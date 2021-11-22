Креспо близок к тому, чтобы возглавить «Эльче»

Экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо близок к назначению в качестве главного тренера в «Эльче». Специалист находится без работы с 13 октября после увольнения из «Сан-Паулу».
По слухам, тренер подпишет с новой командой контракт до конца сезона с автоматическим продлением ещё на год при достижении определенных целей.
Эльче начал неплохо в этом сезоне, но затем больше не выигрывал при Альмироне. А Фран Эскриба человек, который вывел их в первый дивизион в 2013 году, а затем ушел в 2015 году, когда, несмотря на то, что они заняли 13-е место. Теперь они внизу турнирной таблицы, и кто вытащит их оттуда?
Эрнан Креспо для меня приоритетнее.
Эльче начал неплохо в этом сезоне, но затем больше не выигрывал при Альмироне. А Фран Эскриба человек, который вывел их в первый дивизион в 2013 году, а затем ушел в 2015 году, когда, несмотря на то, что они заняли 13-е место. Теперь они внизу турнирной таблицы, и кто вытащит их оттуда?
Эрнан Креспо для меня приоритетнее.