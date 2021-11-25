«Ливерпуль» обыграл «Порту» в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Порту» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
На 52-й минуте счет открыл хавбек «красных» Тьяго Алькантара, на 70-й преимущество английской команды упрочил форвард Мохамед Салах.
В турнирной таблице группы В «Ливерпуль» находится на первом месте (15 очков), «Порту» — на 2-м месте (5 очков).
В параллельном матче «Реал» в гостях разгромил «Шериф».
В 1/8 у Ливерпуля нет сильных соперников. Все ТОПы в этом годы вышли так же с первых мест
А так , в перспективе, хотелось бы увидеть противостояние Ливера с неанглийской сильной командой, Баварией или Аяксом
В 1/8 у Ливерпуля нет сильных соперников. Все ТОПы в этом годы вышли так же с первых мест
А так , в перспективе, хотелось бы увидеть противостояние Ливера с неанглийской сильной командой, Баварией или Аяксом