«Челси» предложит Тиаго Силве контракт до лета 2023 года

Защитник Тиаго Силва останется в «Челси».
Бразилец открыт для переговоров по новому контракту с «синими» до лета 2023 года. Силве нравится играть за «Челси», атмосфера в раздевалке, а также игрок имеет хорошие отношения с Томасом Тухелем. В ближайшее время стороны начнут обсуждать новую сделку.
В нынешнем сезоне Силва провёл 14 матчей во всех турнирах за «Челси», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. Его текущее соглашение с «синими» действует до лета 2022 года.
А так ТОП мастер своего дела, несмотря на годы, что на клубном уровне, что в составе сборной.
А так ТОП мастер своего дела, несмотря на годы, что на клубном уровне, что в составе сборной.
В своё время Джозе Моуриньо перед полуфиналом ЧМ Бразилия - Германия (1:7) заявил: «Отсутствие Неймара в матче - ерунда. А вот отсутствие Тиаго Сильва - это беда», что и подтвердилось позже.
В своё время Джозе Моуриньо перед полуфиналом ЧМ Бразилия - Германия (1:7) заявил: «Отсутствие Неймара в матче - ерунда. А вот отсутствие Тиаго Сильва - это беда», что и подтвердилось позже.
В одном из последних матчей, видел в обзоре, как он невероятно ускорился и вынес мяч с пустых ворот. В прекрасной физической форме сейчас ветеран.
Крутейший защитник. Его карьере можно только позавидовать, успел поиграть в Москве правда в Динамо была травма игрока , Милане, Париже, Лондоне и до сих пор находится на топ уровне.
В одном из последних матчей, видел в обзоре, как он невероятно ускорился и вынес мяч с пустых ворот. В прекрасной физической форме сейчас ветеран.
Крутейший защитник. Его карьере можно только позавидовать, успел поиграть в Москве правда в Динамо была травма игрока , Милане, Париже, Лондоне и до сих пор находится на топ уровне.