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Бывший тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:01

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попал в список интересов «Манчестер Юнайтед».

Сегодня представители «красных дьяволов» напрямую контактировали с испанским специалистом. Он является одним из пяти кандидатов на случай, если ПСЖ не отпустит Маурисио Почеттино.

Вальверде будет рассматриваться только в качестве временного тренера для «Манчестер Юнайтед». Основными кандидатами являются Почеттино и Брендан Роджерс из «Лестера».

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Все комментарии
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
сегодня в 12:54
Спасибо, не надо. Тренер нужен, а не физручелло баскский.
galem72
galem72
сегодня в 11:08
До конца сезона вполне нормально записать этого дядьку. Только вряд ли он пойдёт в клуб на такой короткий срок, а на большее он точно не нужен МЮ.
112910415
112910415
сегодня в 10:12
ещё один не блестящий вариант
ДСА
ДСА
сегодня в 04:42
Он всего лишь третий в очереди.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 00:59
Семака назначайте, а то там все питерские СМИ только и пестрят его подвигами и рекордами по не выходу из групп.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:44
Лично у меня вызывает большие сомнения данная кандидатура.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:15
Манчестер Юнайтед все еще ищет нового менеджера после того, как в прошлое воскресенье уволил Оле Гуннара Сульшера. Громче звучит имя Маурисио Почеттино, нынешнего тренера ПСЖ. Но теперь появился новый кандидат: Эрнесто Вальверде.

Английская команда через своего футбольного директора Джона Муртоу уже поговорила с бывшим тренером «Барсы», чтобы он стал временным тренером до конца сезона.

С тех пор, как он был уволен из «Барселоны», он не брал бразды правления ни в одной другой команде. В настоящее время временным тренером «Юнайтед» является Майкл Каррик, но согласно этой информации, подтвержденной специализированным журналистом Фабрицио Романо, Вальверде будет занимать эту должность до тех пор, пока они не смогут нанять Почеттино или Брендана Роджерса.

Если переговоры увенчаются успехом и Вальверде перейдет в «Юнайтед», он станет первым тренером, который тренировал Лео Месси и Криштиану Роналду.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:14
Эволюция тренеров МЮ. Кто следующий?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:07
Этот кандидат получше многих будет.
particular
particular
вчера в 21:10
То, что творится в МЮ...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:06
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:05
Вальверде, Зидан, Почетино.. Есть же идеальная кандидатура:
протон
протон
вчера в 21:04
Если бы Бартомэо был официантом , а МЮ сидел за столиком в ожидании задерживающегося заказа, то Вальверде стал бы " комплиментом от шефа" с извенениями за задержку основного блюда
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:02
Плохая идея.
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