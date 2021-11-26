ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Милешкин: «Вины Худякова в трёх голах „Лацио“ нет»

вчера, 11:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Евгений Милешкин прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

В первом тайме «Локомотив» показывал современный футбол. Шансы на хороший результат были, но всё испортили два пенальти. В любом случае на 0:3 точно не наиграли. Вообще на эту молодежь нужно смотреть с оптимизмом. Играет «Локо» интересно. Приятно, что в «Локомотиве» молодым так доверяют. Тот же Гриша Борисенко рос у нас в ФШМ. Рад, что он стал прогрессировать. И уже вторую игру выходит на замену. Опыт — бесценный!

Во многом всё сломал второй пенальти. Сомнительный очень, мягко говоря. Дима Баринов говорит, что сыграл в мяч. Я склонен поверить ему. Странно, что если первый 11-метровый был назначен с помощью VAR, то во втором случае рефери даже не пригласили посмотреть видео. Ну и нельзя не похвалить молодого вратаря Даню Худякова. Не его вина, что пропустил три гола.

Все новости
Мостовой: «Получается, РПЛ сильнее Серии А»
Сегодня, 20:46 Комментарии40
Валуев: «Сборная России способна пройти Польшу»
Сегодня, 15:44 Комментарии16
Кавазашвили: «С радостью вошел бы в тренерский штаб сборной России»
Сегодня, 15:36 Комментарии19
Мор: «Мы играем дома и имеем хорошие шансы пройти Польшу»
Сегодня, 15:27 Комментарии2
Колосков: «Если „Спартак“ уступит „Уфе“, все опять будут увольнять Виторию»
Сегодня, 14:59 Комментарии10
Фетисов: «Нет разницы, играть с Италией или с Польшей»
Сегодня, 13:21 Комментарии13
Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:13
Месси российский у нас есть,теперь вот Нойер на подходе.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 12:00
Проиграла вся команда а не он один.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:51
Да нет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100