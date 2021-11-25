Болельщики признали Ракицкого лучшим игроком матча «Мальме» — «Зенит»

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вчера, 14:24

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что болельщики признали защитника лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

В концовке встречи украинец реализовал пенальти, чем принёс своей команде ничью и выход в плей-офф Лиги Европы.