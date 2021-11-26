Д. Билялетдинов: «„Локомотив“ есть за что похвалить в матче с „Лацио“»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

Я бы предложил не посыпать голову пеплом. Похвалить есть за что. Первый тайм, скажем, точно пойдет «Локомотиву» в зачет: там был качественный прессинг. Вратарь молодой — Даниил Худяков — хорош был, обидно, что пропустил три мяча. Хотя два из них с пенальти. Во многом сказалось на таком ходе игре предупреждение Ненахова, погорячился он, нельзя было так рано «садиться» на карточку. Пришлось менять его, тут тренерский штаб правильно поступил.

Дальше — по цепочке: первый пенальти стал следствием того, что погорячился вышедший вместо Ненахова молодой Сильянов. Да и вообще во втором тайме на поле было много молодежи, это хорошо, ей надо набираться опыта, против топ-соперников он особенно ценен. Насчет второго 11-метрового. Мне непонятны эти современные трактовки.