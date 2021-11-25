«Локомотив» с разгромом уступил «Лацио» в матче Лиги Европы

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вчера, 22:38

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Лацио» со счетом 0:3.

Два гола в этой встрече были забиты с пенальти. Форвард римлян Чиро Иммобиле реализовал 11-метровые на 56-й и 63-й минутах. На 87-й минуте нападающий «Лацио» Педро забил третий мяч в ворота «железнодорожников».

В турнирной таблице группы Е московская команда идет на 4-м месте (2 очка), римляне — на второй строчке (8 очков). «Локо» потерял шансы на плей-офф Лиги Европы, но еще может побороться за участие в Лиге конференций.

В заключительном 6-м туре группового этапа «Локо» сыграет на выезде с «Марселем», а «Лацио» примет «Галатасарай».