«Милан» объявил о продлении контракта с Пиоли

Итальянский специалист Стефано Пиоли продолжит работать с «Миланом».
Стороны подписали новый контракт до 30 июня 2023 года с возможностью продления при достижении определенных целей. Тренер поделился эмоциями по этому поводу:
Благодарю «Милан» за то, что дал возможность поработать с клубом, который богат ценностями и своей историей. Я горжусь тем, какую работу проделал, отношениями с руководством, ростом футболистов.
Наши болельщики необыкновенные, надеюсь ответить им взаимностью и делать «Милан» всё сильнее и сильнее.
Official Statement: Stefano Pioli ➡ https://t.co/g0TMtS6gs9— AC Milan (@acmilan) November 26, 2021
Comunicato Ufficiale: Stefano Pioli ➡ https://t.co/3wxoNF6kVO #SempreMilan pic.twitter.com/04vW29N8vY
Пиоли провел у руля «Милана» 106 игр, одержал 59 побед, 27 раз сыграв вничью и потерпев 20 поражений.
«Россонери» под его руководством сейчас находятся на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 32 балла.
Удачи и успехов Пиоли с легендарным Миланом!
Удачи и успехов Пиоли с легендарным Миланом!