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Широков: «Польша – нормальный, рабочий вариант. Не вижу сложностей»

вчера, 23:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал результат жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022:

Польша – нормальный, рабочий вариант. Не вижу сложностей. Левандовски? А что он, по 10 футболистов обыгрывает? Он — человек штрафной. Там и нужно с ним играть. Мы встретимся с Польшей на своем поле, не вижу причин, почему это непроходимый соперник.

Карпин сказал, что они по уровню, как Хорватия? Я думаю, что они слабее. Мы не сильнее Польши, плюс-минус такие же, но у нас фактор своего поля.

Что касается Швеции или Чехии, то надо ещё Польшу обыграть. Я бы не был столь оптимистичен, что нам с чехами или шведами будет легче, чем с португальцами или итальянцами. Да, играем дома, но эти сборные любят разряженное пространство. Это сложные соперники.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:40
Хорошо хоть колхозом не назвал, хотя, наверное, хотел. У Польши очень приличная банда. Там и помимо Лёвы звёзд хватает, с нашими пешеходами даже не сравнить! У Карпина будет тяжёлая задача отучить наших трусов от отбойной игры в своей штрафной 90 % игрового времени. Как он с этим справится - вопрос большой. Ментальное наследие Черчесова продолжает негативно сказываться на игре команды.
Храневец
Храневец ответ Doping87 (раскрыть)
сегодня в 10:07
Я бы Шиманьски добавил ,знает как против наших играть !
Храневец
Храневец
сегодня в 10:05
Здесь не только спортивный поединок ,но и политический .Хорошо ,что играем дома ,представляю какая поддержка была бы у ляхов в Варшаве .Да и у наших болел были бы проблемы с местными нациками!
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 09:46
шанс у эрэфии только один - напустить дождя - всем в оборону ( как с Хорватией) - в болоте 0-0 потом по пеналям попробовать пройти Польшу..- так оно и будет ...
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:32
Сложности будут на поле ,когда играть будете !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:21
24 марта 2022 увидит.
khnkvjk34852
khnkvjk34852
сегодня в 07:30
А зря ты их не видишь
ОПС
ОПС
сегодня в 07:27
А сложности точно будут.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:16
Там вся надежда на Левандовски, бог даст - будет не в форме.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:33
Ачего добилась Польша с этими Левандовскими,Счестными,Зелинскими и тд?!!!!!!!!!!!!!!!Или напомнить ЧЕ и как там эта Польша выступила?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Эти игроки сильны в клубах а вот в сборной они ,мягко говоря,ни очень!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Шансы 50 на 50 в этой паре,при условии,если Карпин не будет вызывать всяких Кудряшовых,Ионовых,Смоловых!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:16
Поляки небось тоже счастливы,что попались именно мы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:43
Жребий купили теперь судей надо покупать.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 01:22
Широков уже доказал в суде кто он и что он))) Зачем его цитируют и вставляют это быдло?!
Doping87
Doping87
сегодня в 01:22
Левандовски, Щесны, Зеленски, Микик, Беднарек, Крыховяк, будет невероятно сложно играть с этими ребятами.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:51
Объективно наша сборная слабее и Польши и Швеции, возможно и Чехии. Но не на столько, чтобы его не смог нивелировать фактор своего поля. Конечно, жаль, что со сборной Северной Македонии не срослось. Но чтобы пройти дальше и победить даже на своем поле сборной России надо провести подряд два хороших матча, а вот это действительно маловероятно.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:24
Похоже, Польшу мало, кто опасается, уже идёт какой-то расслабон. Лучше бы Италия с Португалией попались. Моё мнение сб. России сложно будет обыграть поляков. Я бы даже сказал, 45/55 в пользу Польши. Широков, конечно, надеется на своё поле, но играть то будут игроки, а не болельщики...
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 00:18
Польша, как и многие другие до этого, утрут носы этим недоохотникам, которые вечно делят шкуру не убитого медведя. И это справедливо.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 23:58
Колхоз какой-то.
протон
протон
вчера в 23:57
Что они все говорят?

Сб. Польши - сильнейшая из "не-сеяных" команд.

Ни в одной другой несеяной команде нет
Левандовски из "Баварии", Щенсны из "Ювентуса", Зелинского из "Наполи",
крепких игроков из клубов Англии, Франции и немецкой бундеслиги.

Проходи такой матч в Варшаве - и поляки были бы явным фаворитом.

Но матч пройдет в России, и это уравнивает ситуацию.

Прогноз... ничья в основное время...
Там один Левандовски может решить исход игры
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:48
Любой вариант рабочий. Важно кто кого уработает.
Oliver S
Oliver S
вчера в 23:38
Ты то конечно одной ногой бы всех обыграл
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