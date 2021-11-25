Академия «Динамо» — абсолютный чемпион Первенства «Клубной Лиги» 2021 года

1637850155

вчера, 17:22

«Динамо» стало абсолютным чемпионом Первенства «Клубной Лиги» в 2021 году, сообщает пресс-служба клуба.

24 ноября были подведены итоги Летнего Первенства «Клубной лиги». В общем зачете Первенства Академия «Динамо» им. Л. Яшина стала чемпионом Лиги, опередив академию «Спартака», завершившую сезон на втором месте. При этом динамовцы праздновали победу и в Зимнем Первенстве Москвы. Таким образом академия «Динамо» им. Л. Яшина становится абсолютным чемпионом Первенства «Клубной Лиги» в 2021 году.

Слаженная работа тренеров и административного штаба под руководством директора академии Александра Кузнецова привела динамовцев к первому месту.

Команды Академии «Динамо» провели 77 матчей и набрали 183 очка. Лишь 10 раз за эти 77 матчей команды «Динамо» уходили с поля побежденными. Зачетные команды «Динамо» забивали 2,79 мяча за игру — только бело-голубые преодолели отметку в 200 забитых мячей. При этом динамовцы еще и меньше всех пропустили — всего 47 пропущенных мячей. Также личное чемпионство празднуют команды «Динамо» 2006 г.р. и 2007 г.р.