Бывший тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попал в список интересов «Манчестер Юнайтед».
Сегодня представители «красных дьяволов» напрямую контактировали с испанским специалистом. Он является одним из пяти кандидатов на случай, если ПСЖ не отпустит Маурисио Почеттино.
Вальверде будет рассматриваться только в качестве временного тренера для «Манчестер Юнайтед». Основными кандидатами являются Почеттино и Брендан Роджерс из «Лестера».
Английская команда через своего футбольного директора Джона Муртоу уже поговорила с бывшим тренером «Барсы», чтобы он стал временным тренером до конца сезона.
С тех пор, как он был уволен из «Барселоны», он не брал бразды правления ни в одной другой команде. В настоящее время временным тренером «Юнайтед» является Майкл Каррик, но согласно этой информации, подтвержденной специализированным журналистом Фабрицио Романо, Вальверде будет занимать эту должность до тех пор, пока они не смогут нанять Почеттино или Брендана Роджерса.
Если переговоры увенчаются успехом и Вальверде перейдет в «Юнайтед», он станет первым тренером, который тренировал Лео Месси и Криштиану Роналду.
Английская команда через своего футбольного директора Джона Муртоу уже поговорила с бывшим тренером «Барсы», чтобы он стал временным тренером до конца сезона.
С тех пор, как он был уволен из «Барселоны», он не брал бразды правления ни в одной другой команде. В настоящее время временным тренером «Юнайтед» является Майкл Каррик, но согласно этой информации, подтвержденной специализированным журналистом Фабрицио Романо, Вальверде будет занимать эту должность до тех пор, пока они не смогут нанять Почеттино или Брендана Роджерса.
Если переговоры увенчаются успехом и Вальверде перейдет в «Юнайтед», он станет первым тренером, который тренировал Лео Месси и Криштиану Роналду.