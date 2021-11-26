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Д. Билялетдинов: «„Локомотив“ есть за что похвалить в матче с „Лацио“»

вчера, 08:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

Я бы предложил не посыпать голову пеплом. Похвалить есть за что. Первый тайм, скажем, точно пойдет «Локомотиву» в зачет: там был качественный прессинг. Вратарь молодой — Даниил Худяков — хорош был, обидно, что пропустил три мяча. Хотя два из них с пенальти. Во многом сказалось на таком ходе игре предупреждение Ненахова, погорячился он, нельзя было так рано «садиться» на карточку. Пришлось менять его, тут тренерский штаб правильно поступил.

Дальше — по цепочке: первый пенальти стал следствием того, что погорячился вышедший вместо Ненахова молодой Сильянов. Да и вообще во втором тайме на поле было много молодежи, это хорошо, ей надо набираться опыта, против топ-соперников он особенно ценен. Насчет второго 11-метрового. Мне непонятны эти современные трактовки.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:55
Билялетдинов какой матч смотрел???
friulec
friulec
вчера в 11:29
А то, что класс был разный Динияр не понимает? 2голы забил обладатель Золотой бутсы. И вратарь Даниил был очень хорош. Если бы не он, 6 мячей пропустили бы
minai
minai
вчера в 11:00
Можешь сочинить хвалебную оду.
shur
shur
вчера в 10:56
...где этот Баринов, которому терять нечего, 7.он!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:16
Не вижу за что хвалить, за то что рубили в своей штрафной площади, да у ворот "Лацио" ничего толкового не создали.
112910415
112910415
вчера в 09:43
значит, будем хвалить
David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 09:18
.
Gahi
Gahi
вчера в 09:06, ред.
В таких турнирах можно проверять молодёжь только избирательно, а остальных во внутренних Чемпионате и Кубка России. Но главная вина за результат лежит на тренере команды, который в меру своих далеко идущих планов решил экспериментировать с составом и проверять молодёжь в Лиги Европы. Не понятно как дальше будет играть Локомотив и какую игру будет показывать команда, но предыдущие результаты команд Гисдоля в Бундеслиги говорят сами за себя. С командой Хоффенхайм он выше 8 места не поднимался а когда в сезоне 2015-2016 года после 10 тура оказалась на 17 месте его уволили. С Гамбургом та же самая история, в сезоне 2017-2018 после 19 туров занимала 17 место и его отправили в отставку. Затем в сезоне 2020-2021 пригласили в команду Кёльн чтобы помочь выйти из кризиса но после 28 тура когда команда оказалась на 17 месте его уволили. И вот в октябре 2021 года из Локомотива выжили Марко Николича и доверили команду Маркусу Гисдолю чтобы он вывел на Европейский уровень команду Локомотив 🚂, с такой игрой и отношением к результатам команды, его скорее всего будет ожидать участь работы в Бундеслиги после которой его увольняли. А может таким как Динияр Билялетдинову нравится работа нынешнего тренера Локомотива раз они так думают что команда играет хорошо. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:02
Толку хвалить, когда 0-3.
beefs
beefs
вчера в 08:42
хвалить можно только что было желание, а головы и мастерства совершенно нет и нескоро будет...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:29
Когда перестанем хвалить за такие результаты?!
ОПС
ОПС
вчера в 08:28
Хвали, не хвали, а итог матча останется в истории.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:26
Оценочная шкала Данияра :
0:3 - ХОРОШО!!
0:2 - ОТЛИЧНО!!!
0:1 - БЕСПОДОБНО!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:23
Не сомненно !
shlomo
shlomo
вчера в 08:23
Похвалить то можно, но итог на табло...
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