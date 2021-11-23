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Игроки ПСЖ считают, что Зидан станет новым главным тренером команды

вчера, 11:49

Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру во Франции.

В раздевалке парижского клуба считают, что 49-летний специалист возглавит клуб уже в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что нынешний рулевой ПСЖ Маурисио Почеттино заинтересован в том, чтобы поработать в «Манчестер Юнайтед». Тренер готов расторгнуть контракт с парижским клубом ради возвращения в АПЛ.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ G.K. (раскрыть)
вчера в 18:22
Возможно это является весомым фактором.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:01
Ага, конечно! А тогда Поччетино вернется в АПЛ, чтобы возглавить Манчестер Юнайтед) По крайней мере того хочет Сэр Алекс. Ну поглядим, что сказать!
амурец
амурец
вчера в 15:13
Зидан справится
pendulum47
pendulum47
вчера в 14:59, ред.
Алжирец говорит про сборную Франции, что она ему роднее, а как же родина Алжир?!

Я надеюсь они говорят все про алжирский ПСЖ
NOVA
NOVA
вчера в 14:34
ну надеюсь только если летом!!! ну или в январе! ну главное чтобы мбаппе не решил тогда остоться!!!
G.K.
G.K.
вчера в 14:07
Зидан из Марселя, а для марсельца немыслимо сотрудничать с ПСЖ, лучше с испанцами, итальянцами, немцами, даже с англичанами.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:00
Пауки хотят серьезных титулов.
Sadjon
Sadjon
вчера в 13:56
Это очень интересно....
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:52
Решили поменяться местами ?
протон
протон
вчера в 13:45
То есть здесь у него нет возможности принимать самостоятельные решения, а в "Манчестер Юнайтед" она будет? По-моему, будет то же самое.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:16
А что думает по этому поводу Баба Яга???
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 13:13
АХАХАХАХАХАХА

Поставленная игра!?

АХАХАХАХАХАХА
ОПС
ОПС
вчера в 13:11
Неинтересно. Вот если бы он взял какой нибудь условный Клермон, вот это было бы интересно. А тут звездная команда, поставленная игра и главное , что бы ничего не испортить.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:03
Интересно будет посмотреть
112910415
112910415
вчера в 12:53
звёзды сошлись идеально
pele1981
pele1981
вчера в 12:51
Печальная новость для "космического")))))
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:50
Я бы посмотрел как Зидан потренерует Месси
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 12:39
Зинедин Зидан французский тренер алжирского происхождения, 49 лет, может возглавить ПСЖ из французскооо горожа Париж что во Франции, что в Европе, что на Земле, что в Солнечной системе.
Пожелаем упехов Зинедину Зидану французскому тренеру алжирского происхождения, 49 лет.
Всем здоровья и путинских выплат!
Как всегда свое личное объективное мнение!
4RT
4RT
вчера в 12:36
Они уже ставки делают
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:34
Зинедин Зидан выбыл из гонки, чтобы стать новым менеджером «Манчестер Юнайтед».

Норвежец Сульшер был уволен после очередного поражения в субботу после того, как его команда проиграла «Уотфорду» Клаудио Раньери со счетом 4:1.

Красные дьяволы потерпели домашние поражения перед международным перерывом, когда Ливерпуль разгромил их 0:5, а затем проиграли 2:0 в манчестерском дерби.

Сборная Франции - это «нынешнее золотое поколение», упустить возможность тренировать такую сборную, это каким должен быть Зидан, чтобы сделать иной выбор. Через 5, даже через 3 года такой сборной Франции не будет, а МЮ все равно как Феникс - встанет на ноги.
Elliada
Elliada
вчера в 12:27
Жену он спросил?
ДСА
ДСА
вчера в 12:26
Вот это его команда, там и без тренера могут сыграть.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:20, ред.
Несмотря на то, что для З.Зидана в приоритете сборная Франции, вариант с ПСЖ хороший вариант, который может быть вполне приемлемым вариантом...

Во-первых, это Франция, а для Зидана и его семьи этот факт имеет значение... Во-вторых ПСЖ имеет возможность предложить такую зарплату, что отказаться будет сложно, даже Зидану, у которого на первом плане футбол, а уж потом финансы. В-третьих, можно попробовать договориться с руководством ПСЖ подписать контракт на таких условиях, при которых З.Зидан может возглавить сборную Франции, если будет такая возможность...

На мой взгляд, как только освободится место главного тренера в сборной Франции, то кандидатура З.Зидана будет под номером 1...

Так что вариант З.Зидан-главный тренер ПСЖ, вполне реальный, если есть желание, всегда возможно найти компромисс и договориться...
Cat01
Cat01
вчера в 12:07
Ему это не по зубам!
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 12:00
Ну Зидан может и норм вариант будет для этой специфичной команды. Здесь не нужны конструкторы вроде Пепа или Юргена т.к. команда дисбалансна и имеет неприкасемых которых обязательно нужно ставить в основу. В Реале у Зизу такое уже было. Плюс чемпионат слабоконкурентный, а Реал при нем редко показывал стабильную игру вдолгую, зато три ЛЧ и достойная статистика в классико.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:59
Как вариант и для клубов, и для обоих тренеров.
протон
протон
вчера в 11:57
ПСЖ самый интересный клуб мира. Там занимаются всем чем угодно, кроме футбола
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:53
Звёзды сошлись. Один им не нужен, другие нуждаются в нём.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:50
Пусть мечтают.
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