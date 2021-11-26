«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ. Головин сделал ассист .

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.
В составе «Монако» голами в этой встрече отметились Кевин Фолланд, забивший после передачи россиянина Александра Головина на 28-й минуте, и Юссуф Фофана на 38-й. В составе «Сосьедада» голом отметился Александер Исак на 35-й минуте.
На 89-й минуте Фофана получил красную карточку.
В турнирной таблице группы B монегаски идут на первой строчке (11 очков), испанцы — на 3-м месте (6 очков).
Во первых хочу поздравить всех болельщиков Монако с победой ! Монако вышел на чистое первое место в своей группе и ничего не может им помешать в последнем матче выйти из группы. Но если говорить о сегодняшнем матче, то можно сказать что сам матч оказался очень тяжелым для обеих команд. И лишь десятиминутка котороя предопредила исход всего матча, в которой было забито три мяча, сделала матч красивым на голы . Кстати один из них был забит при участии Головина, который отдал пас Кевину Фоланду и то отправил мяч в ворота. Видно было что игроки обеих команд хотели и играли только на победу и может перегорели , а из-за этого и получился матч очень тягучим при множестве мелких фолов и ошибок в передачах. Но получилось то , что получилось. Счёт первого тайма так и остался неизменным. Монегасков ещё раз с Победой !!! Всем Добра !!!
Во первых хочу поздравить всех болельщиков Монако с победой ! Монако вышел на чистое первое место в своей группе и ничего не может им помешать в последнем матче выйти из группы. Но если говорить о сегодняшнем матче, то можно сказать что сам матч оказался очень тяжелым для обеих команд. И лишь десятиминутка котороя предопредила исход всего матча, в которой было забито три мяча, сделала матч красивым на голы . Кстати один из них был забит при участии Головина, который отдал пас Кевину Фоланду и то отправил мяч в ворота. Видно было что игроки обеих команд хотели и играли только на победу и может перегорели , а из-за этого и получился матч очень тягучим при множестве мелких фолов и ошибок в передачах. Но получилось то , что получилось. Счёт первого тайма так и остался неизменным. Монегасков ещё раз с Победой !!! Всем Добра !!!