Хави: «Надеюсь, Дембеле продлит контракт с „Барселоной“»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации с контрактом нападающего Усмана Дембеле. Соглашение француза истекает летом 2022 года.
У меня был индивидуальный разговор с ним, я дал ему понять, насколько Дембеле важен для меня не только в этом сезоне, но и в будущем. Теперь всё зависит от него. Надеюсь, он продлит контракт, потому что он талантливый футболист.
Что мне нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе прогнозов? Думаю, в этом месяце уже слишком поздно, хочу знать про декабрь. Как присоединиться к этим группам (Боброва В. Воронина В. Нетто И. и так далее)?
Что мне нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе прогнозов? Думаю, в этом месяце уже слишком поздно, хочу знать про декабрь. Как присоединиться к этим группам (Боброва В. Воронина В. Нетто И. и так далее)?