Фомин о жеребьевке: «Соперники интересные. Фаворита здесь нет»

Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался относительно итогов жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022:
Жеребьевку посмотреть не получилось, как раз ехал с тренировки. Честно говоря, я не любитель давать прогнозы, поэтому даже не думал, кого получим в соперники. Было только желание побыстрей уже узнать, с кем нам предстоит сразиться.
Соперники интересные. Фаворита здесь нет. Я, кстати, не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, думаем только о Польше: хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьски на эту тему. Думаю, теперь до самой весны у нас с ним шутки и подколы обеспечены.
Россия в первом стыковом поединке на своем поле примет Польшу (24 марта). В случае победы команда Валерия Карпина дома сыграет со Швецией или Чехией за выход на ЧМ-2022.
Особенно последнее, что в финале четырёх будем дома играть.
Мне говорят, в финальный матч
надо пробиться ещё, ну, извините, если Польшу дома, при своих болелах в одном из решающих матчей ( не в товарняке!) не обыгрывать, нечего в Катар и лететь
Особенно последнее, что в финале четырёх будем дома играть.
Мне говорят, в финальный матч
надо пробиться ещё, ну, извините, если Польшу дома, при своих болелах в одном из решающих матчей ( не в товарняке!) не обыгрывать, нечего в Катар и лететь