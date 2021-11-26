Рыбус: «После второго пенальти „Лацио“ полностью контролировал игру»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мыслями после поражения от «Лацио» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
К сожалению, проиграли. Готовились к хорошей игре. В первом тайме сыграли хорошо, во втором пенальти повлияли на игру. После второго пенальти «Лацио» полностью контролировал матч.
Худяков? Он уже дебютировал в РПЛ, почувствовал взрослый футбол. Видно, что у него есть талант. Не хочу его хвалить. Думаю, он знает, что ему нужно много работать. Если бы я его не знал, не сказал бы, что ему 17 лет. Думаю, скоро он будет на высоком уровне.
Все было очень печально.
Все было очень печально.
Что у людей должно быть в голове когда за 15 минут тебе ставят 2пенальти,игры у Локомотива нет,много брака даже в обычном ведении мяча,корявые передачи,я хз для чего звали Гисдоля,но Локомотив мёртвый,просто жаль тех кто пришел смотреть на этот позор
После Спартака вчера подумал что и Локо, сыграет достойно, но Локо сыграл как Зенит позавчера, так же один момент за весь матч. Осталось Федуну, Руя из Спартака убрать, что бы все в Европе выглядели одинаково, то есть все достойно проигрывали. Ну а в целом конечно деградация в нашем футболе очевидна, с каждым годом еврокубковые тесты на профпригодность наши клубы непроходят все увереннее. Поэтому все эти чемпионства Зенита в нашем чемпионате яйца выеденного не стоят, так как на фоне европейских клубов, наши выглядят дворовыми командами.
Пилите деньги. наплевать всем выше руководящим на переживания болельщиков.
Что у людей должно быть в голове когда за 15 минут тебе ставят 2пенальти,игры у Локомотива нет,много брака даже в обычном ведении мяча,корявые передачи,я хз для чего звали Гисдоля,но Локомотив мёртвый,просто жаль тех кто пришел смотреть на этот позор
После Спартака вчера подумал что и Локо, сыграет достойно, но Локо сыграл как Зенит позавчера, так же один момент за весь матч. Осталось Федуну, Руя из Спартака убрать, что бы все в Европе выглядели одинаково, то есть все достойно проигрывали. Ну а в целом конечно деградация в нашем футболе очевидна, с каждым годом еврокубковые тесты на профпригодность наши клубы непроходят все увереннее. Поэтому все эти чемпионства Зенита в нашем чемпионате яйца выеденного не стоят, так как на фоне европейских клубов, наши выглядят дворовыми командами.
Пилите деньги. наплевать всем выше руководящим на переживания болельщиков.
Пенальти пенальти - рознь)
Пенальти пенальти - рознь)