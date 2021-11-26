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Ярошик: «Матч России с Польшей будет очень интересным»

вчера, 20:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал новость о том, что сборная России сыграет против команды Польши в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира-2022.

Ваш матч с Польшей будет очень интересным. Честно, не могу сказать, кто пройдет дальше. У поляков очень интересные футболисты, выступающие за рубежом. Если у них все будут здоровы, России придется тяжело. Для вас, конечно, хорошо, что играете дома, но если команда будет проигрывать или матч сложится неудачно, потом будет очень неприятно.

Но если хотите выходить в Катар, то надо обыгрывать поляков. У них будет сумасшедшая мотивация. Очень интересно, сможете ли оставить Левандовски без чемпионата мира. Когда у тебя в команде есть такой человек, все остальные стараются в два раза сильнее.

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Ярошик Иржи
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:16
Нечего тут рассуждать. Хотят на турнир - пускай выходят и обыгрывают любого. Надоели эти прикидки и расклады.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:46
С какой точки зрения - как Роберт будет забивать и сколько?
beefs
beefs
вчера в 20:45
ну вот и выпросили...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:45
Главное чтобы удачно.
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