«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ. Головин сделал ассист .

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сегодня, 00:53

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

В составе «Монако» голами в этой встрече отметились Кевин Фолланд, забивший после передачи россиянина на 28-й минуте, и Юссуф Фофана на 38-й. В составе «Сосьедада» голом отметился Александер Исак на 35-й минуте.

На 89-й минуте Фофана получил красную карточку.

В турнирной таблице группы B монегаски идут на первой строчке (11 очков), испанцы — на 3-м месте (6 очков).