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«Милан» вырвал победу в матче ЛЧ с «Атлетико»

сегодня, 00:54
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» в гостях обыграл «Атлетико» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил нападающий миланцев Мессиас Жуниор.

В турнирной таблице группы B «Милан» поднялся на третье место (4 очка), «Атлетико» — на 4-м месте (4). Мадридская команда уступает миланцам по дополнительным показателям.

В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Порту».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 21:15
ну всё таки идёт вливание финансов,правда значительно скромнее,чем у Реала и Барсы.Если не брать в расчёт трансфер ЛУКАКУ.то стоимость до 100 лямов,ну разве ещё Грилиш 100.Барса же при Бармалее,если кого и покупала то от 100.
Ну и к тому же АПЛ конечно более ровная лига,так скажем клуб 15 места может дать серьёзный бой бигфо,потрепав нервы,даже проиграв. Во времена доминирования Барсы и Реала.только лишь какая та недооценка соперника могла привести к сенсации,правда потом Гранды крушили всех на пути своя.А вот с уходом Роналду и Месси - испанские клубы вообще играют так себе. Ну проиграть Шахтёру(в том сезоне) и ещё Шерифу в этом - это просто конфуз.И если в Реале хоть есть кому забивать.да и делать центр поля,то в бАРСЕ таковы практически отсутствуют.Ну да ладно с этими кризисными командами,а что с Севилией? А что с Дортмундом и Быками?Даже дойч клубы сдали свои позиции.
Agamaga........
Agamaga........ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 20:36
На ходу английские клубы, как-то циклично все идёт.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 17:46
самое смешное,что и итальянские клубы не особо лучше выступают,вон какой то Спартак обыгрывает дважды лидера Сериалиады. Порту это вообще аутсайдер группы,который претендует на 2 место. Только Ливерпуль полусоставом смог с ним разобраться. Хочу видеть в Милане Академку - хороший будет им урок.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:43
почему россонера не удалили? Недоработка.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:41
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 17:40
    иногда страусинные яйца,со временем превращаются в перепелиные.
    d1metras
    d1metras
    сегодня в 12:21
    Что то Атлетико в этом году в лч вообще на себя не похож...
    Zhgoon
    Zhgoon ответ Colchoneros (раскрыть)
    сегодня в 12:07
    При этом надо надеяться, что Клопп не закапризничает и не подкинет сюрприз Симеоне. Уж больно эти двое не любят друг друга )))
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    сегодня в 11:22
    Наконец Милану фортануло.
    Bombardier
    Bombardier
    сегодня в 09:30
    Достаточно неожиданный результат.
    milanetto9
    milanetto9
    сегодня в 09:25
    У Милана появился шанс,хотя казалось после первых туров что Милан будет последним в группе без вариантоа
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 09:00
    Хочется увидеть Милан, клуб с Великой историей в плей-офф!
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    сегодня в 08:47
    С победой Милан!
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ Colchoneros (раскрыть)
    сегодня в 08:01
    Порту наголову выше смотрелся в первом матче и если бы судейка не отменил чистый гол, уже бы шансов не было на выход.
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:00
    Милан весёлый и напористый !
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    сегодня в 05:10
    Может Атлетико тренер по физухе нужен.
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:21
    да уж, тут вся борьба за втроую путёвку еще предстоит
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 02:17
    Вот это сюрприз.
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 02:04
    Ничего страшного не произошло!
    Обыграем драконов и выйдем из группы!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:26
    Хах, теперь Милан если обыграет красных дома ( которым уже ничего не надо), а Порту не выиграет у матрасов, то Милан выходит из группы!
    Будет неожиданный сюрприз!
    почему бы и нет, буду рад за Милан
    Zhgoon
    Zhgoon ответ Phu Quoq (раскрыть)
    сегодня в 01:24
    Нет «Милана» — нет веселья.
    Zhgoon
    Zhgoon
    сегодня в 01:15, ред.
    Примечательно, что последней итальянской командой, побеждавшей «Атлетико» на их поле была «Парма» лет так 20 назад. Матрас у себя в логове был неберущийся для итальянцев до сегодняшнего вечера. А «Милан» проиграл все предыдущие матчи ЛЧ против «Атлетико».
    Освежили печальную статистику. Ну, и «Атлетико» при Симеоне провели 41 матч в ЛЧ у себя дома и забили всего 19 голов. Поэтому сегодня и влетели, потому что трусливо заперлись на своей половине и дождались ассиста от Кессье, который никогда ассистов не делает.
    Phu Quoq
    Phu Quoq
    сегодня в 01:11
    Кто бы мог подумать несколько лет назад, что итальянские клубы по результатам в ЛЧ будут наравне или даже превосходить представителей Примеры
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 01:05, ред.
    ставить автобус на домашнем стадионе, и получить банку на 87 минуте.
    пожал руку или убежал, типа это не имеет значение?!)))
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:04
    Нифига себе Милан удивил!)
    С первой победой в лч за очень долгое время!
    Zhgoon
    Zhgoon ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    Да не, совсем не нежданчик. «Атлетико» это идеальный соперник для «Милана». Играют симеонцы всегда вторым номером, отдают мяч и ждут толпой контратак на своей половине. Такие команды «Милан» щелкает влегкую, а вот когда высокий прессинг, то красно-черные плывут. «Порту» тому пример. Играли высоко и накидали голов.
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 01:01
    Сдулись испанские клубы. Скорее всего Атлетико и в ЛЕ не будет.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 00:59
    Все равно победа за мной!
    Zhgoon
    Zhgoon
    сегодня в 00:57
    Ожидаемая победа. Жаль, что не забили два. Могли бы побороться за второе место, если бы матрасники победили португальцев. А так видимо не будет больше евроматчей в этом году.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:56
    Ай да молодцы! Браво Милан! С Победой!
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