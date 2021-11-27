Черчесов: «Если предложат возглавить сборную Польши — соглашусь»

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сегодня, 00:27

Бывший главный тренер сборной России , отвечая на вопросы о своей будущей тренерской карьере, сказал, что готов как вернуться к управлению национальной сборной России, так и возглавить сборную Польши в случае соответствующего предложения.

Во-первых, у нее [Польши] есть тренер. А во-вторых, если предложат — соглашусь.

На аналогичный вопрос о сборной России Черчесов ответил положительно:

Тоже да.

По итогам жеребьевки плей-офф европейского отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборной России в полуфинале досталась команда Польши, победитель этого матча сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.