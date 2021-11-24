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«Левандовски – один из тех, кто заслуживает победы». Фигу о «Золотом мяче»

вчера, 20:09

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу порассуждал о главных кандидатах на получение «Золотого мяча» в этом году.

Кто в номинантах? Их действительно много. В прошлом году Левандовски заслуживал победы, он остается одним из тех, кто ее заслуживает.

Затем постоянные претенденты: Криштиану и Месси. Бензема также провел хороший год, и у него достаточно аргументов для победы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:22
сильно обтекаемо высказался
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:44
Радует, что в этом году в числе претендентов звучит больше чем две фамилии.
allemz
allemz
вчера в 21:37
Лучший ЦФ на сегодня, за прошлый год ещё не рассчитались с ним
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:12
Приз только для Бене..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:46
Это один из реальных претендентов.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:44, ред.
Один из тех...!!!

Но на мой взгляд, больше всех заслуживает победы К.Бензема....
И по фактам...

Карим Бензема - 33 года, лучший игрок в составе сборной Франции на Евро-2020, и это при том что в составе сборной Франции играл Мбаппе - 22 года...
Это Бензема не только забивал мячи в ворота соперников которые имели значения на конечный результат, но ещё и с его голевых передач забивали другие игроки сборной на Евро-2020... Это Карим Бензема был лидером на Евро-2020 в составе сборной Франции...
Это Карим Бензема лучший игрок в составе "Реала", и это тогда когда в Примере огромная конкуренция за 1-4 место, легко быть лучшим в "Баварии" когда чемпион Бундеслиги известен заранее, и когда на Левандовского играет вся команда...

И не будем говорить о выигранных трофеях претендентов, а будем говорит о КПД игрока как в своей национальной сборной, так и в команде в которой он играет....

Так вот КПД среди всех претендентов на Золотой мяч, лучший у К.Бензема....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:39
Роберт - главный претендент на ЗМ.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:33
Среди "тех" не должно быть Месси и Роналду. Лучше, чем они, сезон отыграли многие.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:19
Да это и дураку понятно!
протон
протон
вчера в 20:16
Фигу - Левандовски получит Золотой Мяч.
Землянин
Землянин
вчера в 20:11, ред.
Это премия уже давно по гламуру, а не по существу и не за достижения в сезоне, а соревнование по количеству подписчиков и упоминаний в прессе 😂
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:10
Я согласен.
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