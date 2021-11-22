Дрогба: «Если Салах продолжит так играть, то побьет все мои рекорды»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением об игре форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Если он продолжит так играть, он побьёт все мои рекорды. Я хочу плакать!
Когда вы смотрите на состав, который был у «Челси» в то время, то понимаете, что Салаху было непросто пробиться в основу. Но что действительно меня привязало к Мохамеду, так это то, что он хороший парень и очень вежливый.
Ему было грустно, что он не влиял на результаты «Челси», но он всегда был хорош. Он не сказал плохого слова ни о тренере, ни даже об игроках, когда покинул «Челси». Когда у тебя такой футбольный интеллект, показать себя — это вопрос времени.
Напомним, что в октябре Салах побил рекорд Дрогба, став лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ.
Всем добра! Всем здоровья!
Берегите себя!
Как всегда свое мнение!
Всем добра! Всем здоровья!
Берегите себя!
Как всегда свое мнение!