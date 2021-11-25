«Локомотив» с разгромом уступил «Лацио» в матче Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Лацио» со счетом 0:3.
Два гола в этой встрече были забиты с пенальти. Форвард римлян Чиро Иммобиле реализовал 11-метровые на 56-й и 63-й минутах. На 87-й минуте нападающий «Лацио» Педро забил третий мяч в ворота «железнодорожников».
В турнирной таблице группы Е московская команда идет на 4-м месте (2 очка), римляне — на второй строчке (8 очков). «Локо» потерял шансы на плей-офф Лиги Европы, но еще может побороться за участие в Лиге конференций.
В заключительном 6-м туре группового этапа «Локо» сыграет на выезде с «Марселем», а «Лацио» примет «Галатасарай».
Сколько раз самому себе говорил не смотреть и не переживать ведь один хрен проиграем но нет же все таки смотрю и болею , а результат все один и тот же
Ничего, ничего,теперь надо сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, чтобы снова попасть туда откуда вылетели только что, с треском.
Это просто позорище! Давно такого не видел! А ведь дома играл один из лидеров чемпионата! Да уж! За последние года три наши "гранды" уже приучили нас к подобным разгромам. Вообще впечатление, что профессиональный клуб приехал в гости к колхозной любительской команде. Уступают во всем - в технике, в тактике, в физических кондициях, в настрое на игру. А ведь когда то, в 80-е, мы громили не каких то там середнячков, а самых настоящих европейских грандов! И обходились при этом без легионеров с их заоблачными зарплатами. И без импортных, не менее дорогих тренеров. И куда все это подевалось?
Сколько раз самому себе говорил не смотреть и не переживать ведь один хрен проиграем но нет же все таки смотрю и болею , а результат все один и тот же
Ничего, ничего,теперь надо сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, чтобы снова попасть туда откуда вылетели только что, с треском.
Это просто позорище! Давно такого не видел! А ведь дома играл один из лидеров чемпионата! Да уж! За последние года три наши "гранды" уже приучили нас к подобным разгромам. Вообще впечатление, что профессиональный клуб приехал в гости к колхозной любительской команде. Уступают во всем - в технике, в тактике, в физических кондициях, в настрое на игру. А ведь когда то, в 80-е, мы громили не каких то там середнячков, а самых настоящих европейских грандов! И обходились при этом без легионеров с их заоблачными зарплатами. И без импортных, не менее дорогих тренеров. И куда все это подевалось?