«До второго гола „Локомотив“ играл хорошо». Гисдоль — о матче с «Лацио»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мыслями после поражения от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Для начала я бы хотел сказать спасибо нашим болельщикам, за их поддержу и за их перформанс. Это было важно для нашей команды.
Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой. У соперника опытные игроки.
Последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли должным образом усилить нашу игру. По поводу Камано и его замены: мне дали рекомендации по поводу Франсуа, что он может сыграть только 60 минут. В таких матчах смотришь в будущее, поэтому пришлось его заменить. И так много травм в этом сезоне.
Поражение от «Лацио» продлило удручающую серию «Локо» в еврокубках.
с этими что-то не так
с этими что-то не так
Сёмин предлогал кандидатуру Бердыева, надо было послушать мудрого человека.
С такими играми куар коды не нужны, будут пустовать и так.
Сёмин предлогал кандидатуру Бердыева, надо было послушать мудрого человека.
С такими играми куар коды не нужны, будут пустовать и так.
Стою на асфальте в лыжи обутый,то ли лыжи не едут то ли я е..й.
Стою на асфальте в лыжи обутый,то ли лыжи не едут то ли я е..й.