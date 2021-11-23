Месси поддержал Кумана после увольнения из «Барселоны»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, перешедший этим летом в клуб из «Барселоны», поддержал бывшего наставника каталонцев Рональда Кумана:
Как я уже говорил, всегда легче всего обвинить тренера, и они также знают это, потому что это их профессия. Это было несправедливо по отношению к Куману, по отношению к Вальверде… Когда есть плохие результаты, проще всего указать на тренера, сменить его, а не игроков.
Куман прибыл в очень трудный момент для клуба, ушли важные игроки, но он смог провести через команду много молодых игроков.
Закрадывается большой вопрос, а что же ты товарищ Месси который столько лет проведший для тебя в родном клубе Барселона и с такой горечью и сожалением сейчас говоришь о трудностях в которых был Куман и твой кормящий отец Вальверде . Находясь сейчас в комфортной 💰 для себя среде в шикарном Париже, сам почему-то не остался помочь своей любимой команде в такой трудный момент, а помахал ручкой подписав контракт с ПСЖ с огромной зарплатой . Хорошо быть на расстоянии от трудностей и поддерживать не касаясь их . Герой однако !!! Лицемерием попахивает .
То дело Хави и те которые действительно поддерживают команду , готовые по минимально дозволенной зарплате играть за клуб который для них действительно стал родным !!! Вот им Респект и Уважение. А Месси... .
Всем Добра !!!
Закрадывается большой вопрос, а что же ты товарищ Месси который столько лет проведший для тебя в родном клубе Барселона и с такой горечью и сожалением сейчас говоришь о трудностях в которых был Куман и твой кормящий отец Вальверде . Находясь сейчас в комфортной 💰 для себя среде в шикарном Париже, сам почему-то не остался помочь своей любимой команде в такой трудный момент, а помахал ручкой подписав контракт с ПСЖ с огромной зарплатой . Хорошо быть на расстоянии от трудностей и поддерживать не касаясь их . Герой однако !!! Лицемерием попахивает .
То дело Хави и те которые действительно поддерживают команду , готовые по минимально дозволенной зарплате играть за клуб который для них действительно стал родным !!! Вот им Респект и Уважение. А Месси... .
Всем Добра !!!
А вот Месси мог бы поддержать "Барселону", не на словах, а на деле, если бы подписал контракт с командой, которую он так любит со слов самого же Месси, на таких финансовых условиях, которые подписал Дани Алвес, 155 тысяч евро в год, только вот почему-то не подписал и не помог....
Оказывается, что миллионы ПСЖ, Мессии больше любит, чем 155 тыс, евро - "Барселоны"......минимальная сумма, которую возможно получать игроку в Примере...
Вот и вся любовь Месси к "Барселоне"....
А вот Месси мог бы поддержать "Барселону", не на словах, а на деле, если бы подписал контракт с командой, которую он так любит со слов самого же Месси, на таких финансовых условиях, которые подписал Дани Алвес, 155 тысяч евро в год, только вот почему-то не подписал и не помог....
Оказывается, что миллионы ПСЖ, Мессии больше любит, чем 155 тыс, евро - "Барселоны"......минимальная сумма, которую возможно получать игроку в Примере...
Вот и вся любовь Месси к "Барселоне"....