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«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ. Головин сделал ассист

сегодня, 00:53
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

В составе «Монако» голами в этой встрече отметились Кевин Фолланд, забивший после передачи россиянина Александра Головина на 28-й минуте, и Юссуф Фофана на 38-й. В составе «Сосьедада» голом отметился Александер Исак на 35-й минуте.

На 89-й минуте Фофана получил красную карточку.

В турнирной таблице группы B монегаски идут на первой строчке (11 очков), испанцы — на 3-м месте (6 очков).

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 12:01
Молодец. Между прочим в основе вышел, хотя я думал, что опять на замену зыпустят. Все-таки на Сашу в Монако рассчитываюьют. Это приятно. Влашич тоже ассист сделал в матче за Вест Хем) Армейское дело живет!
Futurista
Futurista
сегодня в 10:05, ред.
в матче ЛЕ. Головин сделал ассист...

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 09:10
И что? У нас тоже есть клуб владельцем которого является российский миллиардер только Федун. Там немного другая ситуация.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:29
Неужели уделал ассиста ?
shlomo
shlomo
сегодня в 08:21
Хорошо сыграли...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:08
Кто такой Мхитарян ?
pele1981
pele1981
сегодня в 07:52
Автор, он не ассист сделал, а голевую передачу отдал!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:49
Сашка как всегда молодец, не опускает планку.Монако с победой.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:20
Российский клуб Монако выиграл у испанского середняка
Владельцем клуба с 23 декабря 2011 года является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.
Мessi 10
Мessi 10 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 07:13
А причём здесь Мхитарян?))
112910415
112910415
сегодня в 05:46
с важной победой !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 02:34
ВСЕ РАВНО У ВАС НЕТ ШАНСОВ!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:17
Молодец Головин. Так держать!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 02:09
Мхитарян в 1000 раз лучше любого российского футболиста в отдельности. Головин не лучше его, даже Аршавин не лучше Мхитаряна. Ни у одного российского футболиста нет такой карьеры, как у Мхитаряна. Это просто сухой факт. Головин сделал ассист...

Аршавин

1999—2008 Зенит (СПб) 238 (51)
1999—2000 Зенит-2 56 (7)
2009—2013 Арсенал (Лондон) 105 (23)
2012 Зенит (СПб) 10 (3)
2013—2015 Зенит (СПб) 35 (3)
2015 Кубань 8 (0)
2016—2018 Кайрат 84 (24)

Головин

2014—2018 ЦСКА (Москва) 81 (9)
2018—н. в. Монако 85 (13)

Мхитарян

2006—2009 Пюник 70 (30)
2009—2010 Металлург (Донецк) 37 (12)
2010—2013 Шахтёр (Донецк) 72 (38)
2013—2016 Боруссия (Дортмунд) 90 (23)
2016—2018 Манчестер Юнайтед 39 (5)
2018—2020 Арсенал 39 (8)
2019—2020 → Рома 22 (9)
2020—н. в. Рома 46 (15)
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 01:53
Головин очень хорошо начал в Монако
Надеюсь черная полоса травм позади
И наш главный талант снова будет сверкать в Европе
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:11
«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ. Головин сделал ассист .
Во первых хочу поздравить всех болельщиков Монако с победой ! Монако вышел на чистое первое место в своей группе и ничего не может им помешать в последнем матче выйти из группы. Но если говорить о сегодняшнем матче, то можно сказать что сам матч оказался очень тяжелым для обеих команд. И лишь десятиминутка котороя предопредила исход всего матча, в которой было забито три мяча, сделала матч красивым на голы . Кстати один из них был забит при участии Головина, который отдал пас Кевину Фоланду и то отправил мяч в ворота. Видно было что игроки обеих команд хотели и играли только на победу и может перегорели , а из-за этого и получился матч очень тягучим при множестве мелких фолов и ошибок в передачах. Но получилось то , что получилось. Счёт первого тайма так и остался неизменным. Монегасков ещё раз с Победой !!! Всем Добра !!!
протон
протон
сегодня в 00:55
Монако с победой. молодцы.
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