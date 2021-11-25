ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» не идёт на условия Романьоли в переговорах о новом контракте

вчера, 18:26

Защитник Алессио Романьоли готов продлить контракт с «Миланом».

Calciomercato сообщает, что агент 26-летнего игрока встречался с руководством миланского клуба на прошлой неделе. Утверждается, что требования игрока о зарплате в 3,5 миллиона евро с бонусами в 1 миллион превышают то, что клуб готов заплатить.

Переговоры продолжатся до зимних каникул, поскольку обе стороны стремятся прийти к соглашению, отмечает источник.

Срок действующего контракта Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что за ситуацией Алессио в стане миланцев следит принципиальный соперник «россонери».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:41
Переговоры идут полным ходом - ждем результата.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:34
Этот игрок найдет себе новый клуб без особых проблем.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:25
С одной стороны, не самый надежный защитник. С другой стороны, в Европе сейчас жесть какой дефицит опытных центральных защитников. В «Милане» даже заменить его некем. Габбиа не тянет. После ухода Кьера только Томори останется.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:33
Играет как днище, какие ему 3,5 могут быть. Райола пусть на ... идёт.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:28
С Миланом трудно торговаться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:28
Пока не идёт,надо заинтересовать!
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