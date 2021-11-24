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«Барселона» предложит Гави продление контракта с повышением зарплаты

вчера, 21:46

«Барселона» начала переговоры с полузащитником Гави о новом контракте, сообщает Football Espana.

17-летний хавбек всего за несколько месяцев впервые попал в первую команду «Барсы», а в октябре был вызван в первую сборную Испании.

Его нынешний контракт с каталонским клубом истекает в 2023 году, но «Барса», по информации источника, готова предложить продление соглашения со значительным повышением зарплаты на фоне интереса к Гави со стороны топ-клубов Европы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:52
всё идёт правильно
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:50
Кумана надо было хотя бы еще на полсезона оставить. Открыл таланты Фати, Педри, Гави.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:49
Вот не кстати молодежь заиграла Фати, Медри, Гави)). Теперь им ЗП поднять надо во время кризиса.
477u62tg2aq4
477u62tg2aq4
сегодня в 05:35
Это их дело
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:21
Своих воспитанников нужно беречь.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:54
Сначала повысят зарплату, а потом попросят в два раза сократить.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:40
Барселона уже начала переговоры по контракту с молодой звездой Гави.

Гави - последний молодой игрок, который пробился на «Камп Ноу», и он уже оказал влияние на международной арене. Полузащитник вызвал неоднозначную реакцию в сборной Испании Энрике, которому все еще 17 лет, но он уже показал, что он может добавить для Ла Рохи. И на фоне его впечатляющих выступлений в этом сезоне, «Барселона» стремится заключить с ним более длительный контракт. Срок действия контракта Гави в настоящее время - до 2023 года, и это может поставить «Барсу» в неудобное положение, учитывая их финансовые проблемы. Чтобы исправить это, они уже начали переговоры с Гави, стремясь поднять зарплату полузащитнику при продлении сделки.

Согласно отчету, никаких препятствий в сделке не ожидается, и Гави намерен продолжить свое развитие в «Барсе» в ближайшие годы. Хави и Гави должны помогать друг другу - это будущее «Барсы».
протон
протон
вчера в 21:59
Наконец-то пошли контракты с адекватными условиями, а не как было раньше в Барсе - вот тебе огромная личка
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:53
Посмотрим, предложит или нет....
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