Рыбус: «После второго пенальти „Лацио“ полностью контролировал игру»

Защитник «Локомотива» поделился мыслями после поражения от «Лацио» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

К сожалению, проиграли. Готовились к хорошей игре. В первом тайме сыграли хорошо, во втором пенальти повлияли на игру. После второго пенальти «Лацио» полностью контролировал матч.