Дагерстол: «В России добрые и потрясающие люди. У вас огромное сердце»

Шведский защитник «Химок» Филип Дагерстол рассказал об адаптации к жизни в России.
Самым сложным было узнать каждого [из игроков] и начать общаться. Всё-таки не все в команде говорят на английском. Думал, мне просто не с кем будет поговорить, и придется держать дистанцию. Но я давал всем понять, что они вполне могут изъясняться на своем уровне и что я стараюсь быть ближе и понимать их. Конечно, сначала со мной немного боялись заговорить, будто не уважали. Но со временем ребята всё больше открывались.
Разный менталитет создавал трудности в общении? Особо не чувствуем разницу. Иногда бывает сложно понять друг друга из-за языкового барьера, но это преодолимо. На поле же никогда не возникает проблем.
Что удивило в русских больше всего? У вас огромное сердце. Не думал, что вы настолько открытые, добрые и потрясающие люди. Встречал ли хоть одного грубого человека здесь? Нет. Я никогда не был в ситуации, когда кто-то был груб со мной.
Были ли забавные случаи на улицах с русским языком? Часто, когда люди начинают говорить со мной по-русски, а я объясняю, что говорю только по-английски, они просто молча уходят, ха-ха.
Русская кухня? Успел попробовать не так много блюд. Моё любимое — сырники со сгущенкой. Это очень вкусно. Выделю еще борщ.
Сейчас шведским шведам расскажет что существует страна где отсутствует грубость, невежество и любой негатив....где все сплошь добрые,открытые,счастливые люди....по улицам ходят розовые единороги, воздух пропитан дружелюбием и человечностью...все только и озадачены помощью ближнему...на каждом углу тебе подают горячий борщ или сырники со сгущёнкой...
Филип представить себе уже не может как он жил 24 года вне этого совершенного доброго мира.....
Сейчас шведским шведам расскажет что существует страна где отсутствует грубость, невежество и любой негатив....где все сплошь добрые,открытые,счастливые люди....по улицам ходят розовые единороги, воздух пропитан дружелюбием и человечностью...все только и озадачены помощью ближнему...на каждом углу тебе подают горячий борщ или сырники со сгущёнкой...
Филип представить себе уже не может как он жил 24 года вне этого совершенного доброго мира.....