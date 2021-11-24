Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом в своём твиттере сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
МЮ связался с Манчини по поводу работы в качестве нового менеджера манкунианцев, но тот ответил отказом. Тренер сказал, что его долг — квалифицироваться с Италией на чемпионат мира.
TRUE✅ @ManUtd contacted Roberto Mancini for the job as new manager. Mancini said NO ❌ he said it is his duty to qualify with Italy for the world cup pic.twitter.com/LVUW0zUnXk— Christian Falk (@cfbayern) November 24, 2021
Уле Гуннар Сульшер был освобожден от своих обязанностей в воскресенье после печального поражения «Юнайтеда» от «Уотфорда» со счетом 4:1, когда клуб потерпел семь поражений в 13 играх под руководством норвежца.
Но «Юнайтед», похоже, не приблизился к поиску постоянной замены Сульшеру, и Майкл Каррик временно назначен на должность главного тренера, который вчера вечером наблюдал за победой «МЮ» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов.
Такие тренеры, как Зинедин Зидан, Брендан Роджерс, Ральф Рангник, Луис Энрике, Эрик тен Хаг и Эрнесто Вальверде, все были связаны с этой позицией.
Манчини был тренером «Манчестер Сити», думаю вы поняли что я хочу сказать...
Уле Гуннар Сульшер был освобожден от своих обязанностей в воскресенье после печального поражения «Юнайтеда» от «Уотфорда» со счетом 4:1, когда клуб потерпел семь поражений в 13 играх под руководством норвежца.
Но «Юнайтед», похоже, не приблизился к поиску постоянной замены Сульшеру, и Майкл Каррик временно назначен на должность главного тренера, который вчера вечером наблюдал за победой «МЮ» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов.
Такие тренеры, как Зинедин Зидан, Брендан Роджерс, Ральф Рангник, Луис Энрике, Эрик тен Хаг и Эрнесто Вальверде, все были связаны с этой позицией.
Манчини был тренером «Манчестер Сити», думаю вы поняли что я хочу сказать...