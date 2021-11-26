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Дагерстол: «В России добрые и потрясающие люди. У вас огромное сердце»

вчера, 10:30

Шведский защитник «Химок» Филип Дагерстол рассказал об адаптации к жизни в России.

Самым сложным было узнать каждого [из игроков] и начать общаться. Всё-таки не все в команде говорят на английском. Думал, мне просто не с кем будет поговорить, и придется держать дистанцию. Но я давал всем понять, что они вполне могут изъясняться на своем уровне и что я стараюсь быть ближе и понимать их. Конечно, сначала со мной немного боялись заговорить, будто не уважали. Но со временем ребята всё больше открывались.

Разный менталитет создавал трудности в общении? Особо не чувствуем разницу. Иногда бывает сложно понять друг друга из-за языкового барьера, но это преодолимо. На поле же никогда не возникает проблем.

Что удивило в русских больше всего? У вас огромное сердце. Не думал, что вы настолько открытые, добрые и потрясающие люди. Встречал ли хоть одного грубого человека здесь? Нет. Я никогда не был в ситуации, когда кто-то был груб со мной.

Были ли забавные случаи на улицах с русским языком? Часто, когда люди начинают говорить со мной по-русски, а я объясняю, что говорю только по-английски, они просто молча уходят, ха-ха.

Русская кухня? Успел попробовать не так много блюд. Моё любимое — сырники со сгущенкой. Это очень вкусно. Выделю еще борщ.

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:53
разве не может быть такого первого впечатления?)да и в целом?)
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:47
Я на стреме
Я на стреме ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 12:14
одно шведа опечалило. что все эти шведские изыски происходят в финской бани
санек002
санек002 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:39
федор он в глубинке не был и с простыми людьми не общался!у денежных мешков конечно все клево и прекрасно!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:33
Блажен кто верует ! )))))))))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:17
Только что с улицы - там все хмурые и злые. Хотя вот у паспортистов - лимитчиков должно быть все хорошо, и душа у них щедра и открыта добру.
ДСА
ДСА
вчера в 11:10
И главное, отличные зарплаты для футболистов!
David Young
David Young ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 11:08
.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 11:08
Также шведский защитник познакомился в России со шведским столом, шведской стенкой, шведской спичкой и шведской семьей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:58
Ещё один открыл дверь в Нарнию.....
Сейчас шведским шведам расскажет что существует страна где отсутствует грубость, невежество и любой негатив....где все сплошь добрые,открытые,счастливые люди....по улицам ходят розовые единороги, воздух пропитан дружелюбием и человечностью...все только и озадачены помощью ближнему...на каждом углу тебе подают горячий борщ или сырники со сгущёнкой...
Филип представить себе уже не может как он жил 24 года вне этого совершенного доброго мира.....
David Young
David Young
вчера в 10:50
Повезло что пока не встретил грубость исходящую от других.
minai
minai
вчера в 10:49
Да, много добряков, но, как у нас говорят: В кругу друзей таблом не щёлкай.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 10:48
Пнх - такую фразу ещё не слышал что ли?
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:44
По дворам и под'ездам пошарься
Cat01
Cat01
вчера в 10:36
Спасибо за тёплые слова
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:31
И шведский защитник прав!
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