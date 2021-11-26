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«Лестер» обыграл «Легию» в матче ЛЕ и сместил «Спартак» с первой строчки

сегодня, 00:52
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» на своем поле обыграл «Легию» со счетом 3:1.

В составе «лис» голами отметились Патсон Дака, Джеймс Мэддисон и Вилфрид Ндиди. В составе польской команды гол забил Филип Младенович.

В турнирной таблице группы С «Лестер» поднялся на первую строчку (8 очков), «Легия» — на 4-м месте (6 очков). «Спартак» с 7 очками идет на втором месте.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:58
Теперь все решится в последнем туре .....можно как выйти из группы в плей офф ЛЕ.....так и не проползти туда.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:40, ред.
А я разве говорил что ты оскорбил Спартак?!
Ты нормально, адекватно написал!
Иногда цифры на табло не отражают картины игры!
BreezeCOOL
BreezeCOOL ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:10
Хотелось бы верить, но предыдущие годы как-то не внушают оптимизма, всегда все сливают последний тур
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 10:42
Я никак не оскорбил твой спартак, можно нанести и 53 удара а будет играть спартак весной или нет зависит от цифр на табло.
Futurista
Futurista ответ BreezeCOOL (раскрыть)
сегодня в 10:09
Спартак выигрывает в Польше...Наполи и Лестер грызут друг другу глотки...как тебе вариант?)...
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 10:02
Ну это все, Спартак проигрывает в Польше 100%, а Наполи и Лестер катают ничью, и Спартак на выход
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 09:14
Игра года будет в Польше. Удачи Спартак! И желаю нам уже победить Уфу в следующем туре.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 08:50
Почему "непроходимая"?! Спартак дважды обыгрывал Легию в ЛЧ, да и в последней игре Спартак нанес 23 удара по воротам поляков против 7-и у Легии, просто было какое-то невезение, надеюсь оно закончилось!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:37
По-любому надо играть на Победу ...
ОПС
ОПС
сегодня в 08:24
Ожидаемо было.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:23
Будет тяжёлый матч с Легией.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:15
Легия для спартака непроходимая команда, у спартачей какой то внутренний страх перед ними, если они его преодолеют то весной увидим продолжения спартака в ЕК.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:51
Очень ровная группа, любой может пройти дальше или вылететь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:27
Легия - ни о чём.....
Не знаю как Спартаку надо играть что бы проиграть команде которая за 9 последних официальных матчей проиграла 9 раз.....
Думаю Спартак наберёт в группе 10 очков - что будет лучшим результатом в групповом этапе еврокубков среди наших команд за последние 6 лет....
С чем их и поздравим через 2-е недели.....
Уверенной и крупной победы Спартаку над командой с 17-го места турнирной таблицы польского чемпионата !!!!!!!
ABir
ABir
сегодня в 06:03
Все будет решаться в играх последнего тура, и не одна из команд ещё не утратила шанс пройти дальше. Болеем за наших КБ!
112910415
112910415
сегодня в 05:36
надеяться только на себя !
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 03:56
Вот это будет заруба в обоих матчах. Будет очень весело, если Спартак выйдет из группы, а Наполи нет :)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:54
Нужно Легию обыграть в гостях.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 02:24
ВСЕ РАВНО НЕ ПОБЕДИШЬ КОЛЛЕГА - ПСИХОЛОГИИ НЕ ХВАТИТ...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:39
«Лестер» обыграл «Легию» в матче ЛЕ и сместил «Спартак» с первой строчки.
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Лестера с очень тяжёлой победой ! И этот матч сделал нашу группу где играет Спартак, ещё более запутанной . Теперь только последние игры которые осталось сыграть этим командам могут дать ответ кто же выйдет из группы. Любая осечка и любая ничья может стать роковой. Теперь Лестер или Наполи будут разыгрывать одну из путёвок между собой и Легия будет принимать у себя дома Спартак . И это точно будет очень тяжёлый матч что для Спартака, что для самих хозяев поля Легии . Легия которая в прошлом году была чемпионом Польши, а сейчас находится на 17 месте своего чемпионата. Но в Лиге Европы показывают очень высокий уровень футбола . Эта команда которая обыграла Спартак в Москве и это очень серьёзный соперник. Спартаку нужна только Победа ✌ и я думаю что они должны будут это сделать и обыграть Легию в Польше. После победы над Наполи думаю психологически команда находится в отличном состоянии, останется подготовится физически и тактически и всё будет хорошо 👍 !!!
Удачи вам Спартачи !!! Всем Добра !!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:28, ред.
Только в заключительном туре узнаем, кто какое место в турнирной таблице займёт в этой группе....
"Наполи" после фиаско в двух матчах со "Спартаком" безусловно попытается реабилитироваться перед своими болельщиками в домашнем матче с "Лестером", а "Спартак" играет в гостевом матче с командой "Легия", которая из пяти матчей в ЛЕ проиграла - три!

"Легия" на "дне" турнирной таблице в чемпионате Польши, занимает предпоследнее место в турнирной таблице, и тот факт, что "Легия" в чемпионате Польши проигрывает семь раз подряд, говорит о том, что "Легия" в очень "глубоком" игровом кризисе....

На мой взгляд, ключевой игрой в этой группе для определения команды, которая займёт первое место, будет игра -"Легия"-"Спартак, в которой "Спартаку" необходимо побеждать, не упуская шанс занять первое место в группе и продолжить играть в ЛЕ в матчах 1/8 финала.

НО, это будет возможно только в том случае, если "Наполи" обыграет "Лестер" или хотя бы сыграет вничью....

Удачи "Спартаку" в матче "Легия"-"Спартак"...
Землянин
Землянин
сегодня в 01:19
Теперь у каждой команды в группе есть все возможности выйти из группы даже с первого места, у Лестера шансы чуток побольше, но тогда им нужно обязательно выигрывать у Наполи
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:11
Хороший результат для Спартака. Теперь нужно просто обыграть Легию и гарантированно выйти в плей офф а Лестер с Наполи пусть рубятся между собой.
Foxes
Foxes
сегодня в 01:09
Молодцы Лисы! Но в защите надо улучшать игру.
Отвратительная защита!
4RT
4RT
сегодня в 00:54
В Польше будет заруба
протон
протон
сегодня в 00:53
Нужно обыграть Легию и всё. Это будет сложнее, чем с Наполи - полякам нужна ЛЕ и победа над русским Спартаком, это дело принципа для них
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