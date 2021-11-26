«Судья убил игру». Наумов — о матче «Локомотив» — «Лацио»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение от «Лацио» (0:3) в матче группового этапа Лиги Европы.
В первом тайме играли хорошо, с большим желанием, а во втором тайме безрассудный пенальти заработал Александр Сильянов. В штрафной площади так бросаться нельзя, опытный защитник так бы не сделал. Второй пенальти судья придумал, там даже близко не было. Судья убил игру, после этого команда сломалась.
Неудачная серия команды в еврокубках связана с неурядицами, которые в клубе происходят. Привели третьего тренера, какие-то агенты, игроки уходят. Не понимаю, за счёт чего «Локомотив» может добиться больших результатов. Сейчас идёт перестройка и результата не надо требовать пока что.
Ведь в первых турах Локо ушёл от поражения забив не совсем логичный гол из ничего, с удачного отскок издалека точнёхонько в уголок, хотя весь матч отбивался
Ведь в первых турах Локо ушёл от поражения забив не совсем логичный гол из ничего, с удачного отскок издалека точнёхонько в уголок, хотя весь матч отбивался
И именно этот португалец привёл в Локо немецкий спецотряд по раскулачиванию неких небедных госкорпораций....
Запомните несложное имя этого страшного человека....
Артур Мануэль Рибейро Суареш Диаш
И именно этот португалец привёл в Локо немецкий спецотряд по раскулачиванию неких небедных госкорпораций....
Запомните несложное имя этого страшного человека....
Артур Мануэль Рибейро Суареш Диаш
Хорошо что есть судьи.....
Всегда можно найти причину плохой игры команды.....
Хорошо что есть судьи.....
Всегда можно найти причину плохой игры команды.....