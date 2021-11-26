Головин о жеребьевке: «Польша так Польша, нет большой разницы с кем играть»

Полузащитник сборной России поделился мнением о результатах жеребьевки стыковых матчей ЧМ -2022:

Польша так Польша, большой разницы нет с кем играть. Это команды, которые борются за право сыграть на «мундиале». И этим всё сказано, слабых тут нет. Хорошо, что играем дома.

Надеюсь, встреча пройдет со зрителями. Свои фанаты — это всегда дополнительная поддержка и мотивация.