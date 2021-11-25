Болельщики признали Ракицкого лучшим игроком матча «Мальме» — «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что болельщики признали защитника Ярослава Ракицкого лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».
В концовке встречи украинец реализовал пенальти, чем принёс своей команде ничью и выход в плей-офф Лиги Европы.
Официально: Ярослав Ракицкий — «G-Drive. Лучший игрок» матча #МальмеЗенит!#GDrive #ДвижущаяСила— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 25, 2021
Зато когда игрок Мальмё открывал счёт, Ракицкий с Ловреном даже не пытались ему помешать )))
Зато когда игрок Мальмё открывал счёт, Ракицкий с Ловреном даже не пытались ему помешать )))