Колосков назвал оптимальных соперников для России в стыковых матчах

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кто будет лучшим соперником для сборной России в стыковых матчах за выход на ЧМ -2022.

Из всех возможных вариантов стыковых матчей для сборной России лучше Северная Македония и Австрия. Реально пройти всех, но Северная Македония и Австрия нам более по зубам, чем все остальные. Самый грозный соперник — Польша с Левандовски. Сложно что-то прогнозировать сейчас, у сборной нестабильная игра: то здорово сыграют, то откровенно слабо.