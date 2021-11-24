ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Манчини отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:25

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом в своём твиттере сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

МЮ связался с Манчини по поводу работы в качестве нового менеджера манкунианцев, но тот ответил отказом. Тренер сказал, что его долг — квалифицироваться с Италией на чемпионат мира.

Все новости
Экс-директор «Локомотива»: «Интересно, как Рангник уживётся с Роналду в МЮ»
Сегодня, 21:15 Комментарии6
«Всё будет хорошо». Плутник о возможном уходе Рангника из «Локомотива» в МЮ
Сегодня, 20:52 Комментарии5
«Весь фокус – на игре». Цорн не стал отвечать на вопрос о Рангнике и МЮ
Сегодня, 20:17 Комментарии5
СлухиРангник может остаться главным тренером «Ман Юнайтед» и в следующем сезоне
Сегодня, 20:08 Комментарии5
СлухиРангник согласился временно возглавить МЮ. Клуб ждёт ответа от «Локомотива»
Сегодня, 18:40 Комментарии29
СлухиПСЖ начал переговоры с Зиданом
Сегодня, 13:44 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 17:40
Ну у Манчини довольно большой опыт тренерства в АПЛ. Ему близок футбол на континенте как никому, он прекрасно и быстро может влиться в структуру клуба т.к. будучи долгое время тренером МС вполне освоился там. Но у Роберто действительно много работы в сборной у которой наблюдается спад после Евро 2020.
протон
протон
вчера в 19:04
Неужели нельзя дать Карику поработать?? Он хотя бы Санчо направо переставил)))
протон
протон
вчера в 18:09
Руководство МЮ полные бездари, нет чтоб уволить до перерыва сборных и за две недели найти тренера, нет лучше так и в итоге остаться с Карриком у руля)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:12
Правильно сделал.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:04
Судорожно перебирают всех подряд, а у многих свои планы и теперь опять возьмут кого попало. Вот так обернулось лоховство с норвежским рыбаком. Упустили время, надо было заранее предвидеть, начиная с августа, когда брали КриРо.
drug01
drug01
вчера в 14:44
Он просто не дурак идти туда
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:19
Манчини понимает, что не потянет эту работу
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:17
Роберто Манчини, как сообщается, сказал «Манчестеру Юнайтеду», что не готов оставить свою работу главного тренера Италии, чтобы стать тренером на "Олд Траффорд".

Уле Гуннар Сульшер был освобожден от своих обязанностей в воскресенье после печального поражения «Юнайтеда» от «Уотфорда» со счетом 4:1, когда клуб потерпел семь поражений в 13 играх под руководством норвежца.

Но «Юнайтед», похоже, не приблизился к поиску постоянной замены Сульшеру, и Майкл Каррик временно назначен на должность главного тренера, который вчера вечером наблюдал за победой «МЮ» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов.

Такие тренеры, как Зинедин Зидан, Брендан Роджерс, Ральф Рангник, Луис Энрике, Эрик тен Хаг и Эрнесто Вальверде, все были связаны с этой позицией.

Манчини был тренером «Манчестер Сити», думаю вы поняли что я хочу сказать...
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:01
Всяко лучше кэрриков с флетчерами!
ОПС
ОПС
вчера в 13:57
Знает, что делает.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:37
Вот не выйдут на ЧМ тогда будет разговор.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:36
Беспомощное выражение лица Фергюсона и дьявольская ухмылка Манчини - бесценное зрелище. Зачем Манчини идти тренировать жертв самого Балотелли, ахаха)
Futurista
Futurista
вчера в 13:28, ред.
Жаль)...МанЮнайтед прямо для него...Манчини Юнайтед)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:28
Манчини до сих помнит МЮ-МС 1:6)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:27
Он хорош, но нужен ли он «МЮ?»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100