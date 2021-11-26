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Самедов: «Сборной России будет тяжело в матче с поляками»

вчера, 21:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал новость о том, что сборная России сыграет против команды Польши в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира-2022.

То, что команда Польши попала в первом раунде, не очень. Я считаю, что нам попалась самая сильная команда в полуфинале из всех возможных, самый сложный соперник. В финале хорошо, что не команды Португалии и Италии, но сначала нужно первый раунд пройти.

Команда Польши — хорошая сборная, будет тяжело, но мы играем дома, это плюс. Но жребий тяжелый. Если исходить из первого соперника, то я недоволен жребием, но что случилось, то случилось.

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Все комментарии
rh4ynm54wx86
rh4ynm54wx86
сегодня в 04:44
Это ещё мягко сказано
протон
протон
сегодня в 00:13
Нечего тут рассуждать. Хотят на турнир - пускай выходят и обыгрывают любого. Надоели эти прикидки и расклады.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:35
Да уж,будет тяжеловато.
Cat01
Cat01
вчера в 21:29
Нас ждут большие трудности
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:10
Это не то слово.
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