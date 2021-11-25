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Академия «Динамо» — абсолютный чемпион Первенства «Клубной Лиги» 2021 года

вчера, 17:22

«Динамо» стало абсолютным чемпионом Первенства «Клубной Лиги» в 2021 году, сообщает пресс-служба клуба.

24 ноября были подведены итоги Летнего Первенства «Клубной лиги». В общем зачете Первенства Академия «Динамо» им. Л. Яшина стала чемпионом Лиги, опередив академию «Спартака», завершившую сезон на втором месте. При этом динамовцы праздновали победу и в Зимнем Первенстве Москвы. Таким образом академия «Динамо» им. Л. Яшина становится абсолютным чемпионом Первенства «Клубной Лиги» в 2021 году.

Слаженная работа тренеров и административного штаба под руководством директора академии Александра Кузнецова привела динамовцев к первому месту.

Команды Академии «Динамо» провели 77 матчей и набрали 183 очка. Лишь 10 раз за эти 77 матчей команды «Динамо» уходили с поля побежденными. Зачетные команды «Динамо» забивали 2,79 мяча за игру — только бело-голубые преодолели отметку в 200 забитых мячей. При этом динамовцы еще и меньше всех пропустили — всего 47 пропущенных мячей. Также личное чемпионство празднуют команды «Динамо» 2006 г.р. и 2007 г.р.

В 2021 году более 10 воспитанников академии «Динамо» были задействованы за основную команду в матчах РПЛ и Кубка России, а Антон Шунин, Константин Тюкавин, Арсен Захарян и Роман Евгеньев выходили на поле в футболках сборной страны.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:18
Второе пришествие ВТБ и вложенные средства банка в систему футбольного Динамо начали давать свои плоды. Динамовская молодёжь начала выходить на лидирующие позиции не только в московском регионе, но и на Дальнем Востоке, Алтае и Дагестане. Клуб делая упор при формировании костяка основного состава команды на отечественных футболистов, если сумеет составить достойную конкуренцию нынешнему трёхкратному чемпиону, со временем может стать базовым клубом для главной команды страны. Ещё три года назад в сборной России не было игроков играющих за Динамо, но уже в этом году семь футболистов с динамовской пропиской включались в составы юношеской, молодёжной и основной нашей сборной, чем привлекли к себе внимание скаутов некоторых известных европейских клубов.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:26
В правильном направлении движется футбольное Динамо, с чем я их и поздравляю.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:37
С чем их и поздравляем!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:10
Молодцы динамовцы что развивают молодежь. Это правильный путь развития а Зенит свою Смену совсем забросил а ведь когда то тоже была сильная академия у них. Но теперь предпочитают скупать готовых бразильцев и аргентинцев по 40 миллионов.
протон
протон
вчера в 17:30
Берите пример другие, у Динамо отличная академия
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:30
В Динамо серьёзно взялись за дело.
drug01
drug01
вчера в 17:25
Так держать
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