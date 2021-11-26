Писарев: «Я не считаю Польшу каким-то прямо серьёзным соперником»

Бывший игрок «Спартака» поделился мнением касательно жеребьевки стыковых матчей ЧМ -2022:

Я считаю, что у нас очень ровная группа, и два поединка дома — это очень хорошее преимущество.

Первый наш соперник — это Польша. Ранее мы рассуждали, что это наименее удобный для нас соперник. Но это на бумаге, и это то, что будет через 4 месяца. Посмотрим! Я не считаю Польшу каким-то прямо серьезным соперником. Пять звезд ей дали. Считаю, что речь идет максимум о трех звездах.

Четыре поляка выступают в нашем чемпионате, поэтому с Польшей мы, наверное, знакомы лучше, чем с другими сборными. Это упрощает немного нам задачу, но большая часть все равно играет в топ-чемпионатах.