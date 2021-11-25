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«Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 01:09
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и дортмундской «Боруссией» противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу португальской команды.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш, через 9 минут Гонсалвеш оформил дубль. На 81-й минуте Педро Порро довёл счёт до разгромного – 3:0. Немецкая команда отыграла один гол — Дониэлл Мален забил на 90+3 минуте.

С 74-й минуты «Боруссия» играла в меньшинстве из-за удаления Эмре Джана.

В турнирной таблице группы C «Спортинг» идет на 2-й позиции с 9 очками, «Боруссия» — на 3-м месте (6).

В параллельном матче «Реал» в гостях разгромил «Шериф».

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:51
Молодцы, удачи в плей-офф!
старина
старина
сегодня в 09:09
К сожалению в этом году шмели не готовы к ЛЧ абсолютно
feris1
feris1
сегодня в 08:49
Португалов с победой!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:58
Не ожидал от Спортинга такой прыти...
112910415
112910415
сегодня в 07:52
неполная Боруссия не впечатляет, совсем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:02
Впереди заочная борьба...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:24
Красная карточка помогла Спортингу .
Schalke-04
Schalke-04
сегодня в 03:01, ред.
Ай да спортинг, ай да молодцы!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:22
Не просто обыграл а выбил Боруссию из Лиги чемпионов. Вот насколько важен Холанд для команды. Без норвежца даже из группы не вышли.
амурец
амурец
сегодня в 02:21
да уж
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:40
Чики, услышь нас!
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:23
Лишний он там в этой схеме. В баварии бы прижился. Ну я так думаю
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:21
Спортингу просто повезло
sihafazatron
sihafazatron ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 01:19
хмм....чтобы голы забивать, трофеи выигрывать.....
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:18
Да нахрена он там
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:13
Холланду пора в МС как можно скорее))
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