Карпин: «Нормальный жребий. Могло быть и хуже».

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей европейского отборочного цикла ЧМ-22.
Нормальный жребий, могло быть и хуже. Пока это всё на бумаге, матчи будут через 4 месяца, в нашей команде может всё поменяться за это время, у соперников тоже.
Хотелось бы сыграть в «Лужниках», но из-за ситуации из коронавируса пока об этом сложно говорить. Рассматриваем также стадионы «Краснодара» и «Ростова».
Игроков лишили бы отпуска, праздников и пряников. Закрыли бы на базе, обложили бы колючкой и собаками.
Ежедневные 30-ти километровые гонки на лыжах и 10-ти километровые забеги для повышения выносливости и поднятия игрового тонуса...
Ну и ряд мероприятий попроще и без пристрастий...
Без инета, смартфонов и т.п.
Глядишь, может и набегали бы на нужный результат...
А так, - так-то особо ничего не умеют, а за 4 месяца и остальное забудут...
Игроков лишили бы отпуска, праздников и пряников. Закрыли бы на базе, обложили бы колючкой и собаками.
Ежедневные 30-ти километровые гонки на лыжах и 10-ти километровые забеги для повышения выносливости и поднятия игрового тонуса...
Ну и ряд мероприятий попроще и без пристрастий...
Без инета, смартфонов и т.п.
Глядишь, может и набегали бы на нужный результат...
А так, - так-то особо ничего не умеют, а за 4 месяца и остальное забудут...
Пожалуй я соглашусь с Карпиным, что могло быть и хуже. Выскажу своё мнение по поводу этой жеребьёвки.
Не думаю что команда Польши является не проходимым соперником. Самая главная задача и самая большая угроза будет исходить от Левандовского, и надо будет её решить тренерскому штабу. Но есть ещё четыре месяца, за которые может случится всё что угодно. И ещё не известно в каком состоянии будет находится сам Левандовский и будет ли он играть так как от него ждут, это большой вопрос. А без Левандовски, сборная Польши обыкновенная команда без звёзд. Пять человек которой играют в чемпионате России, так что ничего особенного в ней нет. И не нужно раньше времени посыпать голову пеплом. К этому времени может и нашу перспективную молодёжь, подтянет в сборную Карпин. Вместо безполезного Смолова возьмёт из молодёжки проворного Агаларова например. У нас очень хорошая и уже сыграная молодёжь Динамо, которая голодная до игр за сборную. И может очень даже удивить многих, и возрастную защиту Поляков в том числе. Сейчас всё зависит от самого Карпина, доверит ли он и пойдёт на такой риск, неизвестно. Но надо когда-то и начинать рисковать с нашей перспективной молодёжью.
Вообщем есть время, будем делать посмотреть и надеяться на лучшее ! Это моё субъективное мнение.
Удачи Карпину со сборной России ! Всем Добра !!!
Пожалуй я соглашусь с Карпиным, что могло быть и хуже. Выскажу своё мнение по поводу этой жеребьёвки.
Не думаю что команда Польши является не проходимым соперником. Самая главная задача и самая большая угроза будет исходить от Левандовского, и надо будет её решить тренерскому штабу. Но есть ещё четыре месяца, за которые может случится всё что угодно. И ещё не известно в каком состоянии будет находится сам Левандовский и будет ли он играть так как от него ждут, это большой вопрос. А без Левандовски, сборная Польши обыкновенная команда без звёзд. Пять человек которой играют в чемпионате России, так что ничего особенного в ней нет. И не нужно раньше времени посыпать голову пеплом. К этому времени может и нашу перспективную молодёжь, подтянет в сборную Карпин. Вместо безполезного Смолова возьмёт из молодёжки проворного Агаларова например. У нас очень хорошая и уже сыграная молодёжь Динамо, которая голодная до игр за сборную. И может очень даже удивить многих, и возрастную защиту Поляков в том числе. Сейчас всё зависит от самого Карпина, доверит ли он и пойдёт на такой риск, неизвестно. Но надо когда-то и начинать рисковать с нашей перспективной молодёжью.
Вообщем есть время, будем делать посмотреть и надеяться на лучшее ! Это моё субъективное мнение.
Удачи Карпину со сборной России ! Всем Добра !!!