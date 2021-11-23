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Джон Терри похвалил Кьеллини за фол на Сака в финале Евро

вчера, 15:46

Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри во время очередного интервью рассказал о влиянии итальянских игроков на свою карьеру, о своём отношении к ним и прокомментировал фол Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро 2020. Тогда Кьеллини сорвал опасный выпад англичан, откровенно схватив Сака у боковой линии сзади за футболку.

Я изучал Франко Барези и Паоло Мальдини. Мальдини — мой абсолютный кумир, он все делал так, чтобы все выглядело легко. Ни у кого никогда не было такого стиля.

Кьеллини и Леонардо Бонуччи — лучшие игроки своего поколения, они уже две легенды.Чтобы сделать то, что Кьеллини сделал с Сака… это нелегко. Если вы просто оцените тот эпизод, то станет ясно, что этот игрок — легенда.

Джон Терри отыграл за национальную сборную Англии 78 матчей, 8 раз отличившись забитыми мячами.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:47
Дед,настоящий капитан!!!
ДСА
ДСА
вчера в 16:50
Это грязный футбол.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:04
Джорджио Кьеллини не упускал никаких шансов на последней минуте компенсированного времени, когда итальянский капитан перебил Букайо Сака из Англии на средней линии. Но должна была быть красная карточка?

По мере приближения дополнительного времени Сака увернулся от Кьеллини не по ту сторону, и 36-летний футболист решил схватить юную звезду «Арсенала» за воротник и с трудом потянуть.

Кьеллини получил желтый за подкат на правом фланге с двумя итальянскими защитниками в соответствии с фолом, и самого действия, казалось, было недостаточно для того, чтобы судья удалил возвышающегося центрального защитника.

В конце концов, фол Кьеллини умный. Главное то, что он ничего не скрывал, и не нырял как Рахим. Кьеллини топ!
pendulum47
pendulum47
вчера в 15:50
В любом футболе такое есть когда молодой обыгрывает мужика он сфолит в 9 случаев из 10
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:48
Почему нет?
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