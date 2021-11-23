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«Манчестер Юнайтед» может сэкономить вдвое, подписав Почеттино летом

вчера, 11:34

Согласно Mirror, «Манчестер Юнайтед» должен будет заплатить «Пари Сен-Жермен» 10 миллионов фунтов стерлингов, если они захотят увезти тренера Маурисио Почеттино с «Парк де Пренс».

При этом нынешняя компенсация уменьшится вдвое летом, когда у Почеттино останется год по контракту.

Аргентинский наставник тренирует ПСЖ менее 12 месяцев, но его команда обсудила предложение о вакансии.

На данный момент обязанности главного тренера манкунианцев исполняет Майкл Кэррик.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:48
не время экономить, результаты нужны !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:27
Для МЮ 5 млн. небольшие деньги.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:26
Экономия и МЮ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:22
Исправьте "уменьшится вдове.." на ВДВОЕ.А то его жена обидится и
парламент Великобритании введёт дополнительные санкции против СП-2.Вы спросите,при чём здесь СП-2? А хрен его знает,но след стоит поискать,а пока введут санкции...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:57
До лета пол года,можно подождать!
протон
протон
вчера в 12:22
Идея с Рангником неплохая. Керк, Бека Бека засиделись в "Локомотиве". Может в этом и есть тонкий суперплан руководства железнодорожников?

не нравится взаимодействие со спортивным директором Леонардо, потому что состав не сбалансирован"
А вот у МЮ состав то сбалансирован, балансней некуда.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:15
Маурисио Почеттино имеет контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2023 года, но заинтересован в вакансии менеджера в «Манчестер Юнайтед»: «Олд Траффорд » изучает свои возможности, поскольку они ищут замену Уле Гуннару Сульшеру.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Почеттино - первый выбор «Манчестер Юнайтед», который навсегда сменит Сульшера, уволенного в воскресенье, и сообщили, что бывший босс «Тоттенхэма» будет заинтересован в руководящей должности на «Олд Траффорд». Однако в ближайшее время Почеттино сосредоточит внимание на следующем матче «ПСЖ» против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в среду.

«Я думаю, что Маурисио Почеттино - хотя он никогда не сказал бы этого - уедет, чтобы приехать в «Манчестер Юнайтед», - сказал Невилл.

«Он смотрел на эту группу игроков, он смотрел на клуб и понимал, что он, вероятно, сможет добиться от «Манчестер Юнайтед» большего, чем он хочет, с точки зрения проекта».
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:01, ред.
Неужели, уволив главного тренера Сульшера в ноябре 2021 года, МЮ будет ожидать до лета 2022 года, чтобы сэкономить...

Вряд ли это произойдёт, да и нужен ли М.Почеттино - МЮ?!

Тренер, который уже был главным тренром в АПЛ, в команде "Тоттенхэм" с мая 2014г и по ноябрь 2019г. и не выиграл ни одного футбольного трофея со "шпорами" за этот продолжительный период времени... Неужели МЮ нужен такой тренер...

Руководству МЮ надо искать любую возможность чтобы согласовать контракт с тренером, который умеет завоёвывать футбольные трофеи...
И если уж уволили Сульшера, то вряд ли имеет смысл приглашать Почеттино, у которого и после "шпор" , в ПСЖ тренерская карьера складывается настолько неудачно, что он даже согласен на расторжение контракта по собственной инициативе...
У которого проблема в отношениях со звёздными игроками Мбаппе, Неймаром, Месси... И эта же проблема может возникнуть и в МЮ с тем же Роналду, Погба, у которых ещё тот характер, со своими амбициями, претензиями...

На мой взгляд, МЮ нужен авторитетный тренер, который доказал в других командах, что он умеет выигрывать футбольный трофеи... И который будет авторитетом для "звёздных" игроков...

Найти будет сложно, так как все такие тренеры "при делах", но надо искать такого тренера!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:51
А Кэррик может и полсезона обязанности поисполнять...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:35
Да ну , не верю.
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