Дагерстол: «В России добрые и потрясающие люди. У вас огромное сердце»

Шведский защитник «Химок» рассказал об адаптации к жизни в России.

Самым сложным было узнать каждого [из игроков] и начать общаться. Всё-таки не все в команде говорят на английском. Думал, мне просто не с кем будет поговорить, и придется держать дистанцию. Но я давал всем понять, что они вполне могут изъясняться на своем уровне и что я стараюсь быть ближе и понимать их. Конечно, сначала со мной немного боялись заговорить, будто не уважали. Но со временем ребята всё больше открывались.

Разный менталитет создавал трудности в общении? Особо не чувствуем разницу. Иногда бывает сложно понять друг друга из-за языкового барьера, но это преодолимо. На поле же никогда не возникает проблем.

Что удивило в русских больше всего? У вас огромное сердце. Не думал, что вы настолько открытые, добрые и потрясающие люди. Встречал ли хоть одного грубого человека здесь? Нет. Я никогда не был в ситуации, когда кто-то был груб со мной.

Были ли забавные случаи на улицах с русским языком? Часто, когда люди начинают говорить со мной по-русски, а я объясняю, что говорю только по-английски, они просто молча уходят, ха-ха.

Русская кухня? Успел попробовать не так много блюд. Моё любимое — сырники со сгущенкой. Это очень вкусно. Выделю еще борщ.