«Реал» продаст Асенсио, если не сможет с ним продлить контракт

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вчера, 22:46

Вингер «Реала» может покинуть команду. Действующий его контракт с клубом истекает летом 2023 года. Игроку будет предложено новое трудовое соглашение. В том случае, если по каким-либо причинам не удастся подписать новый контракт с испанцем, он будет продан.

По слухам, «Реал» запросит с потенциального покупателя 50 млн евро.

К Асенсио серьезный интерес проявляет большой английский клуб.