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«Ливерпуль» обыграл «Порту» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Порту» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

На 52-й минуте счет открыл хавбек «красных» Тьяго Алькантара, на 70-й преимущество английской команды упрочил форвард Мохамед Салах.

В турнирной таблице группы В «Ливерпуль» находится на первом месте (15 очков), «Порту» — на 2-м месте (5 очков).

В параллельном матче «Реал» в гостях разгромил «Шериф».

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Все комментарии
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 13:37
Посмотрел обзор. Ливер играл вторым составом, но у Порту все равно не было шансов.
В 1/8 у Ливерпуля нет сильных соперников. Все ТОПы в этом годы вышли так же с первых мест
А так , в перспективе, хотелось бы увидеть противостояние Ливера с неанглийской сильной командой, Баварией или Аяксом
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:26
Без вариантов.
112910415
112910415
сегодня в 07:17
на две головы выше !
Aquilotti
Aquilotti
сегодня в 02:43
Удивляться, тут не чему.
амурец
амурец
сегодня в 02:20
тут без сюрпризов
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 02:03, ред.
«Ливерпуль» Клоппа это совсем другой уровень футбола. Просто классная команда и классный тренер. Самая сложная группа, а он идет с отрывом 10 очков от второй команды. И при этом команда играет в открытый атакующий футбол и не боится пропускать. Настоящие короли шоу.
Муслим90
Муслим90
сегодня в 01:53
После жеребьевки не думал, что так легко выйдем из группы)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:44
Ливерпуль почти каждый год играет с Порту в ЛЧ, и, каждый год, доказывает что Порту не соперник от слова "совсем", традиция не меняется
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:17
На классе и на расслабоне! С Победой Ливерпуль!
da da da
da da da
сегодня в 01:15
как я и говорил,Тьяго сильнейший и самый талантливый полузащитник Ливерпуля в 21 веке
allemz
allemz
сегодня в 01:05
Мерсисайдских коллег с убедительной победой!
протон
протон
сегодня в 01:00
Ох уж этот Салах, с победой Ливерпуль!!!
Сантус
Сантус
сегодня в 00:59
Ливер и Бавария шпарят как катки.Я бы посмотрел на них друг против друга)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:57
чего франсишко не выпустили в основе? всё таки 10 номер не должен выходить с лавки.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:56
С победой красных, АПЛ везде первая))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:56
Ливерпуль топ!
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