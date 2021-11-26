Колосков назвал оптимальных соперников для России в стыковых матчах

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кто будет лучшим соперником для сборной России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Из всех возможных вариантов стыковых матчей для сборной России лучше Северная Македония и Австрия. Реально пройти всех, но Северная Македония и Австрия нам более по зубам, чем все остальные. Самый грозный соперник — Польша с Левандовски. Сложно что-то прогнозировать сейчас, у сборной нестабильная игра: то здорово сыграют, то откровенно слабо.
Ещё не далее как год назад наши "ЗМСы" даже усиленные импортными игроками не смогли противостоять Брюггам-Лудогорцам-Ференцварошам.....слепленным из местных игроков.....
Неужели не видно...как растёт пропасть между прогрессирующим еврофутболом и нашим черепашьим чемпионатом ???
Сейчас уже нет команд на которые "желательно попасть" и на которые "не желательно попасть"...
Потому как будем откровенны...у нас на сегодня нет уровневой сборной...и любой стыковик нам не в радость....
Ещё не далее как год назад наши "ЗМСы" даже усиленные импортными игроками не смогли противостоять Брюггам-Лудогорцам-Ференцварошам.....слепленным из местных игроков.....
Неужели не видно...как растёт пропасть между прогрессирующим еврофутболом и нашим черепашьим чемпионатом ???
Сейчас уже нет команд на которые "желательно попасть" и на которые "не желательно попасть"...
Потому как будем откровенны...у нас на сегодня нет уровневой сборной...и любой стыковик нам не в радость....