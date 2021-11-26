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«Судья убил игру». Наумов — о матче «Локомотив» — «Лацио»

вчера, 09:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение от «Лацио» (0:3) в матче группового этапа Лиги Европы.

В первом тайме играли хорошо, с большим желанием, а во втором тайме безрассудный пенальти заработал Александр Сильянов. В штрафной площади так бросаться нельзя, опытный защитник так бы не сделал. Второй пенальти судья придумал, там даже близко не было. Судья убил игру, после этого команда сломалась.

Неудачная серия команды в еврокубках связана с неурядицами, которые в клубе происходят. Привели третьего тренера, какие-то агенты, игроки уходят. Не понимаю, за счёт чего «Локомотив» может добиться больших результатов. Сейчас идёт перестройка и результата не надо требовать пока что.

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Все комментарии
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 14:02
    МапС
    МапС
    вчера в 13:23
    Паровозы играли грубо, судья свистел и наказввал по делу.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 13:19
    Как судья мог убить то,чего у Локо не было?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну выиграл бы Лацио 1-0 к примеру-какая разница то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В этом матче Локо нужна была только победа,но за все 90 мин - НОЛЬ моментов даже на мало мальски полуголевой момент!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Судья тут ни причем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    friulec
    friulec
    вчера в 11:12, ред.
    Могли 6:0 проиграть, если бы не реакция молодого вратаря. А оказывается виноват судья!
    drug01
    drug01
    вчера в 10:37
    Старая болезнь... Судьи виноваты
    4RT
    4RT
    вчера в 10:37
    Стандартная отмазка
    Землянин
    Землянин
    вчера в 10:20, ред.
    Ну то, что после 2-го пендаля шансы были окончательно потеряны - это безспорный факт.

    Ведь в первых турах Локо ушёл от поражения забив не совсем логичный гол из ничего, с удачного отскок издалека точнёхонько в уголок, хотя весь матч отбивался
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:09, ред.
    Сейчас господин Наумов расскажет что именно по инициативе данного судьи клуб покинули Сёмин,Крыховяк и Миранчук....что он изподтишка нанёс травму Гильерме и наслал порчу на Смолова.....и лично,без объяснения причин отвёз Николича в аэропорт....
    И именно этот португалец привёл в Локо немецкий спецотряд по раскулачиванию неких небедных госкорпораций....

    Запомните несложное имя этого страшного человека....
    Артур Мануэль Рибейро Суареш Диаш
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:58
    Судьи убили 16 невыигранных матчей Локо в еврокубках подряд.....
    Хорошо что есть судьи.....
    Всегда можно найти причину плохой игры команды.....
    mh59qjznbhpf
    mh59qjznbhpf
    вчера в 09:42
    Играть надо лучше
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 09:42
    Смешно пенять на судью. Локомотив проиграл по всем статьям.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:41
    Это точно,второго пенальти не было.
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