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«До второго гола „Локомотив“ играл хорошо». Гисдоль — о матче с «Лацио»

вчера, 23:33
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мыслями после поражения от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Для начала я бы хотел сказать спасибо нашим болельщикам, за их поддержу и за их перформанс. Это было важно для нашей команды.

Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой. У соперника опытные игроки.

Последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли должным образом усилить нашу игру. По поводу Камано и его замены: мне дали рекомендации по поводу Франсуа, что он может сыграть только 60 минут. В таких матчах смотришь в будущее, поэтому пришлось его заменить. И так много травм в этом сезоне.

Поражение от «Лацио» продлило удручающую серию «Локо» в еврокубках.

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Все комментарии
pele1981
pele1981
сегодня в 07:57
А что еще ждать от тренера, команды которого занимали самые последние места либо находились в зоне вылета? Что еще может сказать тренер, который выигрывает только одну треть встреч, а две трети проигрывает? Только одно: по его меркам Локомотив играл хорошо!
112910415
112910415
сегодня в 05:56
а из Манчестера не подгонят игроков ?
с этими что-то не так
МапС
МапС
сегодня в 05:44
Грубо играли паровозы.
амурец
амурец
сегодня в 02:37, ред.
до Гисдоля Локомотив играл хорошо
протон
протон
сегодня в 01:32
Как Они играли хорошо -Я про Лацио , а у Локомотива Колеса спустили позор нашим Российским клубам
Сёмин предлогал кандидатуру Бердыева, надо было послушать мудрого человека.
С такими играми куар коды не нужны, будут пустовать и так.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:42
В будущее он смотрит, понимаешь...надеюсь после декабря себя в Локо ты не видишь.
kust07
kust07
сегодня в 00:34
У 61оли розовые очки одеты...Это называется хорошая игра???!!! Чё то я не понимаю
Стою на асфальте в лыжи обутый,то ли лыжи не едут то ли я е..й.
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:32
У него то да)))
За адекватность
За адекватность ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Приветствую уважаемый!
Землянин
Землянин
сегодня в 00:12
Из серии: "Всё хорошо, прекрасная маркиза" 😂
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:09
Где он хорошо то играл?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В атаку 2 точных паса подряд отдать не могли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:02
убогие оправдания немецкого физрука
Futurista
Futurista
вчера в 23:51
То есть до счета 0:2 Локо играл хорошо?)...как же тогда 0:2 получилось, где логика?)....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:48
Похоже не смотрел матч, а читал утки про Рангника на соккере
протон
протон
вчера в 23:45
Ну и где там гений Гисдоль с его распил-папой?
протон
протон
вчера в 23:42
Самое интересное я когда смотрел матч не понимал вообще как Спартак вчера играл с Наполи если Лацио сегодня как детей раскатывал локомотив!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:35
Хорошо то, хорошо, да ничего хорошего.... В итоге...
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