Манчини отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 13:25

Главный тренер сборной Италии отказался возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом в своём твиттере сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

МЮ связался с Манчини по поводу работы в качестве нового менеджера манкунианцев, но тот ответил отказом. Тренер сказал, что его долг — квалифицироваться с Италией на чемпионат мира.