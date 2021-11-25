«Челси» предложит Тиаго Силве контракт до лета 2023 года

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вчера, 15:30

Защитник останется в «Челси».

Бразилец открыт для переговоров по новому контракту с «синими» до лета 2023 года. Силве нравится играть за «Челси», атмосфера в раздевалке, а также игрок имеет хорошие отношения с Томасом Тухелем. В ближайшее время стороны начнут обсуждать новую сделку.

В нынешнем сезоне Силва провёл 14 матчей во всех турнирах за «Челси», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. Его текущее соглашение с «синими» действует до лета 2022 года.