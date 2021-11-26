Писарев: «Я не считаю Польшу каким-то прямо серьёзным соперником»

Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев поделился мнением касательно жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022:
Я считаю, что у нас очень ровная группа, и два поединка дома — это очень хорошее преимущество.
Первый наш соперник — это Польша. Ранее мы рассуждали, что это наименее удобный для нас соперник. Но это на бумаге, и это то, что будет через 4 месяца. Посмотрим! Я не считаю Польшу каким-то прямо серьезным соперником. Пять звезд ей дали. Считаю, что речь идет максимум о трех звездах.
Четыре поляка выступают в нашем чемпионате, поэтому с Польшей мы, наверное, знакомы лучше, чем с другими сборными. Это упрощает немного нам задачу, но большая часть все равно играет в топ-чемпионатах.
Сборная России в полуфинале стыковых поединков отбора ЧМ-2022 встретится с Польшей дома, в случае победы ее соперником станет победитель пары Швеция — Чехия. Первая игра пройдет 24 марта 2022 года, вторая — 29 марта.
Вся надежда на домашнюю игру(ы). А ещё на то, что весной игроки будут не на максимуме своей формы. Согласитесь, когда Роберт не совсем набрал форму - лучше, чем он сейчас. Голевая машина.
Ну и подготовку осуществлять как можно ближе к месту проведения игры, в идеале бы в Питере. Всё таки там крыша, а весенняя погода в России непредсказуема.
Удачи нашим ребятам и без травм...
Вся надежда на домашнюю игру(ы). А ещё на то, что весной игроки будут не на максимуме своей формы. Согласитесь, когда Роберт не совсем набрал форму - лучше, чем он сейчас. Голевая машина.
Ну и подготовку осуществлять как можно ближе к месту проведения игры, в идеале бы в Питере. Всё таки там крыша, а весенняя погода в России непредсказуема.
Удачи нашим ребятам и без травм...