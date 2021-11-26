«Россия может пройти Польшу». Малафеев о жеребьёвке стыковых игр ЧМ

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался по поводу жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.
Напомним, что сборной России в первом матче предстоит сыграть с поляками 24 марта. Если команде Валерия Карпина удастся победить, то 29 марта 2022 года на своем поле она встретится с сильнейшим из пары Швеция — Чехия в финальном матче за право сыграть на «мундиале».
Жребий достаточно неплохой, с учетом всех соперников в принципе. Хотя понятно, что в Польше есть игроки мирового уровня: Левандовски, Щесны, другие ребята. У Польши всегда были крепкие команды. Помним и про Евро-2012. Но преимущество своего поля будет в пользу нас.
О втором сопернике пока задумываться не нужно. Считаю, Россия может пройти Польшу. Надеюсь, все футболисты будут здоровы, смогут показать 100%, и мы сможем поболеть за наших и в решающем поединке за выход на ЧМ-2022.
главный грузин страны порадовал, Джикия по тв сказал что поляки это не проблемма!
главный грузин страны порадовал, Джикия по тв сказал что поляки это не проблемма!