«Барселона» предложит Гави продление контракта с повышением зарплаты

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вчера, 21:46

«Барселона» начала переговоры с полузащитником Гави о новом контракте, сообщает Football Espana.

17-летний хавбек всего за несколько месяцев впервые попал в первую команду «Барсы», а в октябре был вызван в первую сборную Испании.

Его нынешний контракт с каталонским клубом истекает в 2023 году, но «Барса», по информации источника, готова предложить продление соглашения со значительным повышением зарплаты на фоне интереса к Гави со стороны топ-клубов Европы.