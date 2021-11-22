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Дрогба: «Если Салах продолжит так играть, то побьет все мои рекорды»

вчера, 23:02

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением об игре форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Если он продолжит так играть, он побьёт все мои рекорды. Я хочу плакать!

Когда вы смотрите на состав, который был у «Челси» в то время, то понимаете, что Салаху было непросто пробиться в основу. Но что действительно меня привязало к Мохамеду, так это то, что он хороший парень и очень вежливый.

Ему было грустно, что он не влиял на результаты «Челси», но он всегда был хорош. Он не сказал плохого слова ни о тренере, ни даже об игроках, когда покинул «Челси». Когда у тебя такой футбольный интеллект, показать себя — это вопрос времени.

Напомним, что в октябре Салах побил рекорд Дрогба, став лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 14:01, ред.
Он не возвращался) его Моур спустя пол года после покупки сослал в аренду в Фиорентину, потом сразу же отдали Роме, и спустя сезон продали им же после хорошего его сезона, спустя год отыграл ещё лучше и Ливерпуль его уже выкупил у римлян. Моур предпочитал любимчика Оскара. Плюс, отдал Салаха в аренду фиалкам, и тем же летом уже купил на его место Куадрадо, который провалился. По сути Салах полноценного шанса так и не получил, так же, как и Де Брюнье (но в меньшей степени)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:24
так держать Мо Салах! Новых побед с Ливерпулем!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:06
Дрогба был один из самых любимых игроков в Челси.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:40
«Если Салах продолжит так играть, то побьет все мои рекорды» - да, и побьет.
Сантус
Сантус
вчера в 23:27
Если выбирать между лучшими версиями Дрогба и Салаха,я выберу Дрогба.Салах попал в Челси сырым,вдоволь поскитался по арендам,вернулся и не заиграл.Селяви.Значит Ливер его клуб.Аллилуя..)
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 23:14
Легенда "Челси" Дидье Дрогба высказался о футболисте "Ливерпуля " Мохаммеде Салахе и похвалил его. Что ж - интересно!
Всем добра! Всем здоровья!
Берегите себя!
Как всегда свое мнение!
протон
протон
вчера в 23:08, ред.
Дрогба легенда, помню его гол в ворота Баварии ЛЧ (финал). я в этот день был счастлив
beefs
beefs
вчера в 23:04
толи еще будет...
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