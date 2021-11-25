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«Локомотив» с разгромом уступил «Лацио» в матче Лиги Европы

вчера, 22:38
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Лацио» со счетом 0:3.

Два гола в этой встрече были забиты с пенальти. Форвард римлян Чиро Иммобиле реализовал 11-метровые на 56-й и 63-й минутах. На 87-й минуте нападающий «Лацио» Педро забил третий мяч в ворота «железнодорожников».

В турнирной таблице группы Е московская команда идет на 4-м месте (2 очка), римляне — на второй строчке (8 очков). «Локо» потерял шансы на плей-офф Лиги Европы, но еще может побороться за участие в Лиге конференций.

В заключительном 6-м туре группового этапа «Локо» сыграет на выезде с «Марселем», а «Лацио» примет «Галатасарай».

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Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
сегодня в 12:37
Партизаны Лацио таки пустили под откос Локомотив, только "средняк" Спартак за всех отдувается.
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 09:28
А, вот чего ребята вчера в красной-зеленой атрибутике вчера такие спокойные по метро передвигались. Грустные просто.
Не заслуживает русский болельщик таких результатов. Я не устану это повторять. Однако футболистам - наплевать.
vitechechek
vitechechek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:33
Ну спартак кагбэ еще не вышел) Если влетят Легии, то досвидос)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:13
Игра Локо с приходом Рангника и уходом Николича угнетает.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 08:06, ред.
С наживой наших функционеров и их бестолковостью загублен российский футбол. Сейчас это даже не спорт , а купи- продай и распил.
Да действительно раньше была игра наших клубов и нашими игроками . А сейчас понавезли навоза из всего Мира и радуйтесь , и футбол умер , как игра и как зрелище
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:33
Что бы не тратить и без того расшатанные нервы, матч не смотрел, зная и догадывался, что будет нечто подобное. И не ошибся. А чего не видел, того и не было. Лично для меня. Но, к сожалению, результат со знаком минус присутствует. Уныло, прискорбно, отвратительно!
112910415
112910415
сегодня в 05:44
ничего не удалось продемонстрировать
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:49
А как болтали все до игры...
амурец
амурец
сегодня в 02:23, ред.
хоть конечно и второй пенальти был левый, но это не оправдание ужасной игры Локомотива, послу ухода Николича и прихода Гисдоля, Локо стал не играть, а показывать что то непонятное, казалось после Смородской хуже быть не может, а оказывается она по сравнению с Рангником ещё и хорошая, ну а что касается позора в ЕК и визгов болельщиков других клубов, то это в этом году просто Спартак показал хорошую игру, да и Зениту повезло с пенальти в игре с Мальме, а до этого посмотрите на выступления своих клубов в ЕК причём все и лучше помолчите насчёт позора
протон
протон
сегодня в 01:21
Все ржали над Спартаком, а Спартак провел лучший сезон в этой в Европе!
Сколько раз самому себе говорил не смотреть и не переживать ведь один хрен проиграем но нет же все таки смотрю и болею , а результат все один и тот же
Ничего, ничего,теперь надо сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, чтобы снова попасть туда откуда вылетели только что, с треском.
Это просто позорище! Давно такого не видел! А ведь дома играл один из лидеров чемпионата! Да уж! За последние года три наши "гранды" уже приучили нас к подобным разгромам. Вообще впечатление, что профессиональный клуб приехал в гости к колхозной любительской команде. Уступают во всем - в технике, в тактике, в физических кондициях, в настрое на игру. А ведь когда то, в 80-е, мы громили не каких то там середнячков, а самых настоящих европейских грандов! И обходились при этом без легионеров с их заоблачными зарплатами. И без импортных, не менее дорогих тренеров. И куда все это подевалось?
протон
протон
сегодня в 01:16
Красавчики) один Спартак не поддержал нашу традицию на еврокубках))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 01:08
я имел ввиду пацанов, которые против ахмата играли и сегодня вышли на замену. при чём тут Рыбчинский и Ненахов, который из терека пришёл в локомотив?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:40, ред.
Руй на первом месте в группе...
Гиздоль на последнем...

Из трёх итальянских клубов лишь Наполи получил нормального леща....пусть лишь ввиде счёта на табло...

Зенит и Спартак с выходом в весеннюю часть еврокубков (хоть что то..)..
Локо конечно уже не тот что при Сёмине ,Крыховяке и Миранчуке...

Всем удачи в последнем туре....
За адекватность
За адекватность ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Рыбчинскому 23 года, Ненахову - 22, Сильянову -20 во сколько лет им будет не рано играть в ЛЕ? В 30? Или может просто не возраст, а уровень воспитанников наших клубов не позволяет им хорошо играть в ЕК? У этих воспитанников в большинстве своем задача первостепенной важности хапануть контракт с большим количеством нулей, а дальше хоть трава не расти. И играя в РПЛ с ее "современным футболом" , да еще имея за спиной контракт лет на пять с большим количеством нулей хоть 34 тура, хоть 58 я очень сильно сомневаюсь, что эти воспитанники будут прогрессировать. Много наших воспитанников нужны хотя бы в клубах средней руки чемпионатов топ-5?
Хуторянин 84
Хуторянин 84 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:28
Согласен... Хуже никто не играл в кубках!!! Позор!!!
Хуторянин 84
Хуторянин 84
сегодня в 00:27
Спартак даже исполнил... Уважуха! Сила в мясе брат, а не в макаронах! Реклама ФК Тушино. Но молодцы. Крептонит для мерзких макорон
Хуторянин 84
Хуторянин 84
сегодня в 00:25
Позор... Локомотививу... Даже Т9 набрал правильно.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:12
лимит думаю сделают со следующего сезона 10 + 15, так что на первый вопрос я ответил. не паспортистов, а воспитанников клуба, у локомотива как мы увидели молодёжи полным полно да только рано им ещё в лиге европы играть ( если конечно на что-то расчитывает руководство в этом турнире) если будет 34 тура в чемпионате как раз тренеру прийдётся прибегнуть к ротации и давать больше шансов своим воспитанникам. так игроки с академий везде в европе дорастают до основных составов своих клубов. у нас же каждый тур как последний и тренеры просто бояться ( в основном кстати наши тренеры) дать шанс молодым футболистам, нужно чтобы их ошибки в начале карьеры можно было исправить на длинной дистанции, а так мы получаем Рассказова Колю, который теперь наверняка не сможет сыграть свой лучший матч за Спартак и тем самым извиниться за лестер, ему просто уже его не дадут ( за исключением форсмажора или выхода на замену на 5-10 минут)
ABir
ABir
сегодня в 00:11
Шансы Локомо на выход куда-либо выглядят достаточно призрачно
За адекватность
За адекватность ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 23:56
Иметь 22 качественных футболиста и длинную скамейку запасных это конечно прекрасно, да вот только у нас лимит. Получается в команде 8 легионеров плюс нужно иметь 14 качественных паспортистов. На 5 команд- участниц ЕК - 70 качественных паспортистов. Мы то условно на сборную 11 качественных мастеров пешеходного стиля со всего чемпионата наскрести не можем. Приходится опять же условно возрастному Кудряшову из Турции приезжать практическую помощь сборной оказывать, а Вы говорите об обойме из 22-х качественных футболистов для ЕК. Вопрос только где их взять. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
valt134
valt134
вчера в 23:51
А помнится мне как лет 75 с лишним назад мы пускали фашистские эшелоны под откос... Но времена поменялись и теперь немчура в лице Рангников и Гисдолей дербанят наше «ДЕПО». Пора немчуре напомнить о СТАЛИНГРАДЕ...
протон
протон
вчера в 23:47
Верните Сёмина и Николича, они умели играть в Европе (сарказм)
Вспомнить как Локомотив играл важные встречи с 2018 - последние игры при Гиздоле не такой уж и мрак. Мрак помню был в Зальцбурге в прошлом году и в домашнем матче с Шальке, где нужна была победа, а Палыч поставил классный автобус.
Последняя победа была еще при Сёмине...ни убавить, ни прибавить. При Сёмине, которому не покупали нормальных игроков, а потом предали. Хоть бы Николичу тогда купили, не так бездарно все выглядело бы.
Гоните в шею этих немецких гастарбайтеров) Я не фанат Локомотива,но команду жаль по человечески)
протон
протон
вчера в 23:46
Локомотив - настоящее российское европозорище. 4 года подряд занимают 4 место, выигрывали последний раз (а уже мало кто помнит, было ли это вообще и когда) у Байера в 19 году в сентябре с огромным трудом.Много отскоков с ничьей и куча поражений. А сегодня они пас точный отдать не могут. Прессинг есть, мастерства ноль. Марсель в гостях они не обыграют. Все критикуют Зенит, но именно Локомотив - действительно самое дно российского футбола в еврокубках.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:38
А кто этих ублюдочных немцев привел в Россию?
протон
протон
вчера в 23:24
Говорил и буду говорить, увольнение Николича ошибка, при этих новых будут только пилить клуб и всё.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 23:21
в Марселе пропускать игру будет Баринов, у локомотива остаётся шанс зацепиться за лигу конференций, для этого им нужно чтобы тренер марселя просто забил на этот турнир или надеяться на брошенную бутылку с фанатской трибуны французов😂
minai
minai ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 23:21
Но Спартак не согласен совсем. Дважды красиво вынесли макаронников.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 23:20
Хорошо, что не стал смотреть
Очередное российское yeбище на поле
Ген Геныч
Ген Геныч ответ friulec (раскрыть)
вчера в 23:17
Какой пример то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Локо 2 паса подряд точных в атаке сделать не может,тут их грохнуло бы то же Мальмё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И по поводу Наполи,ты почитай,что говорил тренер и игроки Наполи о Спартаке и то,что недонастроя быть не может и типа мы обязаны отомстить за поражение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Не было у Наполи никакого недонастроя,просто Селихов спасал да и Соболев раскочегарился!!!!!!!!!!!!!!!!!!А то что Рассказов,просто на блюдечке Легии и Лестеру привез 3 очка-это как бы мимо,да?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:16
Локо хиреет на глазах...
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