«Лестер» обыграл «Легию» в матче ЛЕ и сместил «Спартак» с первой строчки.

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сегодня, 00:52

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» на своем поле обыграл «Легию» со счетом 3:1.

В составе «лис» голами отметились Патсон Дака, Джеймс Мэддисон и Вилфрид Ндиди. В составе польской команды гол забил Филип Младенович.

В турнирной таблице группы С «Лестер» поднялся на первую строчку (8 очков), «Легия» — на 4-м месте (6 очков). «Спартак» с 7 очками идет на втором месте.