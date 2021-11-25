Форвард «Спартака» Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета фэйр-плей.
Футболиста отметили за оказание первой медицинской помощи игроку «Ахмата» Зорану Нижичу, который потерял сознание в матче летом 2020 года.
Нижич потерял сознание и упал на поле, когда ему в лицо попал мяч после удара Соболева.
Соболев - самый "образцово поведенческий"...
Дзюба - самый на Евро многократно-в оффсайд- попадающий (6 раз)
Ерохин - самый много-Кипру-забивающий...(3 шт)
Миранчук - самый быстро-бесполезно-перемещающийся (37,2 км/ч)
Головин - самый много-бестолку-движуйщийся (14 км/90 мин)
......им и в футбол то из-за сверхспособностей играть некогда...)))
Соболев - самый "образцово поведенческий"...
Дзюба - самый на Евро многократно-в оффсайд- попадающий (6 раз)
Ерохин - самый много-Кипру-забивающий...(3 шт)
Миранчук - самый быстро-бесполезно-перемещающийся (37,2 км/ч)
Головин - самый много-бестолку-движуйщийся (14 км/90 мин)
......им и в футбол то из-за сверхспособностей играть некогда...)))