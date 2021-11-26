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Головин о жеребьевке: «Польша так Польша, нет большой разницы с кем играть»

вчера, 21:48
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о результатах жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022:

Польша так Польша, большой разницы нет с кем играть. Это команды, которые борются за право сыграть на «мундиале». И этим всё сказано, слабых тут нет. Хорошо, что играем дома.

Надеюсь, встреча пройдет со зрителями. Свои фанаты — это всегда дополнительная поддержка и мотивация.

Напомним, что соперником россиян по полуфинальному стыковому поединку пути B стала сборная Польши. В другой паре пути B шведы дома сыграет со сборной Чехии.

Стоит отметить, что в первом матче России не помогут Александр Головин и Федор Смолов.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 09:08
Было бы неплохо сыграть при полных трибунах..
"Но у нас власть так любит народ свой"... Даже слов нет,все что угодно сделать может и заоблачные билеты на матч, и локдаун и коды и.т.д ИТ.п.
протон
протон
сегодня в 00:05
один из немногих, за чьи комментарии не стыдно.
привет чердаку и Кавазашвили
Comentarios
Comentarios ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:52
Умирать так с музыкой )
minai
minai
вчера в 22:51
Он не играет с поляками, хрен-ли тогда комментировать эту тему? Или Головин об этом не подозревает.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:43
Было бы интереснее если бы была венско-богемско-лиссабонская фонтанная инсталляция при другом жребии.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:35
Объективно - жеребьевка не фонтан. Единственный плюс - играем на своем поле, далеко не факт, что два матча. Скорее всего по весне будут стоны о том, что надо было вытягивать ничью с Хорватами и опять будут костерить Кудряшова.
drug01
drug01
вчера в 22:33
Молодец зачем шуметь
798epner5tkt
798epner5tkt
вчера в 22:23
Ну да, разницы против кого в своей штрафной стоять и выносить нет.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:04
Какая разница кому проигрывать!
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 21:55
Большой разницы нет....мда, вас один Лёва на запчасти разберёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:49
Играть надо...
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