Ярошик: «Матч России с Польшей будет очень интересным»

Экс-игрок ЦСКА прокомментировал новость о том, что сборная России сыграет против команды Польши в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира-2022.

Ваш матч с Польшей будет очень интересным. Честно, не могу сказать, кто пройдет дальше. У поляков очень интересные футболисты, выступающие за рубежом. Если у них все будут здоровы, России придется тяжело. Для вас, конечно, хорошо, что играете дома, но если команда будет проигрывать или матч сложится неудачно, потом будет очень неприятно.

Но если хотите выходить в Катар, то надо обыгрывать поляков. У них будет сумасшедшая мотивация. Очень интересно, сможете ли оставить Левандовски без чемпионата мира. Когда у тебя в команде есть такой человек, все остальные стараются в два раза сильнее.