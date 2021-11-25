«Милан» вырвал победу в матче ЛЧ с «Атлетико»

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сегодня, 00:54

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» в гостях обыграл «Атлетико» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил нападающий миланцев Мессиас Жуниор.

В турнирной таблице группы B «Милан» поднялся на третье место (4 очка), «Атлетико» — на 4-м месте (4). Мадридская команда уступает миланцам по дополнительным показателям.

В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Порту».