Игроки ПСЖ считают, что Зидан станет новым главным тренером команды

Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру во Франции.
В раздевалке парижского клуба считают, что 49-летний специалист возглавит клуб уже в самое ближайшее время.
Ранее сообщалось, что нынешний рулевой ПСЖ Маурисио Почеттино заинтересован в том, чтобы поработать в «Манчестер Юнайтед». Тренер готов расторгнуть контракт с парижским клубом ради возвращения в АПЛ.
Во-первых, это Франция, а для Зидана и его семьи этот факт имеет значение... Во-вторых ПСЖ имеет возможность предложить такую зарплату, что отказаться будет сложно, даже Зидану, у которого на первом плане футбол, а уж потом финансы. В-третьих, можно попробовать договориться с руководством ПСЖ подписать контракт на таких условиях, при которых З.Зидан может возглавить сборную Франции, если будет такая возможность...
На мой взгляд, как только освободится место главного тренера в сборной Франции, то кандидатура З.Зидана будет под номером 1...
Так что вариант З.Зидан-главный тренер ПСЖ, вполне реальный, если есть желание, всегда возможно найти компромисс и договориться...
Во-первых, это Франция, а для Зидана и его семьи этот факт имеет значение... Во-вторых ПСЖ имеет возможность предложить такую зарплату, что отказаться будет сложно, даже Зидану, у которого на первом плане футбол, а уж потом финансы. В-третьих, можно попробовать договориться с руководством ПСЖ подписать контракт на таких условиях, при которых З.Зидан может возглавить сборную Франции, если будет такая возможность...
На мой взгляд, как только освободится место главного тренера в сборной Франции, то кандидатура З.Зидана будет под номером 1...
Так что вариант З.Зидан-главный тренер ПСЖ, вполне реальный, если есть желание, всегда возможно найти компромисс и договориться...
Норвежец Сульшер был уволен после очередного поражения в субботу после того, как его команда проиграла «Уотфорду» Клаудио Раньери со счетом 4:1.
Красные дьяволы потерпели домашние поражения перед международным перерывом, когда Ливерпуль разгромил их 0:5, а затем проиграли 2:0 в манчестерском дерби.
Сборная Франции - это «нынешнее золотое поколение», упустить возможность тренировать такую сборную, это каким должен быть Зидан, чтобы сделать иной выбор. Через 5, даже через 3 года такой сборной Франции не будет, а МЮ все равно как Феникс - встанет на ноги.
Норвежец Сульшер был уволен после очередного поражения в субботу после того, как его команда проиграла «Уотфорду» Клаудио Раньери со счетом 4:1.
Красные дьяволы потерпели домашние поражения перед международным перерывом, когда Ливерпуль разгромил их 0:5, а затем проиграли 2:0 в манчестерском дерби.
Сборная Франции - это «нынешнее золотое поколение», упустить возможность тренировать такую сборную, это каким должен быть Зидан, чтобы сделать иной выбор. Через 5, даже через 3 года такой сборной Франции не будет, а МЮ все равно как Феникс - встанет на ноги.