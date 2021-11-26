«Россия может пройти Польшу». Малафеев о жеребьёвке стыковых игр ЧМ

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России высказался по поводу жеребьевки стыковых матчей ЧМ -2022.

Напомним, что сборной России в первом матче предстоит сыграть с поляками 24 марта. Если команде Валерия Карпина удастся победить, то 29 марта 2022 года на своем поле она встретится с сильнейшим из пары Швеция — Чехия в финальном матче за право сыграть на «мундиале».

Жребий достаточно неплохой, с учетом всех соперников в принципе. Хотя понятно, что в Польше есть игроки мирового уровня: Левандовски, Щесны, другие ребята. У Польши всегда были крепкие команды. Помним и про Евро-2012. Но преимущество своего поля будет в пользу нас.