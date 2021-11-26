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«Ростов» не станет продлевать контракт с Мамаевым

вчера, 17:57

Футбольный клуб «Ростов» и полузащитник Павел Мамаев не будут продлевать сотрудничество.

Трудовое соглашение Павла с командой истекает в конце текущего года — клуб и футболист пришли к договоренности о том, что контракт продлен не будет. Мамаев приступил к поискам нового места работы.

33-летний Мамаев перешел в «Ростов» в сентябре 2019 года и суммарно сыграл за клуб в 26 матчах, в которых забил 4 гола.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:36
За два года 26 матчей это вообще ни о чём. Зато интервью дал о семейных делах....пора заканчивать
ЧиП
ЧиП
вчера в 23:26
КраСава ждёт
kyxy
kyxy
вчера в 21:41
    ermak6848
    ermak6848 ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 21:17
    для него самый Хороший вариант перед спортивной пенсии...
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Но только один Игорь Денисов не побывал в Спартаке!
    Прям Дрим-тим Спартака и все при Федуне! Так, что не уберёг вас Бог!
    YVG
    YVG
    вчера в 20:08
    Павлик бы еще пригодился.
    makkie
    makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 20:07
    Боже упаси от таких футболистов!
    Kolenok
    Kolenok ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:48
    Если доедут,туда же только поездом,а там кафешка на вокзале и .........Вечер в хату!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:40
    Ну да...Земля круглая может и встретятся там...)
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 19:17
    Вангую в Химки уйдёт...
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 19:14
    Хозяином такой команды должен быть Федун с Заремой!
    Это трансфертные планы на зиму?
    Ayawrik
    Ayawrik
    вчера в 19:03
    В Урал
    makkie
    makkie
    вчера в 19:02
    Токсичный этот Мамаев, всюду склоки с ним.
    Им с Кокориным пора создать команду таких же как они - взять туда Широкова, Денисова, Погребняка, Быстрова. Дрим-тим будет )))
    particular
    particular
    вчера в 18:58
    Вряд ли эта новость вызовет ажиотаж по ту сторону Ла-Манша...
    Коко мог бы оказать протекцию, но сам, вроде как, оказался не чемоданах...
    Может где и объединятся пылкие сердца :))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:53
    Пусть поиграет ещё, точно кому то пригодится. Удачи.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 18:50
    А может друган сюда и встретятся в Чайке из села Песчанокопское ( ФНЛ-2). Самое то, как думаешь?
    протон
    протон
    вчера в 18:45
    Фиорентина или Урал
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 18:40
    Не заиграл никто из сладкой парочки после тюрьмы.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 18:37
    Похоже карьера пошла под откос
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 18:36
    К другану Кокоре в Фиорентину...))
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:28
    Надо в Чайку переходить.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 18:23
    Пусть в Урал обратится. Там таких любят.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:09
    Значит уже не тянет. Всему своё время, но жаль, что так рано.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:04
    Давай Мамай к своей подружке Кокоше в Италию , у нее там вилла на берегу моря , вот уж позажигаете там , расслабитесь ...
    valt134
    valt134
    вчера в 18:04
    В Краснодаре, по моему мнению, был одним из лучших. В любом случае Павлу-УДАЧИ!!!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 18:02
    Урал всех принимает.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:01
    Уже в Ростове не тянет.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:01
    Подарите нго Тамбову!
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