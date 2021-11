Манчини отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Италии отказался возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом в своём твиттере сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

МЮ связался с Манчини по поводу работы в качестве нового менеджера манкунианцев, но тот ответил отказом. Тренер сказал, что его долг — квалифицироваться с Италией на чемпионат мира.

