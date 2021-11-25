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Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость»

вчера, 17:05

Форвард «Спартака» Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета фэйр-плей.

Футболиста отметили за оказание первой медицинской помощи игроку «Ахмата» Зорану Нижичу, который потерял сознание в матче летом 2020 года.

Нижич потерял сознание и упал на поле, когда ему в лицо попал мяч после удара Соболева.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:20
а причем и откуда тут нехрабрость Соболева? правильно, ниоткуда
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:46
А причём тут Акинфеев? Речь идёт о храбрости соболева, давай тогда скажем по другому, а ребров может только штанги облизывать.
memphis
memphis
сегодня в 08:00
Награда, 2 гола Наполи... Не хочет чтоб продали Сашка... Так и в Думу пройдет скоро
Phu Quoq
Phu Quoq ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:57
Не правда..
Игорян может пропускать 47 матчей подряд в ЛЧ
Может в решающих матчах на Чемпионате мира закидывать мяч в свои ворота
Может делать суровое лицо на поле, а сам в свободное время в обнимку с Жуковым петь сопливые песенки Руки Вверх
Может в рассвете сил отказаться защищать честь национальной сборной и бросить ее на произвол судьбы , но при этом постоянно играть в клубе. Потому что тут деньги, а там подумаешь, какая то честь Родины
Вот такой он удивительный и неповторимый
Наш Акинфевра
И-и-и-и-г-а-а-а-а-р-ь
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 23:48
То есть соболев этого игрока сначала сам ушатал, а потом оказал помошь?
Я правильно понял?
А теперь спустя год еше и награду за это получил?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Absinthe2 (раскрыть)
вчера в 20:55
Да ...Вы правы...
Во избежание тавтологии...
Absinthe2
Absinthe2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:37
Простите, в чём разница между "бесполезно-перемещающимся" и "бестолку-движущимся"? Или просто разделили номинации, чтобы никому не обидно было?)
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:08
Молодец , что не растерялся...
Сп62
Сп62 ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 20:02
Правильное замечание, но , к сожалению, так поступают далеко не все. Поэтому, чтобы мотивироаать игроков, появилась эта награда.
112910415
112910415
вчера в 19:15
ну, молодец
YVG
YVG
вчера в 18:59
Сначала чуть не убил, а потом помог, достойный поступок.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:36
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:30, ред.
У нас вообще не сборная...а Люди Х.....))
Соболев - самый "образцово поведенческий"...
Дзюба - самый на Евро многократно-в оффсайд- попадающий (6 раз)
Ерохин - самый много-Кипру-забивающий...(3 шт)
Миранчук - самый быстро-бесполезно-перемещающийся (37,2 км/ч)
Головин - самый много-бестолку-движуйщийся (14 км/90 мин)
......им и в футбол то из-за сверхспособностей играть некогда...)))
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:26
☝️О! А вы дельфин!
Храбрец☝️🏅
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:25
Вполне естественная реакция, когда ты наносишь травму, подойти и оказать помощь,извиниться...Тут ничего героического не вижу. Я бы не удивился если бы он получил награду за самые смешные и многочисленные нырки года.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:22
Достойно, Александр! Очень рад за него. Ждем возвращения в сборную России!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:19
Дельфину хоть такую награду за счастье получить...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:16
Это типа За победу над Италией или За взятие Неаполя ?
4RT
4RT
вчера в 18:12
Сначала вырубил,потом помог подняться. Всё закономерно
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:08
Подкорректирую. Он может только визжать.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:06
Если Соболев так продолжит то должен в сборную быть вызван вместо днища Заболотного.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:04
Ну и ладно.А вчера заслужил медаль "За отвагу на спартаковском пожаре".
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:03, ред.
Акинфеев может только на своих орать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:59
Ну надо же такое придумать, храбрость, да ещё и соболев.
МапС
МапС
вчера в 17:57
Первую медпомощь оказывают медики, а Соболев оказал доврачебную. Но все равно молодец, не растерялся!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:32
Соболев и храбрость... Что они курили?
valt134
valt134
вчера в 17:30
А где была медицинская бригада???
протон
протон
вчера в 17:29
Благородство всегда было и будет в почёте. Значит таким воспитали родители - спасибо и им.
6jywph5gt4cr
6jywph5gt4cr
вчера в 17:29
Вот молодец Санёк!
Cat01
Cat01
вчера в 17:23
За поведение... Не думаю!!!!
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