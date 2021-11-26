«Ростов» не станет продлевать контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Ростов» и полузащитник Павел Мамаев не будут продлевать сотрудничество.
Трудовое соглашение Павла с командой истекает в конце текущего года — клуб и футболист пришли к договоренности о том, что контракт продлен не будет. Мамаев приступил к поискам нового места работы.
33-летний Мамаев перешел в «Ростов» в сентябре 2019 года и суммарно сыграл за клуб в 26 матчах, в которых забил 4 гола.
Прям Дрим-тим Спартака и все при Федуне! Так, что не уберёг вас Бог!
Прям Дрим-тим Спартака и все при Федуне! Так, что не уберёг вас Бог!
Это трансфертные планы на зиму?
Это трансфертные планы на зиму?
Им с Кокориным пора создать команду таких же как они - взять туда Широкова, Денисова, Погребняка, Быстрова. Дрим-тим будет )))
Им с Кокориным пора создать команду таких же как они - взять туда Широкова, Денисова, Погребняка, Быстрова. Дрим-тим будет )))
Коко мог бы оказать протекцию, но сам, вроде как, оказался не чемоданах...
Может где и объединятся пылкие сердца :))
Коко мог бы оказать протекцию, но сам, вроде как, оказался не чемоданах...
Может где и объединятся пылкие сердца :))