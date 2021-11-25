«Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 01:09

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и дортмундской «Боруссией» противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу португальской команды.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш, через 9 минут Гонсалвеш оформил дубль. На 81-й минуте Педро Порро довёл счёт до разгромного – 3:0. Немецкая команда отыграла один гол — Дониэлл Мален забил на 90+3 минуте.

С 74-й минуты «Боруссия» играла в меньшинстве из-за удаления Эмре Джана.

В турнирной таблице группы C «Спортинг» идет на 2-й позиции с 9 очками, «Боруссия» — на 3-м месте (6).

В параллельном матче «Реал» в гостях разгромил «Шериф».