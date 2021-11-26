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«Россия может пройти Польшу». Малафеев о жеребьёвке стыковых игр ЧМ

вчера, 21:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался по поводу жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

Напомним, что сборной России в первом матче предстоит сыграть с поляками 24 марта. Если команде Валерия Карпина удастся победить, то 29 марта 2022 года на своем поле она встретится с сильнейшим из пары Швеция — Чехия в финальном матче за право сыграть на «мундиале».

Жребий достаточно неплохой, с учетом всех соперников в принципе. Хотя понятно, что в Польше есть игроки мирового уровня: Левандовски, Щесны, другие ребята. У Польши всегда были крепкие команды. Помним и про Евро-2012. Но преимущество своего поля будет в пользу нас.

О втором сопернике пока задумываться не нужно. Считаю, Россия может пройти Польшу. Надеюсь, все футболисты будут здоровы, смогут показать 100%, и мы сможем поболеть за наших и в решающем поединке за выход на ЧМ-2022.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:21
Может то может, а сможет ли?
pendulum47
pendulum47
сегодня в 01:30
После жеребьевки все "эксперты" повылазили в СМИ. Я как болельщик сборной не хочу смотреть позорный футбол в Катаре! Валера молодец, верим, валерим и т.д., но все 90 минут жаться к воротом когда нужна всего лишь ничья...
pendulum47
pendulum47 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:29
ну если грузин сказал... то да (нет)
Сантус
Сантус
вчера в 22:12
Все забрасывают Польшу шапками....тем вероятнее что отморозят уши...)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:09
Может пройти, а может и назад вернуться.
shur
shur
вчера в 22:02, ред.
...я понял, по ходу сговорились и кто играет и кто смотрит, больше всего
главный грузин страны порадовал, Джикия по тв сказал что поляки это не проблемма!
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