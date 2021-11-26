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«Реал» продаст Асенсио, если не сможет с ним продлить контракт

вчера, 22:46

Вингер «Реала» Марко Асенсио может покинуть команду. Действующий его контракт с клубом истекает летом 2023 года. Игроку будет предложено новое трудовое соглашение. В том случае, если по каким-либо причинам не удастся подписать новый контракт с испанцем, он будет продан.

По слухам, «Реал» запросит с потенциального покупателя 50 млн евро.

К Асенсио серьезный интерес проявляет большой английский клуб.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:25
Ну и правильно сделает.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:17
Покупатели могут и подождать.
Сантус
Сантус
сегодня в 02:10
Пока был подающим надежды всё прощалось.Всё надломилось после травмы.Сдулся как то,ни куража,ни усердия.Шансы дают...а повозку тащит уже вроде как списанный всеми Бензема.И думаю вижу это не только я.Думаю продадут.
shlifen
shlifen
вчера в 23:24
Полтора года контракта, трансфермаркт оценивает в 35 лимонов - не понятно откуда цена в 50 ?? Объективно - лимонов 40 и не больше, тем более на фоне того что многие клубы всё ещё в кризисе.
Асенсио так долго ходил в "молодых и талантливых" что сейчас ему уже 25, а он до сих пор не провёл ни одного сезона КАК ЖЕЛЕЗНО ОСНОВНОЙ игрок - то травмы, то "ой у нас тут ребята посильнее", то "он ещё молодой - пусть ждёт своего шанса"... По итогу, вроде бы и сыграл 140 матчей за 7 лет, но дай бог если хотя бы треть из них по 60 и более минут. Скорее Марко запоминался яркими вспышками нежели "классом игрока". Если переподпишет контракт - гарантирует себе продолжение подобной "карьеры".

Так что тут скорее вопрос в каком статусе видит себя Асенсио?? Он хочет играть и быть лидером команды (в 25 уже пора бы) - тогда нет смысла оставаться, поскольку Перес купит новых звёзд. Или быть "своим парнем на подмене" - тогда можно спокойно продлевать ещё лет на 5, и собирать трофеи "чужими руками".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:21
Продлят,почти уверен!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:13
Посмотрим, что из этого выйдет
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:47
Незнаю, но это решение тренерского штаба.
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