«Милан» не идёт на условия Романьоли в переговорах о новом контракте

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вчера, 18:26

Защитник готов продлить контракт с «Миланом».



Calciomercato сообщает, что агент 26-летнего игрока встречался с руководством миланского клуба на прошлой неделе. Утверждается, что требования игрока о зарплате в 3,5 миллиона евро с бонусами в 1 миллион превышают то, что клуб готов заплатить.

Переговоры продолжатся до зимних каникул, поскольку обе стороны стремятся прийти к соглашению, отмечает источник.

Срок действующего контракта Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что за ситуацией Алессио в стане миланцев следит принципиальный соперник «россонери».