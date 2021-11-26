«Интер» предложит Перишичу новый контракт

1637913701

вчера, 11:01

«Интер» намерен сохранить в своём составе полузащитника .

В следующем месяце представители миланского клуба встретятся с агентом игрока. Текущий контракт хорвата рассчитан до лета 2022 года, по нему футболист получает 5 млн евро за сезон. «Интер» готов предложить Перишичу соглашение до 2024 года с зарплатой в 3,5-4 млн евро. Интерес к полузащитнику проявляют команды из Бундеслиги и Английской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне Перишич провёл 16 матчей за «Интер», записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.