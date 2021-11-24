«Барселона» предложит Гави продление контракта с повышением зарплаты

«Барселона» начала переговоры с полузащитником Гави о новом контракте, сообщает Football Espana.
17-летний хавбек всего за несколько месяцев впервые попал в первую команду «Барсы», а в октябре был вызван в первую сборную Испании.
Его нынешний контракт с каталонским клубом истекает в 2023 году, но «Барса», по информации источника, готова предложить продление соглашения со значительным повышением зарплаты на фоне интереса к Гави со стороны топ-клубов Европы.
Гави - последний молодой игрок, который пробился на «Камп Ноу», и он уже оказал влияние на международной арене. Полузащитник вызвал неоднозначную реакцию в сборной Испании Энрике, которому все еще 17 лет, но он уже показал, что он может добавить для Ла Рохи. И на фоне его впечатляющих выступлений в этом сезоне, «Барселона» стремится заключить с ним более длительный контракт. Срок действия контракта Гави в настоящее время - до 2023 года, и это может поставить «Барсу» в неудобное положение, учитывая их финансовые проблемы. Чтобы исправить это, они уже начали переговоры с Гави, стремясь поднять зарплату полузащитнику при продлении сделки.
Согласно отчету, никаких препятствий в сделке не ожидается, и Гави намерен продолжить свое развитие в «Барсе» в ближайшие годы. Хави и Гави должны помогать друг другу - это будущее «Барсы».
Гави - последний молодой игрок, который пробился на «Камп Ноу», и он уже оказал влияние на международной арене. Полузащитник вызвал неоднозначную реакцию в сборной Испании Энрике, которому все еще 17 лет, но он уже показал, что он может добавить для Ла Рохи. И на фоне его впечатляющих выступлений в этом сезоне, «Барселона» стремится заключить с ним более длительный контракт. Срок действия контракта Гави в настоящее время - до 2023 года, и это может поставить «Барсу» в неудобное положение, учитывая их финансовые проблемы. Чтобы исправить это, они уже начали переговоры с Гави, стремясь поднять зарплату полузащитнику при продлении сделки.
Согласно отчету, никаких препятствий в сделке не ожидается, и Гави намерен продолжить свое развитие в «Барсе» в ближайшие годы. Хави и Гави должны помогать друг другу - это будущее «Барсы».