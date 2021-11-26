Головин о жеребьевке: «Польша так Польша, нет большой разницы с кем играть»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о результатах жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022:
Польша так Польша, большой разницы нет с кем играть. Это команды, которые борются за право сыграть на «мундиале». И этим всё сказано, слабых тут нет. Хорошо, что играем дома.
Надеюсь, встреча пройдет со зрителями. Свои фанаты — это всегда дополнительная поддержка и мотивация.
Напомним, что соперником россиян по полуфинальному стыковому поединку пути B стала сборная Польши. В другой паре пути B шведы дома сыграет со сборной Чехии.
Стоит отметить, что в первом матче России не помогут Александр Головин и Федор Смолов.
"Но у нас власть так любит народ свой"... Даже слов нет,все что угодно сделать может и заоблачные билеты на матч, и локдаун и коды и.т.д ИТ.п.
"Но у нас власть так любит народ свой"... Даже слов нет,все что угодно сделать может и заоблачные билеты на матч, и локдаун и коды и.т.д ИТ.п.
привет чердаку и Кавазашвили
привет чердаку и Кавазашвили