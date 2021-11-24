«Левандовски – один из тех, кто заслуживает победы». Фигу о «Золотом мяче»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» порассуждал о главных кандидатах на получение «Золотого мяча» в этом году.

Кто в номинантах? Их действительно много. В прошлом году Левандовски заслуживал победы, он остается одним из тех, кто ее заслуживает.

Затем постоянные претенденты: Криштиану и Месси. Бензема также провел хороший год, и у него достаточно аргументов для победы.