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Писарев: «Я не считаю Польшу каким-то прямо серьёзным соперником»

вчера, 20:47
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев поделился мнением касательно жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022:

Я считаю, что у нас очень ровная группа, и два поединка дома — это очень хорошее преимущество.

Первый наш соперник — это Польша. Ранее мы рассуждали, что это наименее удобный для нас соперник. Но это на бумаге, и это то, что будет через 4 месяца. Посмотрим! Я не считаю Польшу каким-то прямо серьезным соперником. Пять звезд ей дали. Считаю, что речь идет максимум о трех звездах.

Четыре поляка выступают в нашем чемпионате, поэтому с Польшей мы, наверное, знакомы лучше, чем с другими сборными. Это упрощает немного нам задачу, но большая часть все равно играет в топ-чемпионатах.

Сборная России в полуфинале стыковых поединков отбора ЧМ-2022 встретится с Польшей дома, в случае победы ее соперником станет победитель пары Швеция — Чехия. Первая игра пройдет 24 марта 2022 года, вторая — 29 марта.

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Все комментарии
g4bfjbrz9vxx
g4bfjbrz9vxx
сегодня в 04:39
Для нас теперь любой соперник серьёзный
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:31
Крых стар, да и деградировал в чемпионате России. А вот Левандовский это дааа.... по сути вся игра будет через него идти скорее всего
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 23:29
Средний соперник...не Македония но хотя бы не Турция!
Boricku
Boricku
вчера в 22:16
Надо тренироваться
avfc71
avfc71
вчера в 21:48
слепцы прозрейте для нас и польша опасный соперник лига чемпионов и европы вам как факт
ДСА
ДСА
вчера в 21:44
Вышли Забили. Не пропустили. Всё, дело сделано.
barca200885
barca200885 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:25
Какой Питер? Какая крыша? Для сб.России как раз лучше стадиончик какой-нибудь перепаханный в под92инске, и чтобы ноябрь, а лучше начало февраля.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:13
Происходит обычная история. Радуемся жребию, типа соперник так себе, шапками закидаем. Может, в данном случае и так. Но у поляков есть суперзвезда Левандовски, а у нас нет никого. Даже постоянного нападающего хорошего уровня нет.
Вся надежда на домашнюю игру(ы). А ещё на то, что весной игроки будут не на максимуме своей формы. Согласитесь, когда Роберт не совсем набрал форму - лучше, чем он сейчас. Голевая машина.
Ну и подготовку осуществлять как можно ближе к месту проведения игры, в идеале бы в Питере. Всё таки там крыша, а весенняя погода в России непредсказуема.
Удачи нашим ребятам и без травм...
дурман
дурман
вчера в 21:08
Россия дома посмотрит ЧМ с вероятностью 99%
LOpp
LOpp
вчера в 21:07
У Польши есть игроки высокого уровня, каких нет у сборной России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:54
Видимо Писарев считает, что Левандовский не ровня Дзюбе, или Смолову? А Крыховяк слабак по сравнению с Бариновым ? Не надо надувать щеки Коля (Писарев). Реальные наши шансы 5-8 % не более.
shlomo
shlomo
вчера в 20:49, ред.
А зря
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:49
Вы зря.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:48
Надо считаться с любим соперником...
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