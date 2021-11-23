Бывший тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 21:01

Бывший главный тренер «Барселоны» попал в список интересов «Манчестер Юнайтед».

Сегодня представители «красных дьяволов» напрямую контактировали с испанским специалистом. Он является одним из пяти кандидатов на случай, если ПСЖ не отпустит .

Вальверде будет рассматриваться только в качестве временного тренера для «Манчестер Юнайтед». Основными кандидатами являются Почеттино и из «Лестера».