«Левандовски – один из тех, кто заслуживает победы». Фигу о «Золотом мяче»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу порассуждал о главных кандидатах на получение «Золотого мяча» в этом году.
Кто в номинантах? Их действительно много. В прошлом году Левандовски заслуживал победы, он остается одним из тех, кто ее заслуживает.
Затем постоянные претенденты: Криштиану и Месси. Бензема также провел хороший год, и у него достаточно аргументов для победы.
Но на мой взгляд, больше всех заслуживает победы К.Бензема....
И по фактам...
Карим Бензема - 33 года, лучший игрок в составе сборной Франции на Евро-2020, и это при том что в составе сборной Франции играл Мбаппе - 22 года...
Это Бензема не только забивал мячи в ворота соперников которые имели значения на конечный результат, но ещё и с его голевых передач забивали другие игроки сборной на Евро-2020... Это Карим Бензема был лидером на Евро-2020 в составе сборной Франции...
Это Карим Бензема лучший игрок в составе "Реала", и это тогда когда в Примере огромная конкуренция за 1-4 место, легко быть лучшим в "Баварии" когда чемпион Бундеслиги известен заранее, и когда на Левандовского играет вся команда...
И не будем говорить о выигранных трофеях претендентов, а будем говорит о КПД игрока как в своей национальной сборной, так и в команде в которой он играет....
Так вот КПД среди всех претендентов на Золотой мяч, лучший у К.Бензема....
Но на мой взгляд, больше всех заслуживает победы К.Бензема....
И по фактам...
Карим Бензема - 33 года, лучший игрок в составе сборной Франции на Евро-2020, и это при том что в составе сборной Франции играл Мбаппе - 22 года...
Это Бензема не только забивал мячи в ворота соперников которые имели значения на конечный результат, но ещё и с его голевых передач забивали другие игроки сборной на Евро-2020... Это Карим Бензема был лидером на Евро-2020 в составе сборной Франции...
Это Карим Бензема лучший игрок в составе "Реала", и это тогда когда в Примере огромная конкуренция за 1-4 место, легко быть лучшим в "Баварии" когда чемпион Бундеслиги известен заранее, и когда на Левандовского играет вся команда...
И не будем говорить о выигранных трофеях претендентов, а будем говорит о КПД игрока как в своей национальной сборной, так и в команде в которой он играет....
Так вот КПД среди всех претендентов на Золотой мяч, лучший у К.Бензема....