«Судья убил игру». Наумов — о матче «Локомотив» — «Лацио»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение от «Лацио» (0:3) в матче группового этапа Лиги Европы.

В первом тайме играли хорошо, с большим желанием, а во втором тайме безрассудный пенальти заработал Александр Сильянов. В штрафной площади так бросаться нельзя, опытный защитник так бы не сделал. Второй пенальти судья придумал, там даже близко не было. Судья убил игру, после этого команда сломалась.

Неудачная серия команды в еврокубках связана с неурядицами, которые в клубе происходят. Привели третьего тренера, какие-то агенты, игроки уходят. Не понимаю, за счёт чего «Локомотив» может добиться больших результатов. Сейчас идёт перестройка и результата не надо требовать пока что.