«Манчестер Юнайтед» может сэкономить вдвое, подписав Почеттино летом

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вчера, 11:34

Согласно Mirror, «Манчестер Юнайтед» должен будет заплатить «Пари Сен-Жермен» 10 миллионов фунтов стерлингов, если они захотят увезти тренера с «Парк де Пренс».

При этом нынешняя компенсация уменьшится вдвое летом, когда у Почеттино останется год по контракту.

Аргентинский наставник тренирует ПСЖ менее 12 месяцев, но его команда обсудила предложение о вакансии.

На данный момент обязанности главного тренера манкунианцев исполняет Майкл Кэррик.