ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Челси» предложит Тиаго Силве контракт до лета 2023 года

вчера, 15:30

Защитник Тиаго Силва останется в «Челси».

Бразилец открыт для переговоров по новому контракту с «синими» до лета 2023 года. Силве нравится играть за «Челси», атмосфера в раздевалке, а также игрок имеет хорошие отношения с Томасом Тухелем. В ближайшее время стороны начнут обсуждать новую сделку.

В нынешнем сезоне Силва провёл 14 матчей во всех турнирах за «Челси», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. Его текущее соглашение с «синими» действует до лета 2022 года.

Все новости
Слухи«Интер» предложит Перишичу новый контракт
Сегодня, 11:01 Комментарии2
«Всё возможно». Перишич — о продлении контракта с «Интером»
Вчера, 21:26 Комментарии2
Слухи«Милан» объявит о продлении контракта с Пиоли 26 ноября
Вчера, 19:46 Комментарии1
Слухи«Милан» не идёт на условия Романьоли в переговорах о новом контракте
Вчера, 18:26 Комментарии6
Верету хочет продлить контракт с «Ромой»
Вчера, 17:45 Комментарии1
ОфициальноГолкипер Равалья продлил контракт с «Сампдорией»
Вчера, 14:36 Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 00:57
Тут политика клуба такая, что возрастным игрокам предлагают контракт на год. Он на такой контракт и приходил, если мне не изменяет память.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:56
Продлевать однозначно. Если не решит конечно, что будущий сезон будет для него последним в карьере, ведь он говорил, что желает завершить футбольную карьеру в бразильском клубе.
А так ТОП мастер своего дела, несмотря на годы, что на клубном уровне, что в составе сборной.
Foxes
Foxes
вчера в 15:40
Тиаго ещё в хорошей форме.
протон
протон
вчера в 15:37
Печально, что пик карьеры провёл во французском гегемоне.
В своё время Джозе Моуриньо перед полуфиналом ЧМ Бразилия - Германия (1:7) заявил: «Отсутствие Неймара в матче - ерунда. А вот отсутствие Тиаго Сильва - это беда», что и подтвердилось позже.
протон
протон
вчера в 15:35
Силва красавец, в 37 лет крепкий игрок основы такого сильного клуба.
В одном из последних матчей, видел в обзоре, как он невероятно ускорился и вынес мяч с пустых ворот. В прекрасной физической форме сейчас ветеран.
Крутейший защитник. Его карьере можно только позавидовать, успел поиграть в Москве правда в Динамо была травма игрока , Милане, Париже, Лондоне и до сих пор находится на топ уровне.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:33
Всего на годик продлить предлагают :((
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:32
А предложит ли?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100