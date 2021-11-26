«Ростов» не станет продлевать контракт с Мамаевым

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вчера, 17:57

Футбольный клуб «Ростов» и полузащитник не будут продлевать сотрудничество.

Трудовое соглашение Павла с командой истекает в конце текущего года — клуб и футболист пришли к договоренности о том, что контракт продлен не будет. Мамаев приступил к поискам нового места работы.

33-летний Мамаев перешел в «Ростов» в сентябре 2019 года и суммарно сыграл за клуб в 26 матчах, в которых забил 4 гола.