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Карпин: «Нормальный жребий. Могло быть и хуже»

вчера, 19:51

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей европейского отборочного цикла ЧМ-22.

Нормальный жребий, могло быть и хуже. Пока это всё на бумаге, матчи будут через 4 месяца, в нашей команде может всё поменяться за это время, у соперников тоже.

Хотелось бы сыграть в «Лужниках», но из-за ситуации из коронавируса пока об этом сложно говорить. Рассматриваем также стадионы «Краснодара» и «Ростова».

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Все комментарии
Andrvishnyak
Andrvishnyak
сегодня в 10:30
Россия самая слабая в квартет, надежда на свое поле шансов на поездку в Катар минимум
протон
протон
сегодня в 00:15
у вас есть время, чтобы построить стадион в оймяконе! валерим!
протон
протон
сегодня в 00:14
Зачем в Лужниках? Можно рискнуть и заявить Хабаровск или Владивосток домашним стадионом. Потом сидим там 2-3 недели, тренируемся и проходим акклиматизацию. А поляки, а затем и шведы, пускай полетают перед матчем😃👌
war4ar
war4ar
вчера в 23:35, ред.
Вполне рабочий жребий. С поляками будет труднее играть, так как наши традиционно играют плохо с командами где есть мировые исполнители. Посмотрел состав Швеции и не увидел там ничего страшного, лучший её игрок форсберг , исак в 11 матчах 3 гола в Испании- ничего выдающегося , а уж игра олссона и класона не является топовой даже у нас в рфпл. Если играем оба матча дома то это 50/50, как раз и узнаем есть ли смысл ехать на ЧМ вообще. Да и потом не выход на ЧМ никакой катастрофой не станет для России на данный момент , как пытаются драмматизировать журналюги, просто потому что сейчас нам там особо то и некого показывать , поколение крайне слабо и не готово. Захарян, тюкавин, грулев, те же умяров фомин ещё потом будут играть свои самые важные матчи в карьере. У нынешней сборной выход на ЧМ это вооьще потолок , далее только надеяться на халяву группу как на ЧМ 2018
прохожий.
прохожий. ответ Евгений Сербин (раскрыть)
вчера в 23:28
Предлагаешь сделать выездной матч в Кандагаре? Поляки точно не приедут.) Тех победа будет обеспечена)
прохожий.
прохожий. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:27
За 4 месяца Роберта могут и поломать в Германии.) Думаю уже работа с жёсткими защитниками бундес лиги началась.Объявлены премиальные.А без Левандовского это не команда.)
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:09
Ваши слова да комитету в уши
minai
minai ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 22:42
Неужто Газпром - Арена рухнет? Откуда инфа?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:14
В Питере хороший стадион,скорее всего там матч будет.Хотя правда ещё четыре месяца впереди,много чего может произойти.Жребий нормальный,Польша проходима,в финале сложнее будет.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 21:53
Под Кандагаром было круче.)
pomor45
pomor45
вчера в 21:24
Зачем хуже, если и этого достаточно?
Grouch
Grouch
вчера в 21:13
Хуже только Лихтенштейн....или Гиблартар...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:13
С Хорватией было легче ....
d1metras
d1metras ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:40
поддерживаю. По поводу Агаларова все верно сказано. Смолов посредственный игрок в последние годы и нужно новых подтягивать.. Сергеева,Агаларова и тд..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:37
Жребий просто отличный, не то что Португалии.с Италией.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:37
Надо играть с любым соперником на победу! Удачи нашей сборной!
112910415
112910415
вчера в 20:36
нам и этого хватит
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:19, ред.
Карпин: «Нормальный жребий. Могло быть и хуже».

Пожалуй я соглашусь с Карпиным, что могло быть и хуже. Выскажу своё мнение по поводу этой жеребьёвки.
Не думаю что команда Польши является не проходимым соперником. Самая главная задача и самая большая угроза будет исходить от Левандовского, и надо будет её решить тренерскому штабу. Но есть ещё четыре месяца, за которые может случится всё что угодно. И ещё не известно в каком состоянии будет находится сам Левандовский и будет ли он играть так как от него ждут, это большой вопрос. А без Левандовски, сборная Польши обыкновенная команда без звёзд. Пять человек которой играют в чемпионате России, так что ничего особенного в ней нет. И не нужно раньше времени посыпать голову пеплом. К этому времени может и нашу перспективную молодёжь, подтянет в сборную Карпин. Вместо безполезного Смолова возьмёт из молодёжки проворного Агаларова например. У нас очень хорошая и уже сыграная молодёжь Динамо, которая голодная до игр за сборную. И может очень даже удивить многих, и возрастную защиту Поляков в том числе. Сейчас всё зависит от самого Карпина, доверит ли он и пойдёт на такой риск, неизвестно. Но надо когда-то и начинать рисковать с нашей перспективной молодёжью.
Вообщем есть время, будем делать посмотреть и надеяться на лучшее ! Это моё субъективное мнение.
Удачи Карпину со сборной России ! Всем Добра !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:12
Хуже тока если порты или итальянцы вместо шведов попали...
An Jo
An Jo
вчера в 20:07
Про ЧМ 2022 можно забыть. Будем сразу болеть за любимые сборные, минуя сборную РФ))))
particular
particular
вчера в 20:06
В известные времена тренеру дали бы карт-бланш...
Игроков лишили бы отпуска, праздников и пряников. Закрыли бы на базе, обложили бы колючкой и собаками.
Ежедневные 30-ти километровые гонки на лыжах и 10-ти километровые забеги для повышения выносливости и поднятия игрового тонуса...
Ну и ряд мероприятий попроще и без пристрастий...
Без инета, смартфонов и т.п.
Глядишь, может и набегали бы на нужный результат...
А так, - так-то особо ничего не умеют, а за 4 месяца и остальное забудут...
DXTK
DXTK
вчера в 20:02
закройте Левандовского это все что нужно знать о сборной польши............
зигзаг
зигзаг
вчера в 19:59
Щас начнут бла бла про проходимых соперников )))))
cska1948
cska1948
вчера в 19:58
Вполне рабочая группа. Главное, "работников" достойных выставить против поляков.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 19:58
Жребий нормальный!!!!!!!!!!!!!!!Шансы есть!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 19:57
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:53
Ну да...
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