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Рыбус: «После второго пенальти „Лацио“ полностью контролировал игру»

сегодня, 00:29
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мыслями после поражения от «Лацио» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

К сожалению, проиграли. Готовились к хорошей игре. В первом тайме сыграли хорошо, во втором пенальти повлияли на игру. После второго пенальти «Лацио» полностью контролировал матч.

Худяков? Он уже дебютировал в РПЛ, почувствовал взрослый футбол. Видно, что у него есть талант. Не хочу его хвалить. Думаю, он знает, что ему нужно много работать. Если бы я его не знал, не сказал бы, что ему 17 лет. Думаю, скоро он будет на высоком уровне.

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Все комментарии
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
сегодня в 08:13, ред.
К чьей хорошей игре вы готовились? Лацио?) Нууу они хорошо сыграли)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:05
Не было бы пенальти могла бы случиться ничья.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:01
Пенальти решили всё.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:53
Счёт на табло и уже в истории.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:36
Вполне заслуженное поражение Локо. Игры нет, брак запредельный, все очень натужно, медленно, беззубо.
Все было очень печально.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:08
Не ожидал от Локо такого результата, жаль.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:45
Нужно всегда найти в себе силы и признать что играли плохо, с такой игрой далеко не уедешь.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:25
Худякову несладко пришлось - в семнадцать лет в самое пекло попал. Ну вот и они пришли - недостойные поражения.
112910415
112910415
сегодня в 05:49
не было шансов
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:43
Пенальти тут не причём.
протон
протон
сегодня в 01:24
Где те что кричали Николич ничто, и рады Гисдолю? Ваши Гисдоли бегут в МЮ.
Что у людей должно быть в голове когда за 15 минут тебе ставят 2пенальти,игры у Локомотива нет,много брака даже в обычном ведении мяча,корявые передачи,я хз для чего звали Гисдоля,но Локомотив мёртвый,просто жаль тех кто пришел смотреть на этот позор
После Спартака вчера подумал что и Локо, сыграет достойно, но Локо сыграл как Зенит позавчера, так же один момент за весь матч. Осталось Федуну, Руя из Спартака убрать, что бы все в Европе выглядели одинаково, то есть все достойно проигрывали. Ну а в целом конечно деградация в нашем футболе очевидна, с каждым годом еврокубковые тесты на профпригодность наши клубы непроходят все увереннее. Поэтому все эти чемпионства Зенита в нашем чемпионате яйца выеденного не стоят, так как на фоне европейских клубов, наши выглядят дворовыми командами.
Пилите деньги. наплевать всем выше руководящим на переживания болельщиков.
makkie
makkie
сегодня в 00:47
Вот ведь парадокс, пенальти помогли Спартаку и Зениту, а с Локо сыграли злую шутку.
Пенальти пенальти - рознь)
drug01
drug01
сегодня в 00:39
Счёт по игре
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:30
Лацио был лучше и это надо признать.
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