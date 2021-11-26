«Милан» объявил о продлении контракта с Пиоли

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вчера, 18:53

Итальянский специалист продолжит работать с «Миланом».

Стороны подписали новый контракт до 30 июня 2023 года с возможностью продления при достижении определенных целей. Тренер поделился эмоциями по этому поводу:

Благодарю «Милан» за то, что дал возможность поработать с клубом, который богат ценностями и своей историей. Я горжусь тем, какую работу проделал, отношениями с руководством, ростом футболистов. Наши болельщики необыкновенные, надеюсь ответить им взаимностью и делать «Милан» всё сильнее и сильнее.

Пиоли провел у руля «Милана» 106 игр, одержал 59 побед, 27 раз сыграв вничью и потерпев 20 поражений.

«Россонери» под его руководством сейчас находятся на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 32 балла.