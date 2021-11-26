Милешкин: «Вины Худякова в трёх голах „Лацио“ нет»

Бывший футболист «Локомотива» Евгений Милешкин прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

В первом тайме «Локомотив» показывал современный футбол. Шансы на хороший результат были, но всё испортили два пенальти. В любом случае на 0:3 точно не наиграли. Вообще на эту молодежь нужно смотреть с оптимизмом. Играет «Локо» интересно. Приятно, что в «Локомотиве» молодым так доверяют. Тот же Гриша Борисенко рос у нас в ФШМ. Рад, что он стал прогрессировать. И уже вторую игру выходит на замену. Опыт — бесценный!