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Фомин о жеребьевке: «Соперники интересные. Фаворита здесь нет»

вчера, 22:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался относительно итогов жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022:

Жеребьевку посмотреть не получилось, как раз ехал с тренировки. Честно говоря, я не любитель давать прогнозы, поэтому даже не думал, кого получим в соперники. Было только желание побыстрей уже узнать, с кем нам предстоит сразиться.

Соперники интересные. Фаворита здесь нет. Я, кстати, не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, думаем только о Польше: хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьски на эту тему. Думаю, теперь до самой весны у нас с ним шутки и подколы обеспечены.

Россия в первом стыковом поединке на своем поле примет Польшу (24 марта). В случае победы команда Валерия Карпина дома сыграет со Швецией или Чехией за выход на ЧМ-2022.

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Фомин Даниил
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:52
Вся четвёрка примерно равна. В Катар может поехать любой.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 01:25
Фомину бы об этом говорить... Фаны брали интервью у него, он зашуганный какой-то ответить ничего толком не может.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:04
И поинтересней есть соперники...
протон
протон
вчера в 23:59
Для меня, как болельщика, сборной России в том числе, результаты жеребьёвки, ну если не супер, то близко к этому!
Особенно последнее, что в финале четырёх будем дома играть.
Мне говорят, в финальный матч
надо пробиться ещё, ну, извините, если Польшу дома, при своих болелах в одном из решающих матчей ( не в товарняке!) не обыгрывать, нечего в Катар и лететь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:14
Все команды равные!
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