Дрогба: «Если Салах продолжит так играть, то побьет все мои рекорды»

Бывший нападающий «Челси» поделился мнением об игре форварда «Ливерпуля» .

Если он продолжит так играть, он побьёт все мои рекорды. Я хочу плакать!

Когда вы смотрите на состав, который был у «Челси» в то время, то понимаете, что Салаху было непросто пробиться в основу. Но что действительно меня привязало к Мохамеду, так это то, что он хороший парень и очень вежливый.

Ему было грустно, что он не влиял на результаты «Челси», но он всегда был хорош. Он не сказал плохого слова ни о тренере, ни даже об игроках, когда покинул «Челси». Когда у тебя такой футбольный интеллект, показать себя — это вопрос времени.