«Манчестер Юнайтед» может сэкономить вдвое, подписав Почеттино летом

Согласно Mirror, «Манчестер Юнайтед» должен будет заплатить «Пари Сен-Жермен» 10 миллионов фунтов стерлингов, если они захотят увезти тренера Маурисио Почеттино с «Парк де Пренс».
При этом нынешняя компенсация уменьшится вдвое летом, когда у Почеттино останется год по контракту.
Аргентинский наставник тренирует ПСЖ менее 12 месяцев, но его команда обсудила предложение о вакансии.
На данный момент обязанности главного тренера манкунианцев исполняет Майкл Кэррик.
Вряд ли это произойдёт, да и нужен ли М.Почеттино - МЮ?!
Тренер, который уже был главным тренром в АПЛ, в команде "Тоттенхэм" с мая 2014г и по ноябрь 2019г. и не выиграл ни одного футбольного трофея со "шпорами" за этот продолжительный период времени... Неужели МЮ нужен такой тренер...
Руководству МЮ надо искать любую возможность чтобы согласовать контракт с тренером, который умеет завоёвывать футбольные трофеи...
И если уж уволили Сульшера, то вряд ли имеет смысл приглашать Почеттино, у которого и после "шпор" , в ПСЖ тренерская карьера складывается настолько неудачно, что он даже согласен на расторжение контракта по собственной инициативе...
У которого проблема в отношениях со звёздными игроками Мбаппе, Неймаром, Месси... И эта же проблема может возникнуть и в МЮ с тем же Роналду, Погба, у которых ещё тот характер, со своими амбициями, претензиями...
На мой взгляд, МЮ нужен авторитетный тренер, который доказал в других командах, что он умеет выигрывать футбольный трофеи... И который будет авторитетом для "звёздных" игроков...
Найти будет сложно, так как все такие тренеры "при делах", но надо искать такого тренера!
Вряд ли это произойдёт, да и нужен ли М.Почеттино - МЮ?!
Тренер, который уже был главным тренром в АПЛ, в команде "Тоттенхэм" с мая 2014г и по ноябрь 2019г. и не выиграл ни одного футбольного трофея со "шпорами" за этот продолжительный период времени... Неужели МЮ нужен такой тренер...
Руководству МЮ надо искать любую возможность чтобы согласовать контракт с тренером, который умеет завоёвывать футбольные трофеи...
И если уж уволили Сульшера, то вряд ли имеет смысл приглашать Почеттино, у которого и после "шпор" , в ПСЖ тренерская карьера складывается настолько неудачно, что он даже согласен на расторжение контракта по собственной инициативе...
У которого проблема в отношениях со звёздными игроками Мбаппе, Неймаром, Месси... И эта же проблема может возникнуть и в МЮ с тем же Роналду, Погба, у которых ещё тот характер, со своими амбициями, претензиями...
На мой взгляд, МЮ нужен авторитетный тренер, который доказал в других командах, что он умеет выигрывать футбольный трофеи... И который будет авторитетом для "звёздных" игроков...
Найти будет сложно, так как все такие тренеры "при делах", но надо искать такого тренера!
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Почеттино - первый выбор «Манчестер Юнайтед», который навсегда сменит Сульшера, уволенного в воскресенье, и сообщили, что бывший босс «Тоттенхэма» будет заинтересован в руководящей должности на «Олд Траффорд». Однако в ближайшее время Почеттино сосредоточит внимание на следующем матче «ПСЖ» против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в среду.
«Я думаю, что Маурисио Почеттино - хотя он никогда не сказал бы этого - уедет, чтобы приехать в «Манчестер Юнайтед», - сказал Невилл.
«Он смотрел на эту группу игроков, он смотрел на клуб и понимал, что он, вероятно, сможет добиться от «Манчестер Юнайтед» большего, чем он хочет, с точки зрения проекта».
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Почеттино - первый выбор «Манчестер Юнайтед», который навсегда сменит Сульшера, уволенного в воскресенье, и сообщили, что бывший босс «Тоттенхэма» будет заинтересован в руководящей должности на «Олд Траффорд». Однако в ближайшее время Почеттино сосредоточит внимание на следующем матче «ПСЖ» против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в среду.
«Я думаю, что Маурисио Почеттино - хотя он никогда не сказал бы этого - уедет, чтобы приехать в «Манчестер Юнайтед», - сказал Невилл.
«Он смотрел на эту группу игроков, он смотрел на клуб и понимал, что он, вероятно, сможет добиться от «Манчестер Юнайтед» большего, чем он хочет, с точки зрения проекта».