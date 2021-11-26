Самедов: «Сборной России будет тяжело в матче с поляками»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал новость о том, что сборная России сыграет против команды Польши в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира-2022.

То, что команда Польши попала в первом раунде, не очень. Я считаю, что нам попалась самая сильная команда в полуфинале из всех возможных, самый сложный соперник. В финале хорошо, что не команды Португалии и Италии, но сначала нужно первый раунд пройти.

Команда Польши — хорошая сборная, будет тяжело, но мы играем дома, это плюс. Но жребий тяжелый. Если исходить из первого соперника, то я недоволен жребием, но что случилось, то случилось.