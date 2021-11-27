ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Черчесов: «Если предложат возглавить сборную Польши — соглашусь»

сегодня, 00:27

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопросы о своей будущей тренерской карьере, сказал, что готов как вернуться к управлению национальной сборной России, так и возглавить сборную Польши в случае соответствующего предложения.

Во-первых, у нее [Польши] есть тренер. А во-вторых, если предложат — соглашусь.

На аналогичный вопрос о сборной России Черчесов ответил положительно:

Тоже да.

По итогам жеребьевки плей-офф европейского отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборной России в полуфинале досталась команда Польши, победитель этого матча сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.

Все новости
Мостовой: «Получается, РПЛ сильнее Серии А»
Сегодня, 20:46 Комментарии43
Валуев: «Сборная России способна пройти Польшу»
Сегодня, 15:44 Комментарии16
Кавазашвили: «С радостью вошел бы в тренерский штаб сборной России»
Сегодня, 15:36 Комментарии19
Мор: «Мы играем дома и имеем хорошие шансы пройти Польшу»
Сегодня, 15:27 Комментарии2
Колосков: «Если „Спартак“ уступит „Уфе“, все опять будут увольнять Виторию»
Сегодня, 14:59 Комментарии10
Фетисов: «Нет разницы, играть с Италией или с Польшей»
Сегодня, 13:21 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Джохар Нохчо (раскрыть)
сегодня в 21:28
Главный всегда в ответе за всех, иначе какой он главный?
sir_Alex
sir_Alex ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 20:15
Странная у Вас логика.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 18:09, ред.
То, что он ответил, что примет предложение как от России, так и от Польши, при этом будучи россиянином и экс-тренером сборной России, зная, что Россия может проиграть и потерять шанс сыграть на ЧМ и значит - "а ля мне тут пофиг кого тренировать, пусть даже Польшу, которая мб вздрючит Россию".
Танк Т34
Танк Т34
сегодня в 16:10
И отправь ее в перд......))))
sir_Alex
sir_Alex ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 14:31
"Во-первых, у нее [Польши] есть тренер. А во-вторых, если предложат — соглашусь" – как спросили, так и ответил. Без всяких "а ля мне тут пофиг кого тренировать, пусть даже Польшу, которая мб вздрючит Россию".
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 12:18
Во всяком случае, не надо ТАК выражать мысль: а ля мне тут пофиг кого тренировать, пусть даже Польшу, которая мб вздрючит Россию.
Все равно, что Сульшер скажет, что если позовут в Ливерпуль, согласится. Его ведь проклянут
санек002
санек002 ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 12:12
да!только туда или дальше от сборной россии!
Сп62
Сп62
сегодня в 12:06
Ну и пусть мечтает.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 12:00
А мне-Рокоссовский.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 11:41
Ни сюда и ни туда? Да!
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 10:54, ред.
Он до сих пор уверен, что многие футбольные руководители засыпая, представляют в мечтах его светлый и непорочный образ
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:47
мне конечно глубоко плевать на поляков но и врагу не пожелаешь такого тренера((
Брулин
Брулин
сегодня в 10:38
Возглавить сборную Польши? Генерал Власов вспомнился почему-то.
berda2003
berda2003
сегодня в 10:37
жадность, зависть и месть - вот жизненное кредо чабана...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:35
Только не подпускайте этого пастуха к сборной России! Пусть идёт хоть куда, хоть в Польшу, хоть в Гвинею и всё там разваливает, но только не в Россию!
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 09:58
Как будто он один виноват
Храневец
Храневец
сегодня в 09:58
Мы тоже согласимся Стасик !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 09:55
Хватит, насмотрелись мы на стасика, куда-нибудь подальше от России.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:49
ему место в ПТУ физруком...
vova505
vova505
сегодня в 09:42
После слов черчесова можно подумать, что его не уволили за неудовлетворительные результаты
Как будто он сам решил взять паузу, будто решил передохнуть
А сейчас не прочь вернуться
Какая же завышенная самооценка у этого мужичка... :(
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 09:37
для Польши - чабан будет засланным козачком - нельзя козла пускать в огород...
эрэфия хоть дома - хоть в гостях -против Польши - очень слаба ..
particular
particular
сегодня в 09:35
Если Андрей Громыко - Мистер Нет, то Стас - это мистер да...
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 09:20
Ну почему бы не подсуропить "вражьим ляхам" ))
Заслать туда усатого-волосатого чабаноида!
vova505
vova505 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 09:08
Хорошо написано
Нечего добавить
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:29
После такого интервью ему самое время уходить овец пасти !
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:28
.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:02
Ещё долго чабан будет являться во сне болельщикам сборной России по футболу в образе чудища безобразного. На пушечный выстрел не подпускать этого гада к сборной! Время высокомерно-тупоголового уссача прошло! Иди гадь в другие сборные, если возьмут, вредитель!
barca200885
barca200885 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:57
Конечно не будет, у нас только свои своих же 61ят.
mat73
mat73
сегодня в 07:50
Как "простигосподя" ведет себя, и вашим и нашим)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:27
Интересно было бы посмотреть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100