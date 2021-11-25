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Болельщики признали Ракицкого лучшим игроком матча «Мальме» — «Зенит»

вчера, 14:24
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что болельщики признали защитника Ярослава Ракицкого лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

В концовке встречи украинец реализовал пенальти, чем принёс своей команде ничью и выход в плей-офф Лиги Европы.

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Все комментарии
stachel
stachel ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 21:39
Из под него был забит гол. Он совершил результативную ошибку в своей штрафной! Подсрачника он заслужил!
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 16:01
Там оказывается ещё и лучшие были?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:12
Ярик заслужил!
протон
протон
вчера в 14:59
Почему, когда в команде есть такой дальнобой как Ярик (который зачастую кладёт шикарные штрафные одной левой), пенальти доверяют бить недоразумению с процентом реализации стремящимся к нулю??
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:45
Несерьёзно выбирать "Лучшего игрока" после невыигрыша у команды чья стоимость всех 29-ти игроков на 10 млн дешевле чем один Малком......
pele1981
pele1981
вчера в 14:44
А как же великий и ужасный голеадор всех времен и рукоблуд Дзюба?)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:32
Вполне логично - спас команду.
makkie
makkie
вчера в 14:32
Из-за забитого пенальти?
Зато когда игрок Мальмё открывал счёт, Ракицкий с Ловреном даже не пытались ему помешать )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:25
Согласен с ними!
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