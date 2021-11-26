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Хави: «Надеюсь, Дембеле продлит контракт с „Барселоной“»

вчера, 16:18

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации с контрактом нападающего Усмана Дембеле. Соглашение француза истекает летом 2022 года.

У меня был индивидуальный разговор с ним, я дал ему понять, насколько Дембеле важен для меня не только в этом сезоне, но и в будущем. Теперь всё зависит от него. Надеюсь, он продлит контракт, потому что он талантливый футболист.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:38
😂😂
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:03
Отличный нап, пусть ещё поиграет!
shlomo
shlomo
вчера в 16:40
посмотрим какое решение будет принято
протон
протон
вчера в 16:37
Пару хороших матчей, новый контракт и новая травма на пол годика. Дембеле выдающийся стратег.
Elliada
Elliada
вчера в 16:33
Нравится его штрафовать
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:31
Да зачем он нужен? Что он есть в команде, что его нет разница невелика.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 16:31
Уважаемая администрация! (Привет всем пользователям!)

Что мне нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе прогнозов? Думаю, в этом месяце уже слишком поздно, хочу знать про декабрь. Как присоединиться к этим группам (Боброва В. Воронина В. Нетто И. и так далее)?
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:30
Контракт продлит будет ещё талантливей.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:28
Если и не продлит, то невелика потеря...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:20
А звезда-то так себе, не очень.
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