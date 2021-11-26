Широков: «Польша – нормальный, рабочий вариант. Не вижу сложностей»

Экс-игрок сборной России прокомментировал результат жеребьёвки стыковых матчей ЧМ -2022:

Польша – нормальный, рабочий вариант. Не вижу сложностей. Левандовски? А что он, по 10 футболистов обыгрывает? Он — человек штрафной. Там и нужно с ним играть. Мы встретимся с Польшей на своем поле, не вижу причин, почему это непроходимый соперник.

Карпин сказал, что они по уровню, как Хорватия? Я думаю, что они слабее. Мы не сильнее Польши, плюс-минус такие же, но у нас фактор своего поля.

Что касается Швеции или Чехии, то надо ещё Польшу обыграть. Я бы не был столь оптимистичен, что нам с чехами или шведами будет легче, чем с португальцами или итальянцами. Да, играем дома, но эти сборные любят разряженное пространство. Это сложные соперники.