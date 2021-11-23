Джон Терри похвалил Кьеллини за фол на Сака в финале Евро

Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» во время очередного интервью рассказал о влиянии итальянских игроков на свою карьеру, о своём отношении к ним и прокомментировал фол на в финале Евро 2020. Тогда Кьеллини сорвал опасный выпад англичан, откровенно схватив Сака у боковой линии сзади за футболку.

Я изучал Франко Барези и Паоло Мальдини. Мальдини — мой абсолютный кумир, он все делал так, чтобы все выглядело легко. Ни у кого никогда не было такого стиля.

Кьеллини и Леонардо Бонуччи — лучшие игроки своего поколения, они уже две легенды.Чтобы сделать то, что Кьеллини сделал с Сака… это нелегко. Если вы просто оцените тот эпизод, то станет ясно, что этот игрок — легенда.