«Лестер» обыграл «Легию» в матче ЛЕ и сместил «Спартак» с первой строчки.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» на своем поле обыграл «Легию» со счетом 3:1.
В составе «лис» голами отметились Патсон Дака, Джеймс Мэддисон и Вилфрид Ндиди. В составе польской команды гол забил Филип Младенович.
В турнирной таблице группы С «Лестер» поднялся на первую строчку (8 очков), «Легия» — на 4-м месте (6 очков). «Спартак» с 7 очками идет на втором месте.
"Наполи" после фиаско в двух матчах со "Спартаком" безусловно попытается реабилитироваться перед своими болельщиками в домашнем матче с "Лестером", а "Спартак" играет в гостевом матче с командой "Легия", которая из пяти матчей в ЛЕ проиграла - три!
"Легия" на "дне" турнирной таблице в чемпионате Польши, занимает предпоследнее место в турнирной таблице, и тот факт, что "Легия" в чемпионате Польши проигрывает семь раз подряд, говорит о том, что "Легия" в очень "глубоком" игровом кризисе....
На мой взгляд, ключевой игрой в этой группе для определения команды, которая займёт первое место, будет игра -"Легия"-"Спартак, в которой "Спартаку" необходимо побеждать, не упуская шанс занять первое место в группе и продолжить играть в ЛЕ в матчах 1/8 финала.
НО, это будет возможно только в том случае, если "Наполи" обыграет "Лестер" или хотя бы сыграет вничью....
Удачи "Спартаку" в матче "Легия"-"Спартак"...
"Наполи" после фиаско в двух матчах со "Спартаком" безусловно попытается реабилитироваться перед своими болельщиками в домашнем матче с "Лестером", а "Спартак" играет в гостевом матче с командой "Легия", которая из пяти матчей в ЛЕ проиграла - три!
"Легия" на "дне" турнирной таблице в чемпионате Польши, занимает предпоследнее место в турнирной таблице, и тот факт, что "Легия" в чемпионате Польши проигрывает семь раз подряд, говорит о том, что "Легия" в очень "глубоком" игровом кризисе....
На мой взгляд, ключевой игрой в этой группе для определения команды, которая займёт первое место, будет игра -"Легия"-"Спартак, в которой "Спартаку" необходимо побеждать, не упуская шанс занять первое место в группе и продолжить играть в ЛЕ в матчах 1/8 финала.
НО, это будет возможно только в том случае, если "Наполи" обыграет "Лестер" или хотя бы сыграет вничью....
Удачи "Спартаку" в матче "Легия"-"Спартак"...
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Лестера с очень тяжёлой победой ! И этот матч сделал нашу группу где играет Спартак, ещё более запутанной . Теперь только последние игры которые осталось сыграть этим командам могут дать ответ кто же выйдет из группы. Любая осечка и любая ничья может стать роковой. Теперь Лестер или Наполи будут разыгрывать одну из путёвок между собой и Легия будет принимать у себя дома Спартак . И это точно будет очень тяжёлый матч что для Спартака, что для самих хозяев поля Легии . Легия которая в прошлом году была чемпионом Польши, а сейчас находится на 17 месте своего чемпионата. Но в Лиге Европы показывают очень высокий уровень футбола . Эта команда которая обыграла Спартак в Москве и это очень серьёзный соперник. Спартаку нужна только Победа ✌ и я думаю что они должны будут это сделать и обыграть Легию в Польше. После победы над Наполи думаю психологически команда находится в отличном состоянии, останется подготовится физически и тактически и всё будет хорошо 👍 !!!
Удачи вам Спартачи !!! Всем Добра !!!
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Лестера с очень тяжёлой победой ! И этот матч сделал нашу группу где играет Спартак, ещё более запутанной . Теперь только последние игры которые осталось сыграть этим командам могут дать ответ кто же выйдет из группы. Любая осечка и любая ничья может стать роковой. Теперь Лестер или Наполи будут разыгрывать одну из путёвок между собой и Легия будет принимать у себя дома Спартак . И это точно будет очень тяжёлый матч что для Спартака, что для самих хозяев поля Легии . Легия которая в прошлом году была чемпионом Польши, а сейчас находится на 17 месте своего чемпионата. Но в Лиге Европы показывают очень высокий уровень футбола . Эта команда которая обыграла Спартак в Москве и это очень серьёзный соперник. Спартаку нужна только Победа ✌ и я думаю что они должны будут это сделать и обыграть Легию в Польше. После победы над Наполи думаю психологически команда находится в отличном состоянии, останется подготовится физически и тактически и всё будет хорошо 👍 !!!
Удачи вам Спартачи !!! Всем Добра !!!