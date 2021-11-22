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Креспо близок к тому, чтобы возглавить «Эльче»

вчера, 20:20

Экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо близок к назначению в качестве главного тренера в «Эльче». Специалист находится без работы с 13 октября после увольнения из «Сан-Паулу».

По слухам, тренер подпишет с новой командой контракт до конца сезона с автоматическим продлением ещё на год при достижении определенных целей.

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galem72
galem72
сегодня в 11:11
Вторая половина турнирки в Испании идёт плотничком. Между 11 местом и 18, на котором висит Эльче, всего лишь 6 баллов, так что у Креспо есть все шансы вытащить со дна этот клуб.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:16
Эрнан Креспо и Себастьян Беккачече фигурируют в качестве кандидатов, хотя они не единственные имена на столе. Эрнан Креспо завершил выступление в Сан-Паулу и хочет совершить прыжок в Европу. Беккачече тоже хорош как кандидат, но у него может быть проблема с лицензией.

Эльче начал неплохо в этом сезоне, но затем больше не выигрывал при Альмироне. А Фран Эскриба человек, который вывел их в первый дивизион в 2013 году, а затем ушел в 2015 году, когда, несмотря на то, что они заняли 13-е место. Теперь они внизу турнирной таблицы, и кто вытащит их оттуда?

Эрнан Креспо для меня приоритетнее.
санек002
санек002
вчера в 20:50
блин!три раза прочитал ,что за кресло собирается эльче возглавить!
Сантус
Сантус
вчера в 20:32
Листая в памяти состав Милана в нулевых,неприпомню кто бы не взялся тренировать...Мальдини и Каладзе по моему..)
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
вчера в 20:27
Здравствуйте. Бывает так что очки подсчитываются системой неправильно, например вратарь не получает очки за сухой матч, либо у него не отнимаются очки за пропущенные два гола. После исправлений соотвественно очки у команд меняются если в их составах были или есть игроки которые получили неправильно подсчитанные очки.
протон
протон
вчера в 20:25
Игра не идёт, надо что то делать . Замена тренера сейчас это хорошо . Успеет познакомиться с командой и зимой сделать какие то покупки под себя !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:25
Не каждый становится хорошим тренером
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:24
Телефон СДЭКА?
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