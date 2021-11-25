Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость»

1637849151

вчера, 17:05

Форвард «Спартака» получил награду «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета фэйр-плей.

Футболиста отметили за оказание первой медицинской помощи игроку «Ахмата» Зорану Нижичу, который потерял сознание в матче летом 2020 года.

Нижич потерял сознание и упал на поле, когда ему в лицо попал мяч после удара Соболева.