Креспо близок к тому, чтобы возглавить «Эльче»

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вчера, 20:20

Экс-нападающий сборной Аргентины близок к назначению в качестве главного тренера в «Эльче». Специалист находится без работы с 13 октября после увольнения из «Сан-Паулу».

По слухам, тренер подпишет с новой командой контракт до конца сезона с автоматическим продлением ещё на год при достижении определенных целей.