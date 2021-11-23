Джон Терри похвалил Кьеллини за фол на Сака в финале Евро

Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри во время очередного интервью рассказал о влиянии итальянских игроков на свою карьеру, о своём отношении к ним и прокомментировал фол Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро 2020. Тогда Кьеллини сорвал опасный выпад англичан, откровенно схватив Сака у боковой линии сзади за футболку.
Я изучал Франко Барези и Паоло Мальдини. Мальдини — мой абсолютный кумир, он все делал так, чтобы все выглядело легко. Ни у кого никогда не было такого стиля.
Кьеллини и Леонардо Бонуччи — лучшие игроки своего поколения, они уже две легенды.Чтобы сделать то, что Кьеллини сделал с Сака… это нелегко. Если вы просто оцените тот эпизод, то станет ясно, что этот игрок — легенда.
Джон Терри отыграл за национальную сборную Англии 78 матчей, 8 раз отличившись забитыми мячами.
По мере приближения дополнительного времени Сака увернулся от Кьеллини не по ту сторону, и 36-летний футболист решил схватить юную звезду «Арсенала» за воротник и с трудом потянуть.
Кьеллини получил желтый за подкат на правом фланге с двумя итальянскими защитниками в соответствии с фолом, и самого действия, казалось, было недостаточно для того, чтобы судья удалил возвышающегося центрального защитника.
В конце концов, фол Кьеллини умный. Главное то, что он ничего не скрывал, и не нырял как Рахим. Кьеллини топ!
По мере приближения дополнительного времени Сака увернулся от Кьеллини не по ту сторону, и 36-летний футболист решил схватить юную звезду «Арсенала» за воротник и с трудом потянуть.
Кьеллини получил желтый за подкат на правом фланге с двумя итальянскими защитниками в соответствии с фолом, и самого действия, казалось, было недостаточно для того, чтобы судья удалил возвышающегося центрального защитника.
В конце концов, фол Кьеллини умный. Главное то, что он ничего не скрывал, и не нырял как Рахим. Кьеллини топ!