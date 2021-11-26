Фомин о жеребьевке: «Соперники интересные. Фаворита здесь нет»

Полузащитник сборной России высказался относительно итогов жеребьевки стыковых матчей ЧМ -2022:

Жеребьевку посмотреть не получилось, как раз ехал с тренировки. Честно говоря, я не любитель давать прогнозы, поэтому даже не думал, кого получим в соперники. Было только желание побыстрей уже узнать, с кем нам предстоит сразиться.

Соперники интересные. Фаворита здесь нет. Я, кстати, не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, думаем только о Польше: хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьски на эту тему. Думаю, теперь до самой весны у нас с ним шутки и подколы обеспечены.