс, евро - "Барселоны"......минимальная сумма, которую возможно получать игроку в Примере...
Вот и вся любовь Месси к "Барселоне"....
ДСА
ДСА
вчера в 14:31
Куман был сильный игрок, но посредственный тренер.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:02
Куману не нужна его защита.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 13:57
Хави сейчас ещё тяжелее...в самое трудное время пришёл. Честно, скажу, на месте Хави я бы не рискнул тренировать Барсу
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:40
Лионель Месси защитил Рональда Кумана после увольнения из «Барселоны».
Закрадывается большой вопрос, а что же ты товарищ Месси который столько лет проведший для тебя в родном клубе Барселона и с такой горечью и сожалением сейчас говоришь о трудностях в которых был Куман и твой кормящий отец Вальверде . Находясь сейчас в комфортной 💰 для себя среде в шикарном Париже, сам почему-то не остался помочь своей любимой команде в такой трудный момент, а помахал ручкой подписав контракт с ПСЖ с огромной зарплатой . Хорошо быть на расстоянии от трудностей и поддерживать не касаясь их . Герой однако !!! Лицемерием попахивает .
То дело Хави и те которые действительно поддерживают команду , готовые по минимально дозволенной зарплате играть за клуб который для них действительно стал родным !!! Вот им Респект и Уважение. А Месси... .
Всем Добра !!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:09
Правозащ...нет ,он жже в основном на левом фланге царствует,поэтому-левополузащитник.
drug01
drug01
вчера в 13:09
Весомая поддержка
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:07, ред.
Лионель Месси защищал Рональда Кумана за его усилия в «Барселоне».

Куман провел на «Камп Ноу» менее полутора лет, прежде чем был уволен перед последним международным перерывом.

Тем не менее, контекст важен, и Куман также был вынужден пережить трудное время в клубе, когда клуб потерял Месси, Антуана Гризманна и других, не имея возможности тратить на замены. И это то, на что указал Месси, настаивая на том, что Куман тяжело пережил увольнение.

Это очень важно с человеческой точки зрения, и все-таки он легенда «Барсы». И Месси прав, беды Барселоны не из-за Кумана. До его назначения в Барсе царил хаос уже 5-7 лет, так что это из-за плохой трансферной политики клуба, просто, как сказал Месси: «Куман прибыл в очень трудный момент для клуба».

И сейчас для Хави даже сложнее. Он молод, и не нужно винить его во всем в будущем. Интеллектуальные люди так не делают...
112910415
112910415
вчера в 13:05
хорошо, что поддержал
shlomo
shlomo
вчера в 12:59
Да уж...Куману не повезло...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:51
Он молодец!
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