ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Интер» предложит Перишичу новый контракт

вчера, 11:01

«Интер» намерен сохранить в своём составе полузащитника Ивана Перишича.

В следующем месяце представители миланского клуба встретятся с агентом игрока. Текущий контракт хорвата рассчитан до лета 2022 года, по нему футболист получает 5 млн евро за сезон. «Интер» готов предложить Перишичу соглашение до 2024 года с зарплатой в 3,5-4 млн евро. Интерес к полузащитнику проявляют команды из Бундеслиги и Английской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне Перишич провёл 16 матчей за «Интер», записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.

Все новости
Слухи«Милан» предложил Эрнандесу контракт до 2026-го с зарплатой €4 млн в год
Сегодня, 14:08 Комментарии4
СлухиАраухо требует от «Барселоны» 5 млн евро в год
Сегодня, 12:48 Комментарии4
МЮ удвоит зарплату Рангнику. Клуб не будет платить компенсацию «Локо»
Сегодня, 12:10 Комментарии16
Слухи«Интер» работает над продлением контракта с Димарко
Сегодня, 11:44 Комментарии1
Слухи«Арсенал» собирается продлить контракт с Лемаром
Вчера, 23:51 Комментарии7
Слухи«Реал» продаст Асенсио, если не сможет с ним продлить контракт
Вчера, 22:46 Комментарии7
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:18
Все-так не самый плохой футболист, что бы отказываться от его услуг.
протон
протон
вчера в 12:29
Когда Перш мотивирован, его никто не способен остановить, бровку выжигает как в обороне, так и в атаке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:02
Конечно он останется за доплату
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100