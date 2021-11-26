Карпин: «Нормальный жребий. Могло быть и хуже».

Наставник сборной России прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей европейского отборочного цикла ЧМ -22.

Нормальный жребий, могло быть и хуже. Пока это всё на бумаге, матчи будут через 4 месяца, в нашей команде может всё поменяться за это время, у соперников тоже.

Хотелось бы сыграть в «Лужниках», но из-за ситуации из коронавируса пока об этом сложно говорить. Рассматриваем также стадионы «Краснодара» и «Ростова».