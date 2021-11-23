Месси поддержал Кумана после увольнения из «Барселоны»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» , перешедший этим летом в клуб из «Барселоны», поддержал бывшего наставника каталонцев :

Как я уже говорил, всегда легче всего обвинить тренера, и они также знают это, потому что это их профессия. Это было несправедливо по отношению к Куману, по отношению к Вальверде… Когда есть плохие результаты, проще всего указать на тренера, сменить его, а не игроков.

Куман прибыл в очень трудный момент для клуба, ушли важные игроки, но он смог провести через команду много молодых игроков.