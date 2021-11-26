«Реал» продаст Асенсио, если не сможет с ним продлить контракт

Вингер «Реала» Марко Асенсио может покинуть команду. Действующий его контракт с клубом истекает летом 2023 года. Игроку будет предложено новое трудовое соглашение. В том случае, если по каким-либо причинам не удастся подписать новый контракт с испанцем, он будет продан.
По слухам, «Реал» запросит с потенциального покупателя 50 млн евро.
К Асенсио серьезный интерес проявляет большой английский клуб.
Асенсио так долго ходил в "молодых и талантливых" что сейчас ему уже 25, а он до сих пор не провёл ни одного сезона КАК ЖЕЛЕЗНО ОСНОВНОЙ игрок - то травмы, то "ой у нас тут ребята посильнее", то "он ещё молодой - пусть ждёт своего шанса"... По итогу, вроде бы и сыграл 140 матчей за 7 лет, но дай бог если хотя бы треть из них по 60 и более минут. Скорее Марко запоминался яркими вспышками нежели "классом игрока". Если переподпишет контракт - гарантирует себе продолжение подобной "карьеры".
Так что тут скорее вопрос в каком статусе видит себя Асенсио?? Он хочет играть и быть лидером команды (в 25 уже пора бы) - тогда нет смысла оставаться, поскольку Перес купит новых звёзд. Или быть "своим парнем на подмене" - тогда можно спокойно продлевать ещё лет на 5, и собирать трофеи "чужими руками".
Асенсио так долго ходил в "молодых и талантливых" что сейчас ему уже 25, а он до сих пор не провёл ни одного сезона КАК ЖЕЛЕЗНО ОСНОВНОЙ игрок - то травмы, то "ой у нас тут ребята посильнее", то "он ещё молодой - пусть ждёт своего шанса"... По итогу, вроде бы и сыграл 140 матчей за 7 лет, но дай бог если хотя бы треть из них по 60 и более минут. Скорее Марко запоминался яркими вспышками нежели "классом игрока". Если переподпишет контракт - гарантирует себе продолжение подобной "карьеры".
Так что тут скорее вопрос в каком статусе видит себя Асенсио?? Он хочет играть и быть лидером команды (в 25 уже пора бы) - тогда нет смысла оставаться, поскольку Перес купит новых звёзд. Или быть "своим парнем на подмене" - тогда можно спокойно продлевать ещё лет на 5, и собирать трофеи "чужими руками".