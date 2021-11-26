Хави: «Надеюсь, Дембеле продлит контракт с „Барселоной“»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации с контрактом нападающего . Соглашение француза истекает летом 2022 года.

У меня был индивидуальный разговор с ним, я дал ему понять, насколько Дембеле важен для меня не только в этом сезоне, но и в будущем. Теперь всё зависит от него. Надеюсь, он продлит контракт, потому что он талантливый футболист.