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«Милан» объявил о продлении контракта с Пиоли

вчера, 18:53

Итальянский специалист Стефано Пиоли продолжит работать с «Миланом».

Стороны подписали новый контракт до 30 июня 2023 года с возможностью продления при достижении определенных целей. Тренер поделился эмоциями по этому поводу:

Благодарю «Милан» за то, что дал возможность поработать с клубом, который богат ценностями и своей историей. Я горжусь тем, какую работу проделал, отношениями с руководством, ростом футболистов.

Наши болельщики необыкновенные, надеюсь ответить им взаимностью и делать «Милан» всё сильнее и сильнее.

Пиоли провел у руля «Милана» 106 игр, одержал 59 побед, 27 раз сыграв вничью и потерпев 20 поражений.

«Россонери» под его руководством сейчас находятся на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 32 балла.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:32
Pioli is on fire
David Young
David Young
вчера в 20:46
Логичное решение руководства Милана.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 20:10
А с Ливерпулем?
Zhgoon
Zhgoon ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 20:08
Очень хорошая оборона и опорка у «Милана», если нет травм. Как раз из категории тех, что могут забетонировать игру и не дать пробить ни разу в свои ворота даже «Аталанте» с «Ювентусом». Просто в последней игре с фиалками сразу трех основных защитников не было, вот и влетели.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:05
Пока не выжали максимум из Пиоли. Не самый лучший тренер в плане тактики и построения атаки, не умеет в прессинг, но замены он делает божеские. Может добавить жару или даже перевернуть игру. Ну, и оборону с опоркой он построил отличную практически из всяких никому не нужных на тот момент игроков.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:34
Пиоли проделал хорошую работу и прогресс определенно есть у команды под его руководством
Удачи и успехов Пиоли с легендарным Миланом!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:17
«Милан» - великий клуб. Стефано Пиоли - кажется, для них хороший выбор. Хотя, линия обороны «Милана» не та (необходимы изменения).
shlomo
shlomo
вчера в 19:16
Наверное все правильно сделали...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:09
Милану нужен Романцев , только он сможет реанимировть этих дряхлых старичков !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:58
Удачи "Милану" с Пиоли...
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