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Колосков назвал оптимальных соперников для России в стыковых матчах

вчера, 11:14

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кто будет лучшим соперником для сборной России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Из всех возможных вариантов стыковых матчей для сборной России лучше Северная Македония и Австрия. Реально пройти всех, но Северная Македония и Австрия нам более по зубам, чем все остальные. Самый грозный соперник — Польша с Левандовски. Сложно что-то прогнозировать сейчас, у сборной нестабильная игра: то здорово сыграют, то откровенно слабо.

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Все комментарии
xaqm65ck236j
xaqm65ck236j
вчера в 12:23
Лучше Польшу, им проиграть не зазорно было бы. Да и на Леву, лучшего игрока Европы, посмотреть тоже хотелось бы.
протон
протон
вчера в 12:08
Ну Австрия сильнее нас намного!
Самый лучший вариант - это Португалия, Италия и аналогично. Надоело смотреть на болото! Если мы хотим доказать сами себе в первую очередь, что мы достойны ЧМ, то должны не бояться обыгрывать подобные команды!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:03
Колосков прямо таки отстал от реалий....
Ещё не далее как год назад наши "ЗМСы" даже усиленные импортными игроками не смогли противостоять Брюггам-Лудогорцам-Ференцварошам.....слепленным из местных игроков.....
Неужели не видно...как растёт пропасть между прогрессирующим еврофутболом и нашим черепашьим чемпионатом ???
Сейчас уже нет команд на которые "желательно попасть" и на которые "не желательно попасть"...
Потому как будем откровенны...у нас на сегодня нет уровневой сборной...и любой стыковик нам не в радость....
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 11:44, ред.
Как говорится и сами по зубам можем от любого соперника получить. Надеемся на то что фортуна поцелует нас в темечко.
drug01
drug01
вчера в 11:38
Будем желать успеха
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:37
Сегодня всё точно узнаем .
ОПС
ОПС
вчера в 11:29
Любой соперник сложный.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:29
Даже с Северной Македонией иоже будет сложно, они не случайно попали в стыки.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:28
Это сборная России - до Чемпионата мира и после (когда говорят об оптимальных конкурентах или о шансах).
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:28
Кто бы не попался будет сложно.
shlomo
shlomo
вчера в 11:22
Ну Македонцы тоже не подарок.... они играют в футбол, однако
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:21
Сегодня только полуфиналы определят или и финалы тоже?
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 11:17, ред.
нас любой сейчас отмакедонить может
beefs
beefs
вчера в 11:16
забудьте о ЧМ, лучше займитесь воспитанием футболистов и тренеров и лет через 12, возможно, попадем на ЧМ...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:15
Нет никаких шансов.
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